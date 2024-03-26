Recep Durul önce o gençleri sevindirmeli

Bilet fiyatlarında beklenen düzeyde olmasa da indirim yapılması, takımın mental olarak ayağa kalması için Prof.Dr Turgay Biçer’in getirilmesi ve Vinsan Tesisleri’nde alt yapı takımlarının maçlarının izlenmesi vekaleten başkanlığı üstlenen Recep Durul’un ilk icraatları oldu. Camiadan olumlu tepki aldı bu hareketler. Özellikle de U19 takımının maçını izlemesi takdir gördü. Durul işe doğru adımlarla girdi dersek sanıyorum hakkını teslim etmiş oluruz.

KULÜP, YÖNETİM ADINA VERİLEN SÖZ

Kuşkusuz 2 aylık bu geçiş döneminde yapılması gereken çok daha önemli, fazlaca işler var. Camianın birinci önceliği 3 Nisan’daki Göztepe maçı olsa da, Recep Durul’un öncesinde alt yapıyla ilgili yapması gereken bir icraat var. Madem alt yapının maçına gitti, gençleri önemsediğini gösterdi, yaklaşık bir yıldır tutulmayan sözü de yerine getirmeli. Gerçi sözü dönemin başkanı Engin Koyun verdi ama sonuçta aynı yönetim devam ediyor, sonuçta şahsi değil kulüp adına verilmiş bir söz var ortada.

ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 1 YIL GEÇTİ

Mayıs 2023’te U17 takımı Türkiye şampiyonu olduğunda federasyondan gelecek 300 bin TL’nin dışında yönetim olarak 100 bin TL prim sözü vardı. Üzerinden neredeyse 1 yıl geçti, birkaç kez köşemde hatırlattım ama bu söz yerine getirilmedi. Gençler bizim geleceğimiz, her şeyimiz diyorsak, bu konuda samimiysek önce sözümüzü tutmamız gerekiyor. Engin Koyun ne yazık ki bu konuda gereğini yapmadı, yapmak istemedi. Geriye dönük birçok ödeme yapıldı ama sıra gençlere verilen söze geldiğinde unutuldu.

EN AZINDAN 100 BİN TL’Sİ VERİLSİN

Artık geriye dönmenin faydası yok. İstifasını verdi, sorumluluk vekaleten başkanlığını üstlenen Recep Durul ve yönetiminde. TFF’nin 300 bin TL ödülü vardı. Sanıyorum ki o para alacaklı dosyalara gitti. Yani oradan gelen, gelecek para yok. Recep Başkan dilerse o parayla birlikte ama zor falan derse en azından yönetim adına verilen 100 bin TL prim sözünü yerine getirip, U17 takımındaki çocukları şu ramazan günlerinde sevindirmeli. Sonrasında Göztepe maçına bakarız.

Hayrettin Gürsoy’a kocaman alkış

Kocaelispor tribünlerinde yıllardır boşunu atılmıyor, “ İzmit’in çocukları herkese yeter” sloganı. En son Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi erkek futbol takımı Antalya’daki finallerde ses getirdi. Çok zorlu rakipler arasından sıyrılıp finalist olması başlı başına önemli bir başarıydı. Finalde Trabzonspor alt yapısının oluşturduğu rakiple mücadele ettiler. Aslında grup aşamasında yenmişlerdi ama finalde olmadı. Okulun beğen eğitimi öğretmeni, takımın teknik sorumlusu sevgili Ferhat Yaşar kardeşim çok gol kaçırdıklarını, son 15 dakikada yedikleri gollerle kaybettiklerini söyledi. Şampiyonluk kupasıyla dönmelerini bekliyorduk ama ikincilik de alkışa değer bir derecedir.

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Düşünün Süper Lig’de mücadele eden kulüplerin alt yapılarıyla yarıştı bizim çocuklar. İmkanları da bize göre çok iyiydi. Trabzonspor, Samsunspor gibi kulüpler takım otobüslerini tahsis etmişler okul takımlarına. Bizimkiler 25 kişilik minibüsle gönderdik. Talepte bulunmuşlar ama olumlu geri dönüş olmamış. İzmit’in çocuklarına hak ettiği değeri ne yazık ki vermiyoruz. Bu koşullar altında alınan Türkiye ikinciliği derecesi önemli bir başarıdır, birilerine de mesajdır. İçtenlikle kutluyorum okulun beden eğitimi öğretmenlerini, teknik sorumlularını, futbolcularını, kısa tüm emek verenleri. Onlarda gurur duyuyoruz.

Basketbolda statü skandalı

Kadınlar basketbol Play-Off çeyrek finalinde İzmit Belediyespor’un G. Saray ile eşleşmesi pek çok haber sitesinde, “Büyük skandal, yanlış eşleştirme yapıldı” diye verilmiş. Bana da yazmış okurlar, konuyu araştırmamı istemişler. Futbolda statüleri ezbere bilirim de, basketbola biraz yabancıyım. Bunun için de işin uzmanı olarak gördüğüm Cengiz Kahraman ağabeyden yardım aldım.

PUANLAR EŞİT, FARK EŞİT

Önce tablolu ortaya koyalım: İzmit Belediye ile Ormanspor ligi 47 puanla bitirdi. Basketbol Federasyonu onları üçüncü, bizi dördüncü ilan etti. Böyle olunca biz beşinci G.Saray ile eşleştik. Üçüncü olsaydık rakibimiz Mersin olacaktı. Takdir edilmeli ki, G.Saray ile Mersin arasında önemli bir güç farkı var, yarı finale gitmemiz daha kolay olurdu. Statüye göre puan eşitliği halinde önce kendi aralarındaki maçlarda attığı-yediğine bakılıyor. İzmit’teki maçı biz 69-65, oradaki maçı onlar 82-78 kazandı. Dolayısıyla iki maç da 4 farkla bitti. Yani eşitlik var. Sayı farkı yok, üstünlük yok.

YORUMA AÇIK BİR KONU

İkinci maddede “kendi aralarındaki maçlarda daha fazla sayı atan” ibaresi var. Burada da eşitlik söz konusu. Biz de, onlar da 147 atıp, 147 yemişiz. Bu durumda üçüncü maddeye bakılması, yani genel averajın dikkate alınması gerekiyor. Orada biz üstünüz. Yani bizim üçüncü olmamız gerekirken, federasyonun dördüncü göstermesini anlayamadım. Dediğim gibi Cengiz Kahraman’a sorduğumda, “Yorum açık, tartışılabilecek bir konu. İki takım arasındaki maçlar aynı skorlarla bitseydi o durumda bizi üçüncü sayacaklardı. Federasyon aralarındaki maçlar 4 sayı ile bitmesine rağmen daha fazla skorla üstünlük sağlayanı üçüncü ilan etmiş” dedi.

BENCE İTİRAZ EDİLMELİ

O zaman statünün ilgili maddesi yanlış yazılmış. “Kendi aralarındaki maçlarda daha fazla sayı atan” değil, kendi aralarındaki maçlarda fark aynıysa daha fazla sayıyla kazanan taraf üstün sayılır” denmeli. Böyle bir ibare olsaydı zaten Ormanspor’un üçüncülüğü tartışma götürmezdi. Ama sitede yazılı statüyü yorumladığımda üçüncünün İzmit Belediyespor olduğunu görüyorum. İtiraz edilirse olumlu sonuç çıkar gibi geliyor bana. Ama şu da var tabi, sevgili Cengiz Ağabey, “Eğer bir hata görse G.Saray itiraz ederdi, mevcut eşleşmeyle yarı finalde F.Bahçe’nin rakibi oluyor, diğer olasılıkla finalde karşılaşacaktı” yorumu yaptı.

Orası öyle de, bizi G.Saray ilgilendirmiyor, statüyü yorumladığımızda üçünü olmamız gerekiyor. İtiraz edilmeli bence. Bir şey çıkmasa bile en azından ilgili madde anlaşılır duruma getirilir, bir faydamız olur.

Allah yardımcısı olsun



Kocaelispor’un Yenikent’teki Sefa Sirmen tesislerinde uzun bir süre müdürlük yaptı Yahya Okcan. Yönetim, teknik ekip ve futbolcularla diyoloğu çok iyiydi, çalışkan olduğu kadar sevilen bir isimdi. Basın mensuplarına karşı da her zaman hoşgörülüydü. Aynı zamanda sıkı bir Kocaelispor taraftarıydı.

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Yahya Okcan da birçok emektar gibi görev yaptığı dönem haklarını alamadı. Kimileri icra yolunu seçerken o bunu kendine yakıştıramadı, Kocaelispor’a bunu yapamam dedi. Hep hakkının vereceği günü bekledi. Sözler verildi ama tutulmadı. Ne yazık ki, o ödeme bir türlü yapılamadı.

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Yahya Ağabey kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördü. Doktorlar tıkalı olan damarların açılması Bay Pass ameliyatı kararı verdi. Yahya Okcan bugün ameliyata girecek. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah ameliyat başarı geçer, sağlığına kavuşur.