İktidar alternatifini üretebildi mi?

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde toplum, iktidar anlayışı ve uygulamalarıyla sürdürülmeye çalışılan çoğunlukçu sistemin yerel yönetim yaklaşımlarını ve 2019 yerel yönetim seçimlerinde değişerek toplumsal muhalefetle bütünleşmeye ve halk hareketi etkisine ulaşmaya çalışan alternatiflik mücadelelerini değerlendirecek.

AK parti, toplumun tamamının gelişime ve değişime katılamaması nedeniyle muhafazakar birikimlerin ve deneyimlerin örgütlülüğünü, temsilini ve mücadelelerini gerçekleştirerek vesayet sisteminin çözülmesini başarabildi ve şimdiye kadar en uzun süre iktidarda kalan sivil siyaset konumuna ulaştı.

Toplumun tamamının gelişime ve değişme katılmasını başaramayan vesayet sisteminin etkisizleştirilmesi başarıldıktan sonra çözülen sistemin yerine gelişmiş demokratik ülkelerin demokratik hukuk devletlerine benzer sürdürülebilirliklerle hiç kimsenin dışarıda kalmamasını sağlayacak sistem inşa edilemedi.

Vesayet sisteminin çözülmesi mücadelesinde ulaşılan kabul edilebilirlikler merkeze alınarak, kamusal güçler ve kaynaklar üzerinden sürdürülebilecek çoğunlukçu sistem kurgulandı ancak sürdürülebilirliğini sağlanmak için yapılabilecek her şey yapılmasına rağmen sürdürülemeyecek hale sürüklendi.

Çoğunlukçu sistemin yerine herkesi kapsayarak demokratik hukuk devletinin inşasını başarabilecek iktidar değişikliği muhalefet birlikteliğiyle sorunlar ve çözümler kapsamında en kapsamlı hazırlıklar yapılarak başarılmaya çalışıldıysa da eski siyasi alışkanlıklarla iktidarı etkisizleştirebilecek mücadeleleri vermek mümkün olmadı ve 14/28 Mayıs 2023 seçimlerinde iktidar değiştirilemedi.

Katlanılamaz hale gelen hayat şartları, çoğunlukçu sistemin değiştirilememesi ve gelişmiş demokratik ülkelerin demokratik hukuk devleti sürdürülebilirliklerinin inşasının gerçekleştirilemeyeceğinin seçim sonuçlarıyla ortaya çıkması toplumun büyük çoğunluğunu, sivil siyasi örgütlülüklerle, temsillerle ve mücadelelerle hiç kimsenin dışarıda bırakılmayacağı sistemin inşasını gerçekleştirmekle karşı karşıya getirdi.

İktidar değişikliği için en uygun şartlarda başarılı olamayan muhalefet birlikteliği 14/28 Mayıs sonrasında dağıldı ve ana muhalefet partisi yönetimi değişerek alternatifliğe öncülük ve yönlendiricilik yapabilecek yaklaşımları, kazanılan yerel yönetimlerde alternatif hale gelen yaklaşımlar kapsamında sahiplenerek gerçekleştirmeye yoğunlaştı.

HALKIN İRADESİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ VE

ALTERNATİFLİĞİN ENGELLENEMEZLİĞİ

Cumhuriyetin kuruluşu, 1. Dünya Savaşına sürüklenerek yok olmakla karşı karşıya kalınan savaşlarla ve verilen mücadelelerle birlikte dünya dengelerinin doğru değerlendirilip sanayi toplumu düzeni olarak kabul edilen kuvvetler ayırımı temeline dayanan anlayışlarla, ekonomik, demokratik kurumsal sürdürülebilirlikler gözetilerek gelişimin ve değişimin sahiplenilebilmesi ve bütün dünyaya kabul ettirilebilmesiyle başarılabilmişti.

Cumhuriyetin kurucularının gelişimlerini ve etkili hale gelmelerini sağlayan, pek çok yeniliği gerçekleştirmeye yönelmesine ve genel geçerli hale gelen sanayi toplumunun sürdürülebilirliğine ulaşabilecek çabaları gösterilmesine rağmen yeterli hale gelemeyen Osmanlı İmparatorluğuydu.

İmparatorluk sonsuz yetkisini ve kendisine bağlı olanlar üzerinde her şeyi yapabilecek gücünü kullanarak yapabileceği her şey yapmış olmasına rağmen kendi sonunu hazırlamayı, kendisinden sonra inşa edilecek sistemin anlayışının ve kadrolarının ortaya çıkmasını engelleyememişti.

Cumhuriyetin kurucularının öngörüsü, kararlılığı, temsili ve mücadeleleri, hem Cumhuriyetin inşasının bütün dünyada kabul edilmesini hem 2. Dünya savaşına sürüklenmenin önlenmesini hem de savaş sonrasındaki dünya dengelerine uygun dönüşümün başarılarak çok partili sisteme geçilmesini gerçekleştirebilmişti.

Çok partili sistem deneyiminin 1960 darbesiyle sonlanmasına gelişimin ve değişimin yetersizliği nedeniyle Cumhuriyetin temel değerlerinin gözetilmediği endişesi neden oldu ve devletin kurallarının, kurullarının, kurumlarının ve kadrolarının belirleyici olduğu darbelerle ve müdahalelerle sürdürülen vesayet sistemi dönemi başladı.

Vesayet sistemi de darbelerle ve müdahalelerle siyaseti ve hayatın her alanını kontrol etmesine rağmen gelişime ve değişime toplumun tamamını katamadığından kendisinin yerini alacak alternatifliği üretmekten kurtulamadı.

Vesayet sisteminin kapsayamadıklarını ve karşılayamadıklarını sahiplenebilecek oluşum olarak ortaya çıkan AK Parti, örgütlülük, temsil ve mücadelelerle toplumsal muhalefetle bütünleşebildiği ve halk hareketi haline gelebilecek etkiye ulaştığı için başarılı olabildi.

AK Parti iktidarları etkisizleştirdiği sistemin yerine gelişime ve değişime herkesi katabilecek demokratik hukuk devletini inşa edemediği için çözülmesini sağladığı sistemin uygulamalarına ve yöntemlerine benzer yaklaşımlarla sürdürülebilecek çoğunlukçu sistemi kurguladı ve kendi alternatifini üretmekten kurtulamıyor.

ÇOĞUNLUKÇU SİSTEMİN ALTERNATİFLİĞİ

AK Parti iktidarı; deneyimleri, birikimleri, anlayışı, öncelikleri ve kadrolarıyla kamusal güçlerle ve kaynaklarla çoğunlukçu sistemin sürdürülmesine özgülenince bu sistemin aşılmasını sağlayacak temsili ve mücadeleleri geliştirmek ve kabul edilebilir hale getirmeye çalışmak zorunluluk haline geldi.

2019 Yerel seçimlerinde ulaşılan başarılarla yerel yönetim alanlarındaki ihtiyaçlar karşılanmaya ve ortaya çıkan sorunlar çözülmeye başlayınca, iktidarın kendi önceliğini ve belirleyiciliğini mutlak hale getirmeye çalışmasının etkisizleştirilebildiği ortaya çıktı.

Toplumun tamamını kapsamayan, çatışmaları, gerilimleri ve belirsizlikleri önleyemeyen iktidar yaklaşımlarının yerine daha kapsayıcı, daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha çoğulcu arayışlar, uygulamalar ve kabul edilebilirlikler, alternatif yerel yönetim anlayışı olarak kabul edilebilirliklere ulaşmaya başladı.

Alternatifliğin yerel yönetimler üzerinden görülebilir ve kabul edilebilir hale gelmesi, küçük bir bütün konumundaki yerel sürdürülebilirliklerin ürettiği temsilin ve mücadelelerin etkisini toplumsal muhalefetle bütünleşebilecek ve halk hareketi etkisine taşıyabilecek etkiye yaklaştırdı.

Yerel yerleşim yerlerinin dinamikliğini, etkisini, öncülüğünü, kapsayıcılığını dünya kenti konumu üzerinden yansıtan İstanbul yerel yönetiminin alternatifliğinin kabul edilebilirliğe taşınması ise nasıl AK Parti siyasetinin oluşmasında ve belirleyici hale gelmesinde önemli etki sağlamışsa çoğunlukçu sistemin alternatifliğinin etkisini de bütün topluma hissettirebilecek hale geldi.

Yerel yönetimler üzerinden ulaşılın alternatif kabul edilebilirlikler 31 Mart 2024 Seçimlerinin sonuçlarından bağımsız olarak alternatif arayışları, temsilleri, mücadeleleri ve kabul edilebilirlikleri ortaya çıkardı ve iktidar yaklaşımları bütün yönleriyle tartışılan konuma sürüklendi.

AK Parti, hem katlanılamaz hale gelen hayat şartlarını aşamamakla hem kendisine destek verenlerin ulaştığı standartları ve konumlarını koruyamaz hale gelmekle hem de çoğunlukçu sistemin belirleyiciliği için mutlaklaştırılmaya çalışılan liderliğin görünürlüğünün ve etkisinin yerel yönetim seçimlerinin kazanılmasına yetmemesiyle yüzleşmekle karşı karşıya kaldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti; örgütlülüğü, temsili ve mücadeleleriyle çoğunlukçu sistem üzerinden, yoksulluğu, işsizliği ve gelir adaletsizliğini artırarak kamusal gücü, kaynakları ve sorumlulukları her şeyi yapabilecek anlayışlara sürükleyerek toplumun önemli bir kesimini ötekileştirip dışarıda bıraktığından, toplumsal muhalefeti temsil edemeyecek ve halk hareketi etkisini hissettiremeyecek hale geldi.