Seçim ekonomisi uygulanmıyor

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mart’ta ilimize mitingi için gelmesini

“Böyle bir kampanya finali hayal edilemezdi” diye yorumlamıştım:

“ AK Parti’de il başkanı Şahin Talus, SKM Başkanı Alper Doğan, öncülüğünde çok iyi bir çalışma var. Bu nedenle bu son 10 günü AK Parti’nin lehine avantaja çevireceğini söylemek yanlış olmaz. Dahası da var. Yerelde iktidarın olmanın avantajıyla art arda yapılan açılışlar, şimdi ağır topların sahaya sürülmesi derken AK Parti seçim çalışmalarının finalini de olabilecek en iyi şekilde yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelecek. Yapacağı mitingin tarihi de netleşti. Tarihe dikkat; Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mart’ta Kocaeli’de miting yapacak. Yani seçimden sadece 3 gün önce. Yer tam belli değil ama Kocaeli Kongre Merkezi’nin önünde yapılması bekleniyor. Miting için il başkanlığında hazırlıklar başlamış. İyi final dediğim de bu… Cumhurbaşkanı öyle bir zamanda gelecek ki mitingin etkisi bitmeden sandığa gideceğiz.”

AK PARTİ KOCAELİ’DE BÜYÜK FİNALİN HEYECANI YAŞANIYOR

AK Parti bunu biliyor ve inanılmaz bir hazırlık var.

Kısa bir süre önce Şahin Talus 100 bin kişilik miting planladıklarını söyledi.

Miting için hazırlıklar şimdiden başladı. Tüm il genelinde hummalı bir çalışma var.

28 Mart Perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Büyük Kocaeli Mitingi için çalışmalar devam ediyor. Çayırova’dan Kandıra’ya kadar tüm teşkilatlar Cumhurbaşkanı’nın katılacağı miting için Kocaeli’yi süslemeye başladı. Gençlik Kolları bütün ilçelerde afiş ve bayraklar astı.

Gece yarısından sahura kadar çalışan gençlere AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da yardım etti. Gençlerle birlikte vincin tepesine çıkan Talus, bayrak astı, gençlere moral ve enerji verdi.

AK Parti’de büyük finalin heyecanı var.

SEÇİM EKONOMİSİ MESAJI

Benim beklentim belli… Seçime bu kadar kısa bir zaman kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’den önemli mesajlar verecektir. Sadece Kocaeli değil, tüm Türkiye için mesajları olacaktır.

Ama Erdoğan her konuşmasında önemli mesajlar vermeye bugün de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda Haliç Kongre Merkezi'nde 'Her Anında Hep Yanında' iftar programına katıldı. Bakın neler demiş:

"Kardeşlerim, tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız hep söylüyoruz, enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletimizin aşına, ekmeğine kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız

Ayrıca hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu bir dönemde seçim ekonomisi uygulamadık. Popülizme asla tevessül etmedik. Eleştirileri göğüsleme pahasına ülkemize ve milletimize ileride çok ağır bedeller ödetecek yollara girmiyoruz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim. Biz sadece günü kurtarmanın değil Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu, en hayırlısını yapmanın çabasındayız. Karşımızdakilerin böyle bir dertlerinin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah, bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

AZAMİ DİKKAT GÖSTERİYOR

Çok doğru sözler…

Tüm sıkıntılara rağmen seçim ekonomisi uygulanmıyor. Oysa geçmişte iktidarlar seçim dönemi gelince reel temellere oturmayan birçok vaat verir- harcama kalemi ortaya çıkarırdı. Bugün bu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan girilen yeni ekonomik süreçte bir aksama olmaması için azami dikkat gösteriyor.

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Bu nedenle de bakınca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kocaeli miting konuşmasını daha da merak ediyorum.

Ama sürpriz mesajlar bekliyorum.