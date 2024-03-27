Hayaller şehir ayağa kalkıyor, gerçek 1 haftada 622 bilet satıldı!

Geçiş döneminde vekaleten Kocaelispor başkanlığını üstlenen Recep Durul önceki akşam TV- 41’de sevgili Selim Eryılmaz ile Yiğit Özcan’ın 3.Devre programındaki konuğuydu. Canlı yayını izleyemedim ama dün işe geldiğimde ilk işim programın tekrarına bakmak oldu.

PERFORMANSI İYİYDİ

Doğrusu ben göreve yeni geldi, yoğunluğu da vardır, konuşacak bir şeyler biriksin o zaman canlı yayına davet ederim diye düşünmüştüm. Meğerse konuşulacak ne çok şey olduğunu programı izleyince anladım. Sonuçta bize yayından iyi malzeme çıktı. TV 41’e, Selim Eryılmaz ile Yiğit Özcan’a teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saatlik yayındı. En baştan belirtmek isterim Recep Durul iyi performans gösterdi, çok güzel mesajlar verdi. Zaten uzunca bir süredir yönetimde, kulübün pek çok şeyine hakimdi, vekalet başkanlığı üstlenince daha bir sorumluluk bilinciyle cümleleri iyi seçti.

ABARTIYA KAÇTIĞI ANLAR

Bir iki abartısı oldu ama o da doğaldı. Örneğin Turgay Biçer geldikten sonra 4 günde takımın moral motivasyon olarak geldiği noktayı, “Uçma” olarak nitelemesi yok artık dedirtti. Yine camiada büyük bir kenetlenme olduğunu söylemesi, Göztepe maçına 20 bin kişiyi beklemesi de biraz uçuk geldi bana. Tamam, biraz hareketlilik var şehirde ama öyle seferberlik falan ilan edilmiş gibi bir durum yok. Öyle olsa ilk 1 haftada sadece 622 bilet satılmış olmazdı. 20 bin taraftar gelsin keşke ama bu hedef gerçeklerden uzak. Takımın son maçlardaki performansı ortada. Camianın büyük bir kesiminde umut yok.

10 BİN TARAFTARA FİTİM

Takımın görüntüsü, içler acısı hali taraftarı resmen havlu attırmış gibi.

Şehrin üzerinde adeta bir ölü toprağı var. Bu durumun değişmesi için yönetim güzel adımlar atıyor ama asıl iş sahada, futbolcularda bitiyor. Takım çıkıp Göztepe maçında aslanlar gibi mücadelesini ortaya koyacak, maçı alarak ondan sonra bir ayağa kalkma söz konusu olabilir gibi duruyor. Önce takım Süper Lig’i istediğini çok net bir şekilde ortaya koyacak, sonra taraftar zaten peşinden gider. Çok sayıda cezalı var. Ramazan günü iftar saati de önemli. Ben 3 Nisan akşamı 10 bin kişiye fitim.

DOĞRU AKSİYONLAR

20 bin en azından şu an için, bu maç için uzak hedef düşüncesindeyim. Umarım yanılırım. Yönetimin Turgay Biçer hamlesinin çok yerinde olduğundan söz etmiştim. Mutlaka etkisi olacaktır. Ayrıca taktik antrenmanının taraftara açık olarak stadyumda yapılması, takımın tesisler yerinde şehirdeki bir otelde kampa girmesi de alınması gereken aksiyonlardandı. Recep Durul yayında ayrıca bu hafta içinde futbolculara ödeme yapacaklarını söyledi. Bu da önemli bir dopingdir. Durul Göztepe’yi yenmeleri durumunda ikincilik iddiasından söz edilebileceğini ancak gerçekçi hedefin üçüncülük olduğunu söyledi.

HER HALÜKARDA ADAY

Aynı görüşteyim. Göztepe bize yenilse bile ikinciliği artık vermez. Durul’un Play-Off finali ve rakibin Sakaryaspor olmasına yönelik hissiyatına gelirsek. Hissiyat değil de sanki temenni, beklenti gibi. Taraftarın genelinin arzusu da bu yöndedir. Sakaryalı dostların da 3 yıl önceki finalin rövanşını alma hayalleri vardır mutlaka. Hayırlısı diyelim. Recep Durul olağanüstü kongreye dair konuşmak istemedi, sadece “Rakipler çıksın, rekabeti severim ama şu an sadece Göztepe maçına konsantre olmamız lazım” dedi. Aldığım izlenim Süper Lig’e çıkarsak kesin aday, çıkamazsak bile sanki niyeti var gibi.



Bünyamin Başkan’ın örnek tavrı

Bünyamin Akman hayatını spor kulübüne, gençlere adamış, bu uğurda maddi-manevi fedakarlıklarda bulunmuş çok değerli bir futbol adamı. Neredeyse yarım asırdır Çenesuyu Plajyoluspor’da başkanlık yapıyor. Hiçbir zaman sportif başarıya, yarışmaya önem vermedi. Onun için önemli olan gençlere spor yapma imkanı sağlayıp kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.

BARINMA ŞANSI YOK

“Bir kişiyi bile kötü yola gitmekten kurtarabilirsek çok doğru, hayırlı bir iş yapmış oluruz” zihniyetiyle hareket ediyor. Bir başka önceliği de centilmenlik. Dürüst oyundan yana çok açık taraf, hakemlere karşı hoşgörülü, rakiplere karşı olabildiğince saygılı. Fair-Play onun kırmızıçizgisidir. Onun kulübünde bu kuralın dışına çıkanın barınma şansı hiç yoktur.

DÖRT PARÇAYA AYIRDI

Geçenlerde U17 maçında futbolcusu Bilal Arslan rakibine saldırdı. Bünyamin Akman’ın başkan olduğu kulüpte cesareti nereden aldıysa artık. Kulübün genel sekreteri, “Bizim böyle terbiyesiz topçuyla işimiz olmaz” diyerek futbolcuyu kovdu. Olayı öğrenen Başkan Bünyamin Akman da futbolcunun lisansını eline alıp makasla dört parçaya ayırdı.

KOCAMAN BİR ALKIŞ

Aldığımız bilgilere göre futbolcu bir hayli yetenekliymiş, takımına ciddi katkı sağlıyormuş. Bünyamin Başkan için bunların hiçbir değeri yoktur. Hiç tereddüt etmeden futbolcuyu kapının önüne koydu. Bu davranışıyla bünyedeki diğer futbolculara da, “Ayağınızı denk alın” diye çok net bir mesaj verdi. Başkan Akman çok doğru, örnek bir tavır aldı. Kocaman bir alkış Bünyamin Başkanıma.

Taraftardan gelen öneri

Tuncay Dinçel adındaki Kocaelispor taraftarı dün mesaj göndermiş bana. Hodri Meydan’ın iftar organizasyonuyla ilgili bir öneride bulunmuş. Şunları dile getirmiş:

“Hayrettin abi hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar abi. Abi bu Hodri Meydan’ın yemeği var cuma akşamı. Biz de şimdi arkadaşlarla o yemeğe katılmayı düşünüyoruz ama şöyle bir önerim olacak, gündeme getirir misin abi. Şimdi bu işten güçten biz bir türlü gidemiyoruz üye olmaya Kocaelispor’a, o akşam böyle bir etkinlik yapılsa yani biz gerekli evrakları götürelim paramızı verelim kulübe üye olalım. Mesela değişik fabrikalarda çalışan arkadaşlar da gelecek, biz burada 10 kişi falan gideceğiz. Eğer böyle bir imkan olursa o akşam orada kulüpten birileri olursa inanın çok kişinin üyeli kaydı yapılır. Böyle bir şey yapılabilir mi? Teşekkür ediyorum tekrardan kolay gelsin. Yıllardır takip eden bir takipçiniz olarak iyi günler”

Dikkate alınabilecek, gereken çalışmanın yapılabileceği bir öneri. Buradan yönetime seslenmiş olalım. Madem böyle bir talep var, değerlendirmek gerekir düşüncesindeyim.