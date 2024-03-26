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Makale Yazısı-

Tutuş, rakibinin en zayıf noktasını herkese gösteriyor
Adem Turgut

Adem Turgut

Bu seçimde Tahir Büyükakın ile AK Partili mevcut ilçe belediye başkanları ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş dışında gerçekçi bir seçim beyannamesi sunumu görmedim.

Proje soyut bir tartışma, seçmeni de cezbetmiyor. Ama projelerini anlatmak kentin kanaat önderlerini etkileyen bir şey… Sizin kapasitenizi gösteren bir şey…

Elbette ilk kez aday olanları anlıyorum ama koltukta oturanların ya da oturmuş olanların içi dolu bir sunum yapmaları gerekirdi.

Bu anlama İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eleştirilerin odağındaydı. Neden projelerini açıklamıyor” diye çok konuşuldu, eleştirildi.

ÇOKTAN ANLATMALIYDI

Fatma Kaplan Hürriyet İzmit’te seçime 1 hafta kala projelerini açıkladı.

Bu doğru bir yaklaşım olmadı.

Belediye başkanlığı koltuğunda oturmayanları anlarım. Onlar bir yaklaşım söyleseler ve nokta atışı projeler anlatmasalar olur. Çünkü yeni isimler belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra kentin sorunlarına ve belediyenin yetki ve imkanlarına hakim olur. Kentin üst tabakası da bunu anlar, bilir…

Ama Fatma Kaplan Hürriyet’in çoktan projelerini hazırlamış olması gerekirdi.

Hele de rakibiniz Muharrem Tutuş, kapsamlı bir proje tanıtımını 15 gün önceden yaptıysa…

Hürriyet çok gecikti.

Önseçim için özel kitapçık bastıran Fatma Hanım, seçmene dönük ise ancak seçime bir hafta kala proje sunabildi.

PARA YOKSA PROJE DE YOK
Yeni projelerde ilginç çalışmalar da var. Ama asıl mesele bunları Hürriyet’in hangi bütçeyle yapacağı? Fatma Kaplan Hürriyet, “Piyasaya şu an borcumuz 200 milyon lira. Kamu borçları ile toplam borcumuz 1 milyar bile değil. Borç oranını yüzde 40’a indirdik” diyor.

Tamamen doğru kabul edelim. Buna rağmen İzmit Belediyesi’nin yatırım bütçesi yok gibi…

Para yoksa projede yok. Yeni projeler anlatmak da boş.

Çünkü yapılması mümkün değil…

Önce haciz sonra o hacizleri çözdürme girişimleriyle tartışılan Fatma Kaplan Hürriyet’in bu projeleri nasıl ve hangi parayla yapacağını doğrusu merak ediyorum.

TUTUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Muharrem Tutuş da rakibinin bu zayıf tarafını biliyor. Proje toplantısı biter bitmez bir açıklama yaptı. Gündeminde Hürriyet’in iddia ettiği 41 milyon liralık 14 artık parsel meselesi de vardı.

Tutuş, Hürriyet’in seçime günler kala kaostan medet umduğunu ifade ederek, “CHP’nin İzmit adayı 5 yıldır kavgaya doymadı. Muhtarlarla, STK’larla kimi zaman kendi personeli ve partilileriyle olmak üzere kavga etmediği kimse kalmamasına rağmen seçime günler kala içinde bulunduğu çaresizlikten dolayı kaostan medet umuyor. CHP’nin İzmit adayı 5 yılda belediyeyi borç batağına sürükledi. Borç ve iflasın sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi’ne yıkmak istiyor. Şimdilerde Büyükşehir Belediyesi’nden 41 milyon liralık alacağım var iddiasında bulunuyor. İşin doğrusu böyle bir arazi olmadığını gördük. Yerimize çöktüler dediği yerin bir kısmı yeşil alan, ortası tramvay yolu diğer tarafı yine yeşil alan. Bu bölge zaten vatandaşın kullandığı bir alan durumunda. 1 dönüme yakın bir arazi varmışta parası ödenmemiş gibi anlatılıyor. Böyle bir arazi yok. Bahsettikleri yerler tramvay yolunun kenar köşesinde kalan yerler. Amacı burada bir iş yapmak değil. İşin özeti bu yaptığı düştükleri çaresizlikten kurtulma çabaları. Sen İzmitli esnaflarımızın çöktüğün paralarını öde” diyor.

Tutuş, daha önce de esnafa 1 Nisan’a kadar sabretmelerini önermişti. Hürriyet’in para politikalarını eleştirirken çözümün de kendisi olduğuna vurgu yapıyordu. Belli ki kalan sürede de Tutuş, rakibinin bu zayıf noktasını öne çıkaracak.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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