Şehir havaya giriyor da, Mustafa Gürsel ve futbolcular ne durumda?

Kocaelispor, Milli aradan sonra sahasında Göztepe ile çok önemli bir maça çıkacak.

Bu maç belki de Kocaelispor’un kaderini belirleyecek.

Fizik ve moral olarak biten bir Kocaelispor, yeniden ayağa kalkmak istiyor.

Bunun için de taraftarlar Göztepe maçı için kenetlenmiş durumda.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar var.

Sadece taraftarlar değil.

Kulübün yöneticileri, eski duayen isemler, herkes Göztepe maçını düşünüyor.

Tuzlaspor maçından sonra Kocaelispor tribünlerine bloke koyulmuştu.

Bunun içinde birçok Kocaelispor taraftarı cezalı olduğu için maça gelemeyecek.

Buna rağmen, 3 Nisan’da İzmit’te oynanacak maçta tribünlerin büyük bölümünün dolmasını bekliyoruz.

Şehir tam anlamıyla havaya giriyor…

… … …

Son iki yıldır Kocaelispor’un maçlarına 7-8 bin ortalalama taraftar geliyor.

Stadımızın kapasitesine göre bu sayı çok fazla değil.

Sayı belki az ama her maçımızı çok coşkulu bir taraftar topluluğu izliyor.

Bu konuda taraftarlarımız görevini yerine getiriyor.

Bizim tribün desteği ile sıkıntımız yok.

Ama sahadaki takımın performansı bu sezon çok iyi değil.

Hele son haftalarda çok kötü.

Göztepe maçı öncesinde taraftarlarımız tribündeki yerini alacak, desteğini verecek.

Sahada takımımız nasıl bir performans gösterecek, bunu merak ediyoruz.

Mustafa Gürsel ile çıkılan 4 maçta alınan 2 puan, atılan üç gol var.

Bu performansla Göztepe’yi yenebilecek miyiz?

… … …

Bu haftalarda takımdaki eksik oyuncular da çok büyük sorun teşkil ediyor.

Yeni transferler zaten takıma katkı sağlayamadılar.

Gürcü oyunculardan orta sahadaki Giorgi sakat, forvet Davit ise cezalı…

Yetersiz olan kadromuzda alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayabiliriz.

Bu tür maçların havası her zaman başka olur.

Sakaryaspor maçından sonraki derbi niteliği taşıyacak bir karşılaşma.

Aslında derbi demeyelim de, son yıllarda Göztepe ile bir rekabet ortamı yaratıldı.

Rekabetten çok biraz da yaratılan suni gerginlik var.

Bu rekabet ortamı taraftarlar arasında yaşanıyor da, futbolcularımız bunun bilincinde mi?

Asıl sorun da bu.

Yani taraftarlarımız ve camia Göztepe maçınını önemini biliyor, bunu hissediyor.

Mustafa Gürsel ve futbolcularımız ne durumda?

Tribünde yaratılacak o coşkuya sahadaki futbolcularımız cevap verebilecek mi?