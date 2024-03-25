BAL’dan 3.Lig’e takım çıkarmak yine mi hayal olacak?

Milli ara nedeniyle Kocaelispor’un maçı olmayınca dikkatlerimizi profesyonel lig ve BAL’daki temsilcilerimizin maçlarına çevirdik.

GÜLLERİ İYİ GELDİ



Belediye Derincespor’un Fethiye karşısında elde ettiği farklı galibiyet büyük moral oldu. Taner Gülleri temsilcimize çok iyi geldi. Zaten gelişi sonrasındaki tabloya bakarsan bunu çok net söyleyebiliriz. Düşme hattının üzerine çıktılar. Gerçi zorlu bir fikstürleri var ama ben bir daha oraya döneceklerini sanmıyorum. Erdinç Şehit başkan her ne kadar Turan Sofuoğlu’nu göndermekte geç kalsa da, yaptığı tercihle bunu telafi etti gibi duruyor.



DARICA GB NEREYE?



3.Lig temsilcimiz Darıca GB için olumlu şeyler söylemek ne yazık ki mümkün değil. İçerde yine kaybettiler. Gidişat çok kötü. Sarı-Yeşilliler maç fazlasıyla averaj farkıyla düşme hattının üzerinde. Bu şekilde devam ederlerse amatör lige kapıda. Umarım son haftalarda kendilerini kurtaracak sonuçlar alırlar. Yoksa yazık olacak. Zaten profesyonel ligde topu topu 3 temsilcimiz vardı, Darıca da giderse ikiye düşecek. Bir zamandan 8-9 takımla temsil ediliyorduk profesyonel liglerde, nereden nereye geldik.



NE YAPTIN GEBZE ?



Dün BAL’da öncelikle gözümüz kulağımız Gebzespor’un maçındaydı. Her ne kadar rakip TAÇ Spor dişli rakip olsa da temsilcimiz evinde bir şekilde kazanır sanıyorduk. Ne yazık ki, evdeki hesap karşıya uymadı. Temsilcimiz rakibini yenemeyince hayati önem taşıyan 2 puan kaybetti. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Çorlu kazanınca, ipler artık Tekirdağ temsilcisine geçti. Mor-Beyazlı ekibimiz ikinci yarıda puan üstüne puanlar kaybetti, elindeki büyük avantajı kaybetti. Bu saatten sonra artık Çorlu’nun hata yapmasını beklemek zorundayız.



HAYAL KIRIKLIĞI



Umudumuz olacak elbette ama işimizin çok güç olduğu da ortada. Bu sezona dair büyük umutlarımız vardı. Gebzespor için o sene bu sene diyorduk. Ciddi bütçeli, iyi de kadro kuruldu. Uzun süre işler iyi de gitti ama ikinci yarıda pisipisine maçlar verildi. Gebzespor camiası dünkü sonuçların ardından çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorduk. Kuşkusuz pes etmemek, vazgeçmemek, son maça kadar zorlamak lazım ama Çorlu eline geçirdiği bu fırsatı biraz zor kaçırır gibi gözüküyor. 3.Lig treni kaçarsa gerçekten çok yazık olacak.

En son 2018’de BAL’dan 3.Lig’e takım çıkarmıştık. 5 sezonu boşa geçirmiştik, 6’ıncı sezonda da mı hüsran yaşayacağız ?