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Makale Yazısı-

Fakir köyün gerçeği
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Geçenlerde çocuklarının okul masraflarını karşılayamamış, cebinde beş kuruşu kalmayan, canından bezmiş üç anne çocuklarının elinden tutup bana geldiler. O kadar sıkkındılar ki onları biraz sakinleştirmem gerektiğini anlayınca “Hadi oturun biraz sohbet edelim” dedim.

Kadıncağızlar parasızlıktan söz edip kaderlerine lanet ediyorlardı. Ben dilimin döndüğünce onlara örnekler vererek hayatlarına bu derece küsmemelerini anlatmaya çalıştım. İnsanlar çoğunlukla zengin olmayı ister. Lüks apartmanlarda oturmak, koca koca süper marketlerde alışveriş yapmak, marka giyinmek, pahalı yiyecekler yemek en büyük arzularıdır. Bunu mutluluğun kaynağı zannederler. Yaşamları bu tür süregelirse hiçbir dertlerinin olmayacağını düşünürler. Fakirliği bir zulüm, lüks yaşamın olmadığı yerleriyse dipsiz bir kuyunun karanlığında çaresizce yol aramaya benzetirler. Bu realite doğru mu sizce de?                                          Aslı bu mu acaba? Bence değil.

Çok ihtiyaç sahibi ailenin küçücük evinin yoksul sofrasında mutluluğu gördüm ben. Sıcaklığı, samimiyeti, saygıyı ve sevgiyi gördüm. Tabi ki parasızlık zor, geçim derdi acımasız. Buna yürek dayanmaz. Ancak huzur ve sevgi parayla alınmıyor ki. Ancak, aynı şekilde kimsenin kimseden haberi olmadığı, sahte yüzlerle dolaştığı, saygı ve sevginin uğramadığı, huzursuz, mutsuz, yalanların kol gezdiği zengin evlerini de biliyorum.                                                    Sohbetimiz sırasında kadınlardan birisi “Keşke paramız olsaydı, biraz zengin olaydık” dedi. Diğer kadınsa “Ah ahhh ben de keşke köyümde kalsaydım. Orada hayat daha kolay. İnsanlar birbirlerine el uzatırlar. Halkı fakirdir belki ama böyle sahipsiz bırakmazlar adamı” dedi.

Çok haklıydı galiba. Büyüklerin arasına sıkışmak. Özünden kopmak. Gözyaşı dökmek. Yaşamak için boyun bükmek, merhametlerine sığınmak. Kolay bir şey değildi. Zenginlik ve fakirlik. Ne zalim iki kelime değil mi?             

O konuşurken aklıma birden hiç unutmadığım bir hikaye geldi. Adı “Fakir Köy”. Ve, bu köye gören gözle bakmak. Anlamak. Bu hikayeyi herkesin bilmesi lazım aslında. Fakir köyde ne olup bittiğini öğrenmesi lazım. Peki, o zaman. Ben bu eski hikâyeyi anlatmak istiyorum sizlere.                                                                                                  *Zengin bir baba oğlunu insanların fakir olduklarında nasıl yaşam sürdüklerini görmesi için bir köye götürür. Çok fakir bir aile küçük çiftliklerinde bir gün onları ağırlar. Eve dönerlerken baba oğluna “Ne kadar fakirler gördün mü? Ne kadar zor yaşamları var” der. Çocuk babasına dönerek

- Evet! Gördüm baba cevabını verir.

-Peki, ne öğrendin? Anlat bakalım, diye sorar babası. Oğlu - Peki baba diye başlar söze. - Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört. Bizim bahçemizin ortasında bir havuzumuz var, onlarınsa sonu olmayan dereleri. Bizim bahçemizde şık ithal lambalar var, onlarınsa pırıl pırıl yıldızları. Bizim görüş alanımız ön avluya kadar, onlarsa bütün bir ufku görüyorlar. Oğlu konuşmasını bitirdiğinde babası söyleyecek söz bulamaz. Ama çocuk devam eder. - Yaaa baba böyle işte, ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için teşekkür ederim!..      

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