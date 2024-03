Tarih tekerrür edecek mi ?

Tarih tekerrürden ibarettir sözü geçmişte yaşanmış olan bir olayın veya durumun gelecekte de tekrar edebileceği manasına gelmektedir.

Birçok kişi şimdiki zamanda yaşadığı bir olayı geçmiş zamanda yaşadığı bir olaya benzettiğinde bu sözü kullanmaktadır.

Bunu bu sezon nasıl da fazlasıyla yaşadık.

Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırıp, Dino’yu kaybedip küme düşmüştük.

Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırıp, Tanque’yi kaybedip ilk iki şansını büyük oranda kaybettik.

Tarih tekerrür etti…

Başkan Hüseyin Üzülmez’in vefatının ardından vekaleten göreve gelen Engin Koyun başkan olmuştu.

Şimdi kendisinin istifasının ardından vekalete getirilen Recep Durul resmen başkan olacak.

Bu süreçte de Başkan Engin Koyun’un olası vedasının ardından en güçlü aday olarak görülen Ekrem Can da vefat etti…

Hani bu kadar mı olur, oldu…

Şimdi Recep Durul’un resmen başkan olmasının ardından kısa bir süre sonra kongre olacak.

Engin Koyun da olduğu gibi seçilerek başkan olup tarih bu anlamda da tarih bir kez tekerrür edecek mi göreceğiz.

Başka adayların çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

Benim de çıkmasını beklediğim iki isim var ancak henüz erken.

Netleşmeden ve kesin bir şey olmadan isimlerini yazmam doğru olmaz.

Bu kez “Hani adaydı” sorusuyla karşılaşabilirim…

Bundan önce motivasyonumuzu kurmamız gereken bir Göztepe maçı var.

Henüz bitmeyen ve her şeye gebe olacak bir lig de mücadele ediyoruz.

Göztepe karşısında alacağımız galibiyet son haftalarda bizi her şeyi bir kenara bırakmış gibi ligin içine sokacaktır.

Biten özgüven ve moral fazlasıyla geri gelecektir.