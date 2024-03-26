Ramil Sheidaev mi, Chrıstıan Kouakou mu?

Kocaelispor, elindeki en büyük hücum gücünü kaybetti.

Tanque gittikten sonra forvette bir türlü istikrar sağlayamadık.

Tanque varken, sezon başında alternatifleri Atabey Çiçek ile Kouakou’ydu.

Ertuğrul Sağlam, genelde oyuna Atabey Çiçek’i alıyordu.

O haftalarda Ertuğrul Sağlam, Kouakou’yu oynatmadığı için kızıyorduk.

Tanque ve Atabey çiçek gidip, Gürcü Davit de sakatlanınca mecburen Kouakou’ya kaldık.

Ligin ilk yarısında 20-30 dakika şans verilmesini istediğimiz Kouakou, son haftalarda ilk on bir de sahaya çıkıyor.

Ne yazık ki, kendisinden beklenen performansı göremedik.

Çok yumuşak.

Rakip defansı yıpratma özelliği yok.

Bire bir oyuncu eksiltemiyor.

Son haftalarda rakip ceza sahasına giremediğimiz için de gol vuruşlarında özelliğini göremedik.

Ligin ikinci yarısındaki Kouakou performansı bir hayal kırıklığı oldu…

Kouakou’yu bırakın alternatif oyuncu olmayı, lig kadrosunda bile olmaması gereken bir isim.

Ancak zorunlu olarak ligin kalan maçlarını da Kouakou ile bitirmek zorundayız…

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Kouakou’dan sonra Kocaelispor’un forvetteki bir diğer alternatif ismi Ramil Sheidaev…

Ertuğrul Sağlam’ın transfer ettiği Azerbaycanlı Ramil Sheidaev, asıl yeri kanat oyuncusu.

Kariyerinde forvette de oynamışlığı var.

Zaten kendisini de iki mevkide oynayabildiği için transfer ettik.

Doğrusunu söylemek gerekirse o etkiyi gösteremedi.

İlk geldiğindeki 30 dakikalık performansı biraz heyecan yarattı.

Sanki devamlı oynarsa çok daha iyi olacak gibi duruyordu.

Topla ilk geldiğinde iyiydi.

Ani dönüşleri, adam eksiltmeleri bizi çok umutlandırmıştı.

Sonraki süreçte o da çok iyi değildi.

Mustafa Gürsel de, bu oyuncuya fazla şans vermedi.

Deplasman maçlarında Kouakou değil de, daha hareketli, fuleli Ramil ile başlayabilirdik.

Mustafa Gürsel, ilk geldiğinden beri Kouakou’ya daha sıcak bakıyor.

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Tanque gitti, Gürcü David de 5 maç ceza aldı.

Elimizdeki iki forveti kullanmak zorundayız.

Bu haftada da Göztepe ile çok kritik bir maça çıkacağız.

Ramil, Azerbaycan Milli Takımına davet edildi, Moğolistan ile oynanan hazırlık maçında da 90 dakika sahada kaldı.

Kouakou’nun ise Milli arada sakatlığı vardı.

Görünen Ramil’in oynaması.

Ancak Mustafa Gürsel, takımın başında çıktığı 4 maçta da Ramil’e ilk on birde şans vermedi.

Son 10-15 dakika oynatıyor…

Bakalım Göztepe maçında forvetimiz kim olacak?