İsmail Yıldırım’a önemli görev

Hem dili hem fiili aynı insanlar az bulunur.

Güvenmek için zaman gerekmez...



Bazı insanlar vardır ya... Duvar yazılarında

ya da özlü sözlerde bahsedilir onlardan ama gerçek hayatta pek rastlayamazsınız.

“Bulursanız sıkı sıkı sarılın, bırakmayın onları” denir.



İyi niyetli, samimi, dürüst, yalansız, çıkarsız, sahici... Var mı çevrenizde böyle insanlar? Varsa kıymetini bilin...



30 yıldır bu şehirde gazetecilik yapıyorum. Sayısız insan tanıdım ve hala da tanımaya çalışıyorum.

Elbette ki çok iyi insanlar tanıdım. Ancak, 20 yıldır belediye başkanlığı yapan İsmail Yıldırım gibi bir insanı çok az tanıdım...



Yıldırım, 30 yaşında Karamürsel Belediye Başkanı seçildi. 4 dönemdir başkanlık yapıyor. Bu kadar uzun süre aktif siyasetin içinde olup, temiz kalan pek az siyasetçi var bu şehirde...





Yıldırım siyaseti, Karamürsel’de bir aile babası sorumluluğunda yaptı...

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimde aday olmadı...



Henüz 50 yaşında. Aktif siyasetin en verimli ve üretken döneminde, hırs yaparak üyesi olduğu parti yöneticilerini zorda bırakıp yeniden aday olmak için diretebilirdi...

Partisini zora sokup karşı partiye geçip orada da aday olabilirdi...

İsmail Yıldırım, karakterli duruşuna yakışanı yaptı. Koltuğunu en üretken dönemde başka bir isme bıraktı...



Yıldırım’ın uyumlu, samimi ve hoşgörülü tavrı, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere AK Parti teşkilatlarını mest etti...

Bu tavrıyla çok sayıda siyasetçiye örnek oldu, ders verdi...

Başkan Büyükakın, geçen hafta gazetemize yaptığı nezaket ziyaretinde, İsmail Yıldırım’ın koltuğunu sorunsuz bıraktığını söyledim. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev verip vermeyeceğini sordum...



Net yanıt verdi;



“İsmail Yıldırım, Karamürsel’de dört yıl belediye başkanlığı yaptı. Başarılı bir süreç geçirdi. Örnek bir siyaset ortaya koydu. Yeni dönemde kendisine iyi bir görev vereceğiz...” dedi.



Başkan Büyükakın, ‘kendisine iyi bir görev vereceğiz’ sözünü herkes için pek kullanmaz.

Bu sözü kullandığı kişiler pek nadirdir...



İsmail Yıldırım gibi temiz ve dürüst siyasetçilere bu şehrin ihtiyacı var...

Önümüzdeki süreçte Kocaeli için sorumluluk üstleneceğine çok sevindim.



Şubat ayı başında AK Parti’de ilçe belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığında Karamürsel ilçe adayı olarak Mesut Çetinkaya ismi açıklandı...



10 Şubat günü bu sütunda “Karamürsel’de bir dönem sona erdi...” başlıklı bir makale yazdım...

Yazımın özeti şuydu;



“Siyaset garip bir mecra alanıdır...

Popüler bir statüdür...

Doğru adımlar attığınızda, dürüst davrandığınızda, halkın gönlüne girdiğinizde, bir hikâye yazdığınızda zirveye çıkarsınız...

Şanınız, şöhretiniz yıllarca sürer...



Ancak hiçbir şey sonsuza kadar sürmediği gibi siyasetteki liderliğiniz de sonsuza kadar sürmez...

Mesela, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, döneminde tüm dünyaya hükmetmişti. 46 yıl tahtta kaldı. Osmanlı’nın dünya coğrafyasındaki toprağını 6,5 milyon metrekareden 15 milyon metrekareye çıkartmıştı. O dönem tüm dünya kralları Sultan Süleyman için “Muhteşem Süleyman” ve “Büyük Türk” diyorlardı.



Muhteşem bir siyaset dehası olarak Osmanlı’ya padişahlık yapmış olan Kanuni Sultan Süleyman’ın da dönemi bitti...

Siyaset işte böyle bir şeydir...



İnsan kazanma sanattır. İcra makamıdır. Rolünüz bellidir. Halkın güvenini kazandığınızda uzun yıllar zirvede kalırsınız...



Kocaeli’nin Körfez’e kıyısında bulunan en şirin ilçelerinden olan Karamürsel’in belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın da hikâyesi işte böyle bir şey...



Küçücük bir ilçe belediye başkanı Kocaeli tarihine geçecek bir hikâye yazdı. Tam dört dönem 20 yıldır Karamürsel Belediye Başkanlığı görevini büyük bir başarıyla yürüten

Yıldırım, 31 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerinde aday olmadı.

Yıldırım’ın aday olmaması ile birlikte Karamürsel’de bir dönem sona erdi...



20 yıl aktif siyasetin içinde bulunan Yıldırım bugün 50 yaşında en üretken ve verimli döneminde...



Bir belediye başkanı ve siyasetçi olmanın ötesinde son derece kişilikli ve entelektüel bir insan... AK Parti’nin belediye başkanları arasında yeri her dönem farklı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla hep uyum içerisinde görev yaptı.

20 yıl boyunca aktif siyasetin içinde bunan, tüm olumsuzluklardan kendisini sıyırmış, her türlü illegal eylemlerden kendisini uzak tutmuş bir siyaset adamıdır.

Genç yaşta aktif siyaseti bıraktı diye Yıldırım kenara mı çekilmeli?

Hayır.

İşte tamda bu zorlu günlerde İsmail Yıldırım gibi siyasetçilere ihtiyaç var.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın güvendiği bir kardeşi, arkadaşı ve dostudur.

Tahir Hoca, Yıldırım' ı önümüzdeki süreçte değerlendirmeli. Büyükşehir’de önemli bir görev vermeli...” diye yazmıştım...



Başkan Büyükakın’ın, Yıldırım’ı Büyükşehir’de önemli bir göreve getireceğini söylemesine çok mutlu oldum, sevindim...

Şimdiden hayırlı uğurlu olsun...

