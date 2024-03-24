Kocaelispor’da yüzüne bakmıyordu yeni takımın da kurtarıcı oldu…

Bu sezon 2.Lig’de yer alan Kastamonuspor, şampiyonluğa oynuyor.

Kastamonuspor’un kadrosunda daha önce Kocaelispor’da oynayan birçok oyuncu var.

Bu sezon başında İlyas Kubilay Yavuz transfer olmuştu.

Sezon devam ederken ilk haftalarda 1.Lig’de Kocaelispor forması giyen forvet oyuncusu Okan Eken ile Yalçın Kılınç da Kastamonuspor’a geldi.

Ayrıca bu devre arasında da geçen yıl Kocaelispor’da 15 gol atan, bu sezon başında Menemen FK’ye transfer olan Samed Ali Kaya’yı da kadrosuna kattı.

Bu oyunculardan önce de geçen yıl Fırat Gül’ün Kocaelispor’da 2.Lig’de düşünmediği Yiğit Ali Bayrak da bu takıma gelmişti.

Yiğitali Bayrak, geçen yıldan beri Kastamonuspor’un en etkili oyuncularından biri.

Geçen yıl Yiğitali Bayrak, Kocaelispor’a karşı da forma giymişti.

Kastamonuspor’un kadrosuna baktığımız da takımın yarısı neredeyse Kocaelispor’dan gelmişti.

Bu kadar Kocaelisporlu futbolcu olunca, teknik adamında Yeşil-Siyahlı camianın yakından tanıdığı bir isim oldu.

Bu isim iki yıl önce 1.Lig’den düşüren, geçen yıl da 2.Lig’de şampiyon yapan Fırat Gül’dü.

Aslında Kastamonuspor’un başında 1 yıldan fazladır Levent Eriş vardı.

Levent Eriş ile Kastamonuspor ligin ilk yarısını da en yakın rakiplerinin 7 puan önünde lider olarak tamamladı.

Bu grupta herkes Kastamonuspor’un şampiyon olacağına inanıyordu.

Ama ne olduysa, Kastamonuspor puan kaybetmeye başladı, beklendiği gibi takımın başına Fırat Gül geldi!

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Fırat Gül, ilk etapta ligin ilk yarısında Menemen FK’da hiç on birde sahaya çıkamayan prensi Samed Ali Kaya’ya formayı verdi.

Fırat Gül, takımın başına geçince her halde dedim, Kocaelispor’da kadroya bile almadığı Yiğitali Bayrak’ı oynatmaz diye düşündüm.

Ancak bu sezon Yiğitali Bayrak, lige çok iyi başlangıç yaptı.

Müthiş de oynuyor, 6 gol attı.

En son geçen hafta Aksaray ile oynanan maçta 7.dakikada serbest atıştan çok güzel bir gole imza attı.

Kastamonuspor bu golle de 1-0 kazandı…

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Fırat Gül, Kastamonuspor’un başına geçtiğinden beri takım maç kazanmaya başladı, 5’de 5 yaptı.

Şampiyonluk yarışında Amed Sportif ile çekişiyorlar.

Amed Sportif, 1 puan Kastamonuspor’un önünde. Ancak Kastamonuspor 35.haftada Amed Sportif’i evinde konuk edecek.

Bu maç şampiyonu belirleyebilir.

Şuan ki görüntü Fırat Gül ve Kocaelispor’daki eski öğrencileri Okan Eken, Yalçın Kılınç, İlyas Kubilay Yavuz, Yiğitali Bayrak ve Samed Ali Kaya 2.Lig’de bir şampiyonluğa daha çok yakınlar.

Bu şampiyonluk yarışında Fırat Gül’ün en büyük kozunun Yiğitali Bayrak’ın olması çok ilginç.

İki yıl önce kadrosunda bile düşünmediği Yiğitali Bayrak, belki de kalan maçlarda atacağı gollerle Kastamonuspor’un şampiyonluğunda katkısı olacak…