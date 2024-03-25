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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Tarih tekerrür edecek mi ?
Gökhan Beşiktaş

Gökhan Beşiktaş

Tarih tekerrürden ibarettir sözü geçmişte yaşanmış olan bir olayın veya durumun gelecekte de tekrar edebileceği manasına gelmektedir.
Birçok kişi şimdiki zamanda yaşadığı bir olayı geçmiş zamanda yaşadığı bir olaya benzettiğinde bu sözü kullanmaktadır.
Bunu bu sezon nasıl da fazlasıyla yaşadık.
Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırıp, Dino’yu kaybedip küme düşmüştük.
Ertuğrul Sağlam ile yolları ayırıp, Tanque’yi kaybedip ilk iki şansını büyük oranda kaybettik.
Tarih tekerrür etti…
Başkan Hüseyin Üzülmez’in vefatının ardından vekaleten göreve gelen Engin Koyun başkan olmuştu.
Şimdi kendisinin istifasının ardından vekalete getirilen Recep Durul resmen başkan olacak.
Bu süreçte de Başkan Engin Koyun’un olası vedasının ardından en güçlü aday olarak görülen Ekrem Can da vefat etti…
Hani bu kadar mı olur, oldu…
Şimdi Recep Durul’un resmen başkan olmasının ardından kısa bir süre sonra kongre olacak.
Engin Koyun da olduğu gibi seçilerek başkan olup tarih bu anlamda da tarih bir kez tekerrür edecek mi göreceğiz.
Başka adayların çıkacağına da kesin gözüyle bakılıyor.
Benim de çıkmasını beklediğim iki isim var ancak henüz erken.
Netleşmeden ve kesin bir şey olmadan isimlerini yazmam doğru olmaz.
Bu kez “Hani adaydı” sorusuyla karşılaşabilirim…
Bundan önce motivasyonumuzu kurmamız gereken bir Göztepe maçı var.
Henüz bitmeyen ve her şeye gebe olacak bir lig de mücadele ediyoruz.
Göztepe karşısında alacağımız galibiyet son haftalarda bizi her şeyi bir kenara bırakmış gibi ligin içine sokacaktır.
Biten özgüven ve moral fazlasıyla geri gelecektir.

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Yazar Gökhan Beşiktaş - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ümit Yazıcıoğlu - Ders almayanlar için Tarih tekerrürden ibarettir.

Kocaelispor ümüzün tek kurtuluşu Kurumsallık ve Profesyonelliktir. Yoksa Ali gider Veli gelir değişen birşey olmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 10:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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