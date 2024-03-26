Avrupa’nın Türkiye'ye karşı uyguladığı Schengen vize ambargosu rezaleti!

Aylardan beridir Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye vize randevusu vermiyor. Bu yüzden mağdur olan milyonlar var.
Kimi öğrenciler dönem kaybettiler. Kimilerinin ticaretleri akamete uğradı. Kimilerinin de gidiş-dönüş biletleri yandı.
Ama kimin umurunda?
Bu vize ambargosu uygulayan ülkeler de öyle bir-iki ülke değil.
İsrail mezalimi başladığından bu yana Avrupa da İsrail'e uşaklık yaparak ülkemizi gri listeye almış.
Peki, ambargo uygulayan ve Schengen vizesiyle gidilen ülkeler hangileri?
Schengen vizesi ile gidilen ülkeler:
Almanya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İtalya
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
Letonya
Liechtenstein
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovenya
Slovakya
Yunanistan
Değerli dostlar, ülke olarak bizler de yukarıda belirttiğim ülkelere karşı aynı ile mukabelede bulunmamız gerekmez mi?
Madem onlar bize bunu reva görüyorlar, biz neden aynısını yapmayalım?
Biz ne kadar onlara muhtaç isek, onlar da aynı derecede bize muhtaç değil mi?
Tüm bu olumsuzlukları görünce aklıma hep merhum başbakan Erbakan'ın o meşhur konuşması geliyor.
Hani yırtınırcasına diyordu ya "Bana ne Avrupa'dan, bana ne Amerika'dan"
Ne kadar da haklıymış merhum, değil mi?
Biz böyle bir esaslı duruşa sahip olmadığımız müddetçe bize onursuzca yaklaşmaları devam edecek.
Hatırlayın,
Ecevit başbakan ve yurtdışında iken merhum Erbakan kendisine vekalet ediyordu.
Erbakan başbakan vekili olarak Kıbrıs'a çıkarma emrini verdi ve Ecevit gelene kadar Kıbrıs Barış harekâtı başlamıştı bile.
Hani, Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos 1974 günü gerçekleştirmişti ya. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın merhum Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" Parolasıyla ABD'nin ambargosuna rağmen gerçekleşmişti ya, ne oldu? Türkiye battı mı? Hayır.
Sıkıntı çektik ama kısa sürede toparlanmayı başardık.
Evet, kimseye harp ilan edelim demiyorum ama, bize uygulanan bu onursuzluğa bir Osmanlı tokadı vuralım. Vuralım ki, bir daha bize onursuzluk yaşatmasınlar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.