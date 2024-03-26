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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Avrupa’nın Türkiye'ye karşı uyguladığı Schengen vize ambargosu rezaleti!
M.Zeki Canşi

M.Zeki Canşi

Aylardan beridir Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye vize randevusu vermiyor. Bu yüzden mağdur olan milyonlar var.

 

Kimi öğrenciler dönem kaybettiler. Kimilerinin ticaretleri akamete uğradı. Kimilerinin de gidiş-dönüş biletleri yandı.

Ama kimin umurunda?

 

Bu vize ambargosu uygulayan ülkeler de öyle bir-iki ülke değil.

 

İsrail mezalimi başladığından bu yana Avrupa da İsrail'e uşaklık yaparak ülkemizi gri listeye almış.

 

Peki, ambargo uygulayan ve Schengen vizesiyle gidilen ülkeler hangileri?

 

Schengen vizesi ile gidilen ülkeler:

 

Almanya

 

Avusturya

 

Belçika

 

Çek Cumhuriyeti

 

Danimarka

 

Estonya

 

Finlandiya

 

Fransa

 

Hollanda

 

İtalya

 

İspanya

 

İsveç

 

İsviçre

 

İzlanda

 

Letonya

 

Liechtenstein

 

Litvanya

 

Lüksemburg

 

Macaristan

 

Malta

 

Norveç

 

Polonya

 

Portekiz

 

Slovenya

 

Slovakya

 

Yunanistan

 

Değerli dostlar, ülke olarak bizler de yukarıda belirttiğim ülkelere karşı aynı ile mukabelede bulunmamız gerekmez mi?

Madem onlar bize bunu reva görüyorlar, biz neden aynısını yapmayalım?

Biz ne kadar onlara muhtaç isek, onlar da aynı derecede bize muhtaç değil mi?

 

Tüm bu olumsuzlukları görünce aklıma hep merhum başbakan Erbakan'ın o meşhur konuşması geliyor.

Hani yırtınırcasına diyordu ya "Bana ne Avrupa'dan, bana ne Amerika'dan"

Ne kadar da haklıymış merhum, değil mi?

 

Biz böyle bir esaslı duruşa sahip olmadığımız müddetçe bize onursuzca yaklaşmaları devam edecek.

 

Hatırlayın,

 

Ecevit başbakan ve yurtdışında iken merhum Erbakan kendisine vekalet ediyordu.

Erbakan başbakan vekili olarak Kıbrıs'a çıkarma emrini verdi ve Ecevit gelene kadar Kıbrıs Barış harekâtı başlamıştı bile.

 

Hani, Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos 1974 günü gerçekleştirmişti ya. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın merhum Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" Parolasıyla ABD'nin ambargosuna rağmen gerçekleşmişti ya, ne oldu? Türkiye battı mı? Hayır.

Sıkıntı çektik ama kısa sürede toparlanmayı başardık.

 

Evet, kimseye harp ilan edelim demiyorum ama, bize uygulanan bu onursuzluğa bir Osmanlı tokadı vuralım. Vuralım ki, bir daha bize onursuzluk yaşatmasınlar.

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Yazar M.Zeki Canşi - Mesaj Gönder --- Okunma

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