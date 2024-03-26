Adnan Pala, teklifi  geri çevirmiş!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçen hafta gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu...



2019’da başkan seçildikten sonra Başkan Büyükakın ile sayısız kez toplantılarda, etkinliklerde karşılaşmış, ayaküstü sohbet etme imkânı bulmuştum. Ancak beş yıllık görev sürecinde gazeteye hiç ziyarette bulunmamıştı.



Sadece gazetemizi değil, Kocaeli genelindeki diğer gazeteleri de prensip gereği ziyaret etmemişti...



Başkan Büyükakın, çok yoğun ve yorucu bir seçim çalışması yapmasına rağmen kendisini dingin ve enerjik buldum.



Gazetemiz imtiyaz sahibi Recep Haldız’ ın odasında kendisiyle yaklaşık iki saate yakın sohbet ettik.



Başkan Büyükakın’ın beş yıl sonra gazeteye gelmesi bizi mutlu etti. Son derece samimi, verimli ve iyi bir sohbet oldu. Kentin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.



Ziyaret sırasında Başkan Büyükakın’a, Adnan Pala’yı sordum...

Dedim ki;



“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olan Adnan Pala, istifa edip Derince Belediye Başkan aday adayı oldu. Aday gösterilmedi. Sizin de ikinci döneminde üzerinde en çok duracağınız konu kentsel dönüşüm projeleri. Adnan Pala’yı Büyükşehir’e dönmesi için teklifte bulundunuz mu?



Şu yanıtı verdi;

“Evet, Derince ilçesine aday gösterilmeyince kendisine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na geri dönmesi için teklif ettim. Kabul etmedi. Teşekkür etti ve bundan sonraki iş yaşantısını özel sektörde sürdüreceğini söyledi...” dedi.



Başkan Büyükakın’ın, “teklifimizi kabul etmedi...” sözü bana, Pala ile ilgili olarak 14 Şubat günü bu sütunda “Adnan Pala, ikna edilmeli...” başlıklı yazımı hatırlattı...



İşte o yazımın özeti;



“Adnan Pala aday gösterilmeyince haklı olarak kırılmış ve üzülmüştü. Ancak yine de Adnan Pala’nın Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak geri döneceğini düşünüyordu.

Pala, sürpriz bir karar alarak Büyükşehir Belediyesi’ne dilekçe vererek emekliliğini istedi. ‘Geri dönmüyorum’ demekti bu...

Kendi alanlarında uzman, işini iyi yapan insanların kolayca harcanmamasından yanayım. Başarılı insanlarla yol yürüyen kurumların her zaman başarılı olacağı bir gerçektir...

Kentsel Dönüşüm Projeleri konusunda bu şehirde Adnan Pala kadar işini en iyi bilen ikinci bir insan var mı bilemiyorum...

Bu işi şehirde takip eden biri olarak sanıyorum yok!

Adnan Pala, hem yaşı genç hem de en üretken dönemindeydi.

Kocaeli için dirençli şehirlerin kurulması için planlama yapılırken, önümüzdeki dönemin kentsel dönüşüm projelerinin hızlanacağı bir süreç beklenirken, Adnan Pala gibi çok değerli bir bürokratın kaybedilmesi, yok sayılması doğru mu?

Bu şehir önümüzdeki süreçte Adnan Pala gibi işin mutfağında başarılı olan isimlere şiddetle ihtiyacı var...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sırf birileri Derince’ ye aday olmasını istemediği Adnan Pala’yı bu kadar kolay kaybetmemeli. Başkan Büyükakın, seçimden sonra Adnan Pala’yı ikna edip yeniden dönüşüm daire başkanlığının başına getirmek için uğraş vermesinden yanayım...

Adnan Pala, görevine geri dönmeli...

Bu şehrin kendisinden beklentisi çok fazla...” demiştim.



YOKUM DİYORSANIZ KAYBEDERSİNİZ!



Başkan Büyükakın, bu şehrin geleceğini düşünerek Adnan Pala’ya işinin başına dönmesi için teklifte bulunmuş. Ancak Pala, teşekkür ederek teklifi geri çevirmiş...

Bu şehirde taş üstüne taş koyan herkes benim için çok kıymetli ve değerli.

Ancak yaşanan gönül kırıklıklarının geçici olduğunu düşünüyorum.

Şehrin size en çok ihtiyaç duyduğu süreçte ‘yokum’ diyorsanız. Bundan sonraki süreçte de kimse size güvenip

Şehrin anahtarını vermez...

