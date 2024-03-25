Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

BAL’dan 3.Lig’e takım çıkarmak yine mi hayal olacak?
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Milli ara nedeniyle Kocaelispor’un maçı olmayınca dikkatlerimizi profesyonel lig ve BAL’daki temsilcilerimizin maçlarına çevirdik.

GÜLLERİ İYİ GELDİ


Belediye Derincespor’un Fethiye karşısında elde ettiği farklı galibiyet büyük moral oldu. Taner Gülleri temsilcimize çok iyi geldi. Zaten gelişi sonrasındaki tabloya bakarsan bunu çok net söyleyebiliriz. Düşme hattının üzerine çıktılar. Gerçi zorlu bir fikstürleri var ama ben bir daha oraya döneceklerini sanmıyorum. Erdinç Şehit başkan her ne kadar Turan Sofuoğlu’nu göndermekte geç kalsa da, yaptığı tercihle bunu telafi etti gibi duruyor.


DARICA GB NEREYE?


3.Lig temsilcimiz Darıca GB için olumlu şeyler söylemek ne yazık ki mümkün değil. İçerde yine kaybettiler. Gidişat çok kötü. Sarı-Yeşilliler maç fazlasıyla averaj farkıyla düşme hattının üzerinde. Bu şekilde devam ederlerse amatör lige kapıda. Umarım son haftalarda kendilerini kurtaracak sonuçlar alırlar. Yoksa yazık olacak. Zaten profesyonel ligde topu topu 3 temsilcimiz vardı, Darıca da giderse ikiye düşecek. Bir zamandan 8-9 takımla temsil ediliyorduk profesyonel liglerde, nereden nereye geldik.


NE YAPTIN GEBZE ?


Dün BAL’da öncelikle gözümüz kulağımız Gebzespor’un maçındaydı. Her ne kadar rakip TAÇ Spor dişli rakip olsa da temsilcimiz evinde bir şekilde kazanır sanıyorduk. Ne yazık ki, evdeki hesap karşıya uymadı. Temsilcimiz rakibini yenemeyince hayati önem taşıyan 2 puan kaybetti. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Çorlu kazanınca, ipler artık Tekirdağ temsilcisine geçti. Mor-Beyazlı ekibimiz ikinci yarıda puan üstüne puanlar kaybetti, elindeki büyük avantajı kaybetti. Bu saatten sonra artık Çorlu’nun hata yapmasını beklemek zorundayız.


HAYAL KIRIKLIĞI


Umudumuz olacak elbette ama işimizin çok güç olduğu da ortada. Bu sezona dair büyük umutlarımız vardı. Gebzespor için o sene bu sene diyorduk. Ciddi bütçeli, iyi de kadro kuruldu. Uzun süre işler iyi de gitti ama ikinci yarıda pisipisine maçlar verildi. Gebzespor camiası dünkü sonuçların ardından çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorduk. Kuşkusuz pes etmemek, vazgeçmemek, son maça kadar zorlamak lazım ama Çorlu eline geçirdiği bu fırsatı biraz zor kaçırır gibi gözüküyor. 3.Lig treni kaçarsa gerçekten çok yazık olacak.
En son 2018’de BAL’dan 3.Lig’e takım çıkarmıştık. 5 sezonu boşa geçirmiştik, 6’ıncı sezonda da mı hüsran yaşayacağız ?

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL