Potansiyel Başkan adayı

Bir terslik olmazsa Kocaelispor olağanüstü genel kurulu 2 Haziran Pazar günü yapacak. İkinci oturum olduğu için çoğunluk aranmayacak. Yani o gün kulübün yeni yönetimi seçilecek, yeni bir sayfa açılacak. Yeni yönetim takımı 1.Lig’de mi alır, Süper Lig’de mi, onu 2 aylık süreçte göreceğiz. Umuyoruz ki, Play-Off’tan çıkalım, bize yakışan ligde, Süper Lig’de olalım. Son 7 maç için şehirde seferberlik ilan etmeli, kenetlenmeliyiz. Tamam, 6 haftadır çok kötü gidiyoruz ama her zaman söylediğim gibi bir galibiyet bizi ayağa kaldırabilir.

SEYİRCİ REKORU KIRILIR

Ki, öyle bir fırsat var önümüzde. Göztepe’yi yenersek her şey çok güzel olabilir. Bakıyorum sosyal medyada 3 Nisan’daki Göztepe maçı için ciddi bir hareketlilik var. Yeni besteler, pankartlar hazırlanıyor. Ben bu maçta taraftar sayısının 10 binin altında kalacağını sanmıyorum. Sezonun seyirci rekorunu kırarız gibime geliyor. Sırf rakip Göztepe diye maça gelecek bir sürü insan vardır. Engin Koyun’un bırakması da olumlu bir etki edecektir düşüncesindeyim. Taraftar sayımız ne kadar fazla olur, atmosferi ne kadar coşkulu yapabilirsek kazanma şansımız o derecede artar.

İLK AKLA GELEN İSİM

Neyse Süper Lig hedefini, Göztepe maçını bir kenara bırakıp kongreyle ilgili neler olabileceğine yönelik düşüncelerimizi aktaralım. Yaşar Can’ın aday olmayı düşünmediğini yazmıştım geçen gün. Peki kim aday olabilir diye düşündüğümüzde sanıyorum hepimizin aklına gelecek ilk isim Ulaş Yıldız olacak. Malum geçen yılki kongre öncesinde adaylığını gündeme gelen Yıldız son anda, “Son günlerde basında ve kamuoyunda başkan adaylığı yarışında rekabet boyutu camiamızın birlik ve beraberliğine zarar verecek düzeye ulaştığını görmekteyim, iki başkan adayına başarılar diliyorum. Bu yarışta olmayacağımı bildirmek isterim” diyerek çekilmişti.

POTANSİYEL ADAY

Ulaş Yıldız’ın basın açıklamasının sonundaki, “Bilinmesini isterim ki camiamızın bize ihtiyaç duyması ve talep edilmemiz halinde vizyon projelerimiz ile kulübümüzü daha yüksek hedeflere taşımaya hazır olduğumuzu kamuoyuna arz ederim” sözleri bugün için Kocaelispor taraftarını başkanlığa aday olacağına yönelik beklenti içine soktu. Bir anlamda kendisini potansiyel aday konumuna getirdi. Kökeni Sivaslı olan İzmit doğumlu Ulaş Yıldız’ın güçlü bir ekonomisi var. Ancak ne olursa olsun bir kişinin yükü omuzlayabilmesi söz konusu değil. Büyükşehir Belediyesi mutlak kaynak aktarmak durumunda. O konuda bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum.

15 NİSAN’I BEKLİYORUZ

Ulaş Yıldız iyi bir ekip kurup aday olur ve seçilirse Büyükşehir Belediyesi’nden destek alır. Altını çizelim, Büyükşehir’in desteği kişilere değil, kuruma yani Kocaelispor’adır. Başka bir liste oluşumu çıkar mı, kulağıma gelen öyle bir bilgi yok. Ulaş Yıldız çıkarsa karşısına bir rakibin çıkmasını beklemiyorum. Ama oldu da Yıldız çıkmadı, o durumda bir oluşum illaki çıkar. Şu an için erken. Resmen kongre kararı alınmadan kimse harekete geçmez, adaylığını ilan etmez. Yönetim kongre kararını 15 Nisan gibi alacağını açıkladı. Hele bir kongre ilan edilsin, haraketlilik başlar. Merak ve heyecanla bekliyor olacağız.