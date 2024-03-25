Derince’ ye iki önemli yatırım geliyor...

Derince benim için önemli...



Çünkü bu şehre ilk geldiğim 1984 yılından bu yana Derince’de oturuyorum...

Çalıştığım gazetem İzmit’te...

Her gün şehir içi halk otobüsüyle iş ve ev arasında günde iki saat seyahat ediyorum...

Şikâyetçi değilim...

İnsan oturduğu yerin sorunsuz olmasını hep ister...

Bir gazeteci olarak oturduğum ilçenin sorunsuz olması için kalemimin gücünü kullanarak, ilçenin sorunlarını, taleplerini, ihtiyaçlarını bu sütunda yazarak ilgili kişi ve kurumlara duyurmaya çalışıyorum.

Yaptığım iş aslında kişisel bir şey değil, Kamu görevini yapıyorum...



Evet;



Derince, 1980’li ve 90’lı yıllarda İzmit’in arka bahçesiydi. Belediye yoktu. Bir semtti. Çarpık yapılaşarak hızla büyüyordu.



Alt ve üst yapı başta olmak üzere bir şehrin yaşayabileceği en hayati sorunları yaşıyordu. Kent kültürü pek yoktu...



Derince 1994 yılında belediye statüsüne kavuştuktan sonra şehirleşmeye dönük gelişmeye başladı...



1994 yılından günümüze kadar Derince’de 6 belediye başkanı görev yaptı.



Her belediye başkanı kendi döneminde bir şeyler yaptı.

Peki, sorunların tamamı bitti mi?

Elbette ki 100 binlerin yaşadığı şehirlerin sorunsuz olması mümkün değildir...

Muhakkak ki vatandaşın memnun olmadığı, günlük yaşamında karşılaştığı sorunlar olabilir. Bu normal.

Önemli olan, sorunların yerel yönetimler tarafından fark edilip çözülmesidir...

Derince, 1994 yılından günümüze kadar çok çok gelişti. Önemli yatırımlar gerçekleştirildi, projeler geliştirildi...

Dahası var...



SADETTİN HÜLAGÜ’DEN MÜJDELER...



Biliyorsunuz 31 Mart’ta yerel seçimler yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 12 ilçe belediye başkanlıkları için seçim yapılacak.



Partiler ve partilerin siyasi aktörleri kendi partisinin adayları seçimi kazanmak için sahada çalışıyor...



Bu önemli siyasi aktörlerden biri de Prof. Dr. Sadettin Hülagü...



Sadettin Hoca, 30 yıla yakın bir süre Kocaeli Üniversitesinde görev yapıyordu. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Gastroenteroloji Ana Bilim Dalını kurdu ve kurucu başkanlık yapıyordu. Kendi alanında dünyanın en saygın tıp bilim insanlarından biri...

Üniversitedeki son 8 yılında rektörlük yaptı.



Rektörlük görevini tamamladıktan sonra YÖK’ten sorumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığına getirildi...



Sadettin Hoca, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçiminde, AK Parti Kocaeli Milletvekili Listesinin birinci sırasından milletvekili seçildi. Ardından mecliste yapılan görevlendirmelerde; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi oldu...



Kocaeli’nin de sağlık yatırımlarından sorumlu en tepedeki isim...

Tabi yerel seçim olunca milletvekilleri de seçim sahasında çalışıyor...



Sadettin Hoca, geçen hafta cuma günü, AK Parti’nin diğer çalışkan milletvekillerinden eski Kocaeli İl Emniyet müdürü, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Veysel Tipioğlu ile birlikte gazeteye geldi.







DERİNCE’YE POLİS OKULU YAPILIYOR...



AK Parti’nin bürokrat kökenli iki çalışkan milletvekili olan Prof. Dr. Sadettin Hoca ve Veysel Müdür, yerel seçim çalışmaları kapsamında seçim sahasında yoğun şekilde çalışıyor.



Geçen hafta Cuma günü akşam saatlerine doğru gazeteye geldiler. Derince ilçesindeki seçim çalışmasından geldiler.



Sadettin Hoca, Derince’de gerçekleştirilecek iki büyük projenin müjdesini ilçe halkına vermek istediklerini söyledi...

Bunlardan biri Kaşkaldere mevkiinde bulunan eski İl Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılıp yerine Polis Okulu’nun yapılacağını diğer büyük proje ise mevcut Derince Araştırma Hastanesi’nin hemen ön kısmında toplam 650 yataklı yeni bir hastanenin yapılacağının müjdesini verdi.



Şunları söyledi;

“Derince ilçesinde seçim çalışma yaparken vatandaşlar bize ‘Emniyet müdürlüğünü buradan taşıdınız’ diyor. Vatandaşların bu taleplerine elbette ki kayıtsız kalmadık. İçişleri Bakanı ile görüştük. Derince’de eski il emniyet müdürlüğü binasının bulunduğu yere Polis Okulu’nun yapılmasını talep ettik. Konu Cumhurbaşkanımıza iletildi. Onay çıktı. İlgili birimler hızlıca davranarak binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etti. Bina çürük çıktı. Rapor hazırlandı ve bina yıkılacak. Bu arada Polis Okulu binasının proje çizimine başlandı. Seçimden hemen sonra mevcut bina yakılacak ve Polis Okulu binasının yapımına başlanacak. Bin kişilik Polis okulunda yeni polislerimiz yetişecek. Derince ilçemiz için çok önemli bir yatırım olacak...”



Sadettin Hoca’nın Derince ilçesi için verdiği ikinci müjde ise ilçede 400 yataklı yeni bir hastanenin yapılacağını söylemesiydi...



Şunları söyledi:

“Mevcut Derince Eğitim Araştırma Hastanesi binası 1999 yılından önce yapılmış, yorgun bina. Depremden sonra güçlendirildi fakat hantal bir bina. Kullanışlı değil. Hastane binası ile ön kısmında yapımı devam eden Diş hastanesi arasında önce 250 yataklı hastane yapılacak, mevcut hastane buraya taşınacak. Mevcut hastane binadı da yıkılıp yerine 400 yataktan oluşacak ikinci bir hastane yapılacak. Yani bu bölgede toplam 650 yataklı hastane yapacağız. Proje çalışmaları devam ediyor.

2024 yılı yatırım programına alındı. Şehir hastanesi açıldıktan sonra Derince’ deki hastaneden bir kısım personel buraya yönlendirilmişti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Derince hastanesine 30 civarında hekim yeniden atandı. Şuanda hastanemizde birim ve hekim sorunu bulunmuyor. Bir diğer projemiz ise SEKA Devlet Hastanesinde yıkılacak hasarlı binanın yerine 250 yatak kapasiteli yeni bir hastane binası daha yapacağız. Tüm bunlar için gereken tüm bürokratik işlemler tamamlanmıştır. Bu şehrin kamu hastanelerini dönüştürerek geliştirmeye devam ediyoruz...”



Hiç kuşku yok ki dünya bilim masasında saygın bir isim olan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, bilim alanında değil fakat yaşadığı şehri için önemli yatırımlara ve projelere öncülük yapmaya devam ediyor...



Ziyarette ilgimi çeken bir diğer husus ise, bürokrat kökenden gelen ve siyasette yeni olan Sadettin Hoca ile Veysel Müdür’ün çok uyumlu bir ikili olduklarıydı. Çalışkanlıklarıyla da dikkat çekiyorlar...





