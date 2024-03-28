Cumhurbaşkanının gönlünde Kocaeli’nin yeri hep farklı oldu

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın ilimizde bu seçimdeki kozlarını geriden doğru sayarsak:

Dört- Muhalefetin parçalanmış olması…

Üç- Cumhur İttifakının ilimizdeki büyük uyumu…

İki- Tahir Büyükakın’ın başarılı bir 5 yıl geçirip tartışılmadan seçime mutlak favori olarak girmesi…

Bir- Elbette Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği…

50. MİTİNGİ KOCAELİ’DE YAPACAK

Zaten her seçim böyleydi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve iktidar performansı, her zaman AK Parti’nin en önemli kozu oldu. Bu kez de öyle…

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingleri seçim dönemlerinde büyük önem kazanıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı’nın programları sonrası kentlerde havanın tamamen değiştiğini çok gördük.

Ve bugün öyle bir miting var. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 348 gün aradan sonra 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Kocaeli’ye geliyor. Erdoğan, bugün Kocaeli Kongre Merkezi Miting Alanında saat 15.00’te Büyük Kocaeli Mitingi’ne katılacak.

Bu miting Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimler öncesi yaptığı 50. Miting olacak.

Üstelik bu yerel seçim döneminin illerdeki son mitingi de olacak.

Yani son derece anlamlı bir miting bizi bekliyor…

MUHTEŞEM BİR FİNAL ORTAMI

Bu tabloyu görünce “Böyle Bir Kampanya Finali Hayal Edilemezdi” başlıklı yazımda

“AK Parti’de il başkanı Şahin Talus, SKM Başkanı Alper Doğan, öncülüğünde çok iyi bir çalışma var. Bu nedenle bu son 10 günü AK Parti’nin lehine avantaja çevireceğini söylemek yanlış olmaz. Dahası da var. Yerelde iktidarın olmanın avantajıyla art arda yapılan açılışlar, şimdi ağır topların sahaya sürülmesi derken AK Parti seçim çalışmalarının finalini de olabilecek en iyi şekilde yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’ye gelecek. İyi final dediğim de bu… Seçime 3 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’den önemli mesajlar da verecektir. Sadece Kocaeli değil, tüm Türkiye için mesajları olacaktır. Bir seçim kampanyası ancak bu kadar yapılırdı” diye yazmıştım.

KOCAELİ, AK PARTİ İÇİN ÖNEMLİ

Ama bunun ötesinde de bir gerçeklik var. O gerçekliği de yazımın başlığına taşıdım: “Cumhurbaşkanının Gönlünde Kocaeli’nin Yeri Hep Farklı Oldu…”

Uzun bir başlık ama tam vurgu için bu gerekliydi.

Biraz açayım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın burada sadece yakın akrabaları yok, aynı zamanda AK Parti’nin kuruluş kararı da bu şehrin sınırları içinde alındı. Üstüne üstlük bu şehir 2002 seçimlerinden bu yana ülke genelinde AK Parti’ye en büyük desteği veren illerden biri oldu. Daha da ötesinde AK Parti’nin tüm belediyeleri kazanmayı başardığı 5-6 ilden biri de Kocaeli’ydi.

Kocaeli gençliği her AK Parti salon toplantısında yeri göğü inletti. Kocaeli teşkilatları parti içi performans ölçümlerinde hep zirvede yer aldı.

BÜYÜK YATIRIMLAR GELDİ

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Kocaeli inanılmaz değişti. Büyük yatırımlar Kocaeli’ye geldi. Büyükşehir belediyelerin tüm il sınırlarına genişlemesi Köy Hizmetlerinin belediye bünyesine alınması için pilot uygulama İstanbul ve Kocaeli’de aynı anda başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son ilimize Şehir Hastanesi açılışı için 15 Nisan 2023’te gelmişti. Ve “Son 20 yılda Kocaeli’ye bugünün rakamlarıyla 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık” demişti. Bugünün verileri ile bakarsanız bu rakam 200 milyar liranın üzerinde…

Yani karşılıklı inanılmaz bir bağdan bahsediyoruz.

MİTİNGİN ETKİLERİ

Son söz; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine önemli mesajlar vereceği bir miting olacaktır. Ama ötesinde Kocaeli’de seçim dengelerini de AK Parti ve Cumhur İttifakı lehine pekiştirecek de bir miting olacaktır.