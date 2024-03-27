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Makale Yazısı-

BAL’da gelecek yıl 5 takım olabiliriz!
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Bu sezon ilimiz BAL’da 5 takımla temsil ediliyor.

Bu sayı gelecek yıl 4’e inecek.

Pandemi döneminde il kontenjanı sayımız arttırılmıştı.

Bundan dolayı ilimiz son 2-3 yıldır 4’den fazla takımla temsil ediliyor.

Futbol Federasyonu’nun bu yılki statüsünde ise 5 takımımızdan üçü Süper Amatör Lig’e düşecek.

Eğer Gebzespor 3.Lig’e çıkamaz ise şuan BAL’da bulunan 5 takımdan ikisi kalacak, üçü küme düşecek.

Süper Amatör Lig Play-Off’tan gelecek 2 takımla birlikte bir dahaki sezon ilimiz BAL’da 4 takımla temsil edilecek.

Ancak büyük ihtimalle gelecek yıl da yine BAL’da 5 takımımız olabilir…

Peki bu nasıl olacak?

… … …

BAL statüsünü yukarıda anlattım.

Bunun dışında BAL’da gelecek yıl 5 takımımız nasıl olacak?

3.Lig’de ilimizi temsil eden tek takım kaldı.

O da Darıca Gençler Birliği…

Yıllardır 3.Lig’de yer aldı, 2.Lig’de de oynadı…

Bu ilçemiz nüfus olarak belki Gebze’den daha az olmasına rağmen, profesyonel ligde daha çok yer aldı.

Ancak son yıllarda çok kötü yönetiliyor.

Üç kez satıldı, el değiştirdi.

Son iki yıldır da 3.Lig’de hep son haftalarda kümede kaldı.

Bu sezon işler çok daha kötüye gidiyor.

 

… … …

Darıca, hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı.

Kulübün bu yılki sahipleri Avukat Onur Güneri ile Faruk Anaç, işin içinden çıkamadılar.

Şuan takımın başında 4’üncü teknik adam var.

Sezona başında oluşturulan kadro zaten yetersizdi, o takımı bile devre arasında koruyamadılar.

Darıca GB bu sezon 3.Lig 3.Grup’taydı.

Darıca GB kadro olarak çok kötüydü ama ondan çok daha kötü takımlar olduğu izin ligin ilk yarısını düşme hattının üzerinde tamamladı.

Ligin ilk yarısında 14 maçta 12 puan topladı. Düşme hattındaki takımların 1922 Konyaspor’un 6, Bayburt’un 5, Sivas 4 Eylülspor’un ise 3 puanı vardı.

Bu takımlar transfer yasağını kaldırıp, takviye yaptılar.

Geçen hafta evinde Tepecikspor’a yenilen Darıca GB 19 puanda kaldı, averajla düşme hattının üzerinde.

Düşme hattında 19 puanla Akhisar, 18 puanlı Bayburt ve 16 puanlı Sivas 4 Eylül yer alıyor.

… … …

Ligin ilk yarısını 5 puanla bitiren Bayburt 18, 3 puanda bitiren Sivas 4 Eylül 16 puanda. 6 puanlı 1922 Konyaspor ise 20 puan topladı, Darıca GB’yi geçti.

Diğer takımlarda Darıca GB’yi geçmeye çok yakınlar…

Evet, Darıca GB her geçen hafta kötüye gidiyor, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

Bu oyuncu kadrosuyla 3.Lig’de tutunması çok zor.

3 yıl önce Gölcükspor 3.Lig’den düştü.

Bu sezonda büyük ihtimalle Darıca GB, BAL’a doğru gidiyor.

Gebzespor, Gölcükspor ve Kullarspor gibi takımlarımız milyonlar harcayıp, 3.Lig’e çıkmak istiyorlar.

3.Lig’de hazır takımımız Darıca GB’yi ligde tutamıyoruz.

Bir ilin futbolu bu kadar sahipsiz olabilir mi?

Darıca Belediyesi ve Darıca GB camiası, bu takıma neden sahip çıkmadılar da dışarıdan gelen insanlara kulübü sattılar.

Bu sezon takım düşüyor.

3.Lig’de sahip çıkmayan, BAL’da hiç çıkmaz.

Bir kaç yıl sonra Darıca GB’nin amatör kümede bile esamesi okunmayacak…

Yazık…

Yılların Darıca’sı göz göre göre küme düşüyor…

Darıca GB düşeceği için gelecek yıl BAL’da 5 takımımız olacak…

 

 

 

 

 

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