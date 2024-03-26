Avrupa’nın Türkiye'ye karşı uyguladığı Schengen vize ambargosu rezaleti!

Aylardan beridir Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye vize randevusu vermiyor. Bu yüzden mağdur olan milyonlar var.

Kimi öğrenciler dönem kaybettiler. Kimilerinin ticaretleri akamete uğradı. Kimilerinin de gidiş-dönüş biletleri yandı.

Ama kimin umurunda?

Bu vize ambargosu uygulayan ülkeler de öyle bir-iki ülke değil.

İsrail mezalimi başladığından bu yana Avrupa da İsrail'e uşaklık yaparak ülkemizi gri listeye almış.

Peki, ambargo uygulayan ve Schengen vizesiyle gidilen ülkeler hangileri?

Schengen vizesi ile gidilen ülkeler:

Almanya

Avusturya

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İtalya

İspanya

İsveç

İsviçre

İzlanda

Letonya

Liechtenstein

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovenya

Slovakya

Yunanistan

Değerli dostlar, ülke olarak bizler de yukarıda belirttiğim ülkelere karşı aynı ile mukabelede bulunmamız gerekmez mi?

Madem onlar bize bunu reva görüyorlar, biz neden aynısını yapmayalım?

Biz ne kadar onlara muhtaç isek, onlar da aynı derecede bize muhtaç değil mi?

Tüm bu olumsuzlukları görünce aklıma hep merhum başbakan Erbakan'ın o meşhur konuşması geliyor.

Hani yırtınırcasına diyordu ya "Bana ne Avrupa'dan, bana ne Amerika'dan"

Ne kadar da haklıymış merhum, değil mi?

Biz böyle bir esaslı duruşa sahip olmadığımız müddetçe bize onursuzca yaklaşmaları devam edecek.

Hatırlayın,

Ecevit başbakan ve yurtdışında iken merhum Erbakan kendisine vekalet ediyordu.

Erbakan başbakan vekili olarak Kıbrıs'a çıkarma emrini verdi ve Ecevit gelene kadar Kıbrıs Barış harekâtı başlamıştı bile.

Hani, Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos 1974 günü gerçekleştirmişti ya. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın merhum Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" Parolasıyla ABD'nin ambargosuna rağmen gerçekleşmişti ya, ne oldu? Türkiye battı mı? Hayır.

Sıkıntı çektik ama kısa sürede toparlanmayı başardık.

Evet, kimseye harp ilan edelim demiyorum ama, bize uygulanan bu onursuzluğa bir Osmanlı tokadı vuralım. Vuralım ki, bir daha bize onursuzluk yaşatmasınlar.