Bu seçimden aklımda kalacak iki detay…

Yerel seçimlerle ilgili yıllar sonra bile hatırlayacağım en önemli ve ilk detay, “ her şeyin geç başlaması ve tatsız tuzsuz oluşu” olacak…

Bunun analizini yapmak önemli…

Sadece 40 gün önce “seçimin tadı tuzu yok” diye yazmıştım. Bu sadece benim fikrim değil, elbette. Çoğunluk böyle düşünüyor. Ve nedenleri de çok.

Kısa bir özet geçelim…

BİR SEÇİM HAVASI YOKTU

Öncelikle genel seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi ve etkisi, yarattığı depremin artçıları yerel seçime de yansıdı. Özellikle muhalefet 4 ve 28 Mayıs hesaplaşmasını bitiremedi. CHP’de genel başkan değişti, kavga sürüyor. İYİ Parti, Altılı Masadan kalktıktan sonra belini daha yeni yeni doğrultuyor.

Bu seçimde partilerin merkezileşmesi daha da öne çıktı. Evet, bu bir yerel seçim ama karar verici Ankara oldu. Eskiden aday adayları varken başlayan curcuna herkes gözünü Ankara’ya çevirdiği için yerelde sessizlik hakim oldu.

Üstelik aday belirleme süreci çok gecikti.

Tabi aday olanlar da ekipler kurma vaatler sunmada geç kaldılar.

Özellikle Büyükşehir yarışında Tahir Büyükakın’ın mutlak favori oluşu ve bunu herkesin kabullenmiş olması da Kocaeli özelinde etkili oldu.

Seçim kampanyalarının sönük başlamasının en önemli nedenlerinden biri de seçim maliyetleri. Artık ucuz kampanya yok.

O yazımı, “Kocaeli’de bir seçim var havası yok. Bana göre son 15 güne kadar da o havayı göremeyeceğiz. Artık sürecin nasıl şekilleneceğine de bakacağız” diyerek tamamlamıştım.

Öyle de oldu.

Seçim son 15 gün kala hareketlendi. Ancak mübarek ramazan nedeniyle özellikle seçimin temposu gündüzlerden gecelere, alanlardan evlere kaydı.

SEÇİM HAREKETLENDİ AMA…

Son günlerin içindeyiz. Seçime tat- tuz geldi.

Rekabet arttı. En geride kalan adaylar bile sahada görünür oldular. Bir seçim curcunası yaşanıyor. Seçim, seçime benzedi…

Herkes son gücüyle, aday ve partisi için çalışıyor.

Aklımda kalacak ikinci detayı yazmadan önce bu son günler hareketliliği içinde dikkatimi çeken üç konuda fikirlerimi yazmak istiyorum: Sloganlar, müzik ve pankartlar.

Bir fikri anlatmanın en iyi yolu renkler, semboller, sloganlar ve müziktir. Doğrudan karşıya geçer, akılda kalır. Bu nedenle bu yazdığımı hafife almayın…

CHP SLOGAN İŞİNDE KARMAKARIŞIK

Gelelim yorumlarıma:

Sloganlar: AK Parti “Gerçek Belediyecilik” sloganıyla bir taşla iki kuş vuruyor. Birincisi kent ihtiyaçlarını karşılıyan reel hizmet anlayışıyla çalıştıklarını söylerken diğer yandan CHP’li belediyelerin algı yönetimi yaptıklarını gerçek sorunları çözmek yerine makyaj işler yaptığını söylüyorlar. Ve bir parti disiplini içinde Türkiye’nin neresine giderseniz gidin bir slogan bütünlüğünü görüyorsunuz.

CHP’de ise “Gücümüz Türkiye, İşimiz Belediye” sloganında da göndermeler var. İttifakın dağılmasının yarattığı handikapı CHP, seçmene- tabana güvendiğini söyleyerek aşmaya çalışıyor. Ayrıca işimiz belediye vurgusunda CHP’li başkanların olduğu yerlerde başarılı olduklarını iddia ediyor. Ancak CHP’de bir genel slogan bütünlüğü yok. Her aday kendi bölgesinde bu sloganı biraz geriye atıp iş yapıyor. Bu da kafa karıştırıcı. CHP’nin değil sadece aday isimlerinin önemli olduğu gibi bir havayı ortaya koyuyor. Bu da ciddi sıkıntı. Bütünlük yoksa seçmen algısının gelişmesi mümkün değil.

MÜZİK RAHATSIZ ETMEDİ

Müzik: Gelelim müzik meselesine… Eskiden çok daha gürültülü ortamlar olurdu. Bu konuda partilerin daha anlayışlı olduklarını görüyorum. Bu seçim eskilere göre çok daha sakin geçiyor. Bunda ramazan ayının da etkisi var. Elbette bu son günler biraz daha gürültülü olacaktır ama bu da anlaşılır ve kabul edilebilir, bir durum…

AKLIMDA KALACAK İKİNCİ DETAY

Pankartlar: Bu seçim hareketliliği içinde en sevmediğim şey ise gelişi güzel her yere pankart asılmış olması… Caddelerin köşeleri, köprülerin üstleri, yolların korkulukları pankart dolu. 5-6 metre yüksekteki üst geçide, 1.5 metreye 1 metre pankart koymuşlar. Büyüteçle bile görülmüyor. Ya da tam tersi trafiği bile sıkıntıya sokacak uzunlukta pankartı yukarıdan aşağıya sallandırmışlar.

Rüzgarla birbirine dolanmış olanları mı ararsınız, kesilip yırtılmış olanları mı?

Her şey var.

Bu seçimden aklımda kalacak ikinci detay da her yerde yaşanan pankart kirliliği olacak…