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Makale Yazısı-

Şehir havaya giriyor da, Mustafa Gürsel ve futbolcular ne durumda?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, Milli aradan sonra sahasında Göztepe ile çok önemli bir maça çıkacak.

Bu maç belki de Kocaelispor’un kaderini belirleyecek.

Fizik ve moral olarak biten bir Kocaelispor, yeniden ayağa kalkmak istiyor.

Bunun için de taraftarlar Göztepe maçı için kenetlenmiş durumda.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar var.

Sadece taraftarlar değil.

 Kulübün yöneticileri, eski duayen isemler, herkes Göztepe maçını düşünüyor.

Tuzlaspor maçından sonra Kocaelispor tribünlerine bloke koyulmuştu.

Bunun içinde birçok Kocaelispor taraftarı cezalı olduğu için maça gelemeyecek.

Buna rağmen, 3 Nisan’da İzmit’te oynanacak maçta tribünlerin büyük bölümünün dolmasını bekliyoruz.

Şehir tam anlamıyla havaya giriyor…

… … …

Son iki yıldır Kocaelispor’un maçlarına 7-8 bin ortalalama taraftar geliyor.

Stadımızın kapasitesine göre bu sayı çok fazla değil.

Sayı belki  az ama her maçımızı çok coşkulu bir taraftar topluluğu izliyor.

Bu konuda taraftarlarımız görevini yerine getiriyor.

Bizim tribün desteği ile sıkıntımız yok.

Ama sahadaki takımın performansı bu sezon çok iyi değil.

Hele son haftalarda çok kötü.

Göztepe maçı öncesinde taraftarlarımız tribündeki yerini alacak, desteğini verecek.

Sahada takımımız nasıl bir performans gösterecek, bunu merak ediyoruz.

Mustafa Gürsel ile çıkılan 4 maçta alınan 2 puan, atılan üç gol var.

Bu performansla Göztepe’yi yenebilecek miyiz?

… … …

Bu haftalarda takımdaki eksik oyuncular da çok büyük sorun teşkil ediyor.

Yeni transferler zaten takıma katkı sağlayamadılar.

Gürcü oyunculardan orta sahadaki Giorgi sakat, forvet Davit ise cezalı…

Yetersiz olan kadromuzda alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayabiliriz.

Bu tür maçların havası her zaman başka olur.

Sakaryaspor maçından sonraki derbi niteliği taşıyacak bir karşılaşma.

Aslında derbi demeyelim de, son yıllarda Göztepe ile bir rekabet ortamı yaratıldı.

Rekabetten çok biraz da yaratılan suni gerginlik var.

Bu rekabet ortamı taraftarlar arasında yaşanıyor da, futbolcularımız bunun bilincinde mi?

Asıl sorun da bu.

Yani taraftarlarımız ve camia Göztepe maçınını önemini biliyor, bunu hissediyor.

Mustafa Gürsel ve futbolcularımız ne durumda?

Tribünde yaratılacak o coşkuya sahadaki futbolcularımız cevap verebilecek mi?

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Cakal - Ben fanatik Kocaelisporlu olarak yazIyorum.. Göztepeyi yenemeyiz,bizim takIm berbat.. dogru düzgün sut atacak topcumuz yok bIrakIn gol atacak topcuyu.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 25 Mart 00:32
02

İlhan - Maçta olacağız Biz vazgeçmeyenleriz Göztepe gibi Aliğa Belediyesini satın alarak amatörden profesyonel lige dönmedik.

Elbette kazanmak istiriz ama sonuötan dahada önemlisi onlara kim olduğumuzu ve kim olduklarını hatırlatmak

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 25 Mart 00:29
01

Recep Ucar - ugur bey ben ve renktaslar carsamba aksami tribune kocaelispor icin gidiyoruz sahsen benim ne hocadan ne futbolculardan malesef hic bir umidim yok derler ya futbol surprizlerle doludur belki o suroriz bize guler ama bu durumun sorumlulari engin bey ve ona herseye ragmen destek veren siyasi iradedir hayirlisi diyelim herkese selamlar

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 25 Mart 00:17
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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