Gebzespor hem kendini, hem de diğer takımları yakacak

Bu sezon Gebzespor’un 3.Lig’e çıkacağına çok inanmıştık.

Geçen yıl son haftalarda kaçan şampiyonluk beklentimiz bu sezon çok fazlaydı.

Bir yıl önce 3.Ligi kaçıran takımın iskelet kadrosu korunmuştu.

Bu kadroya önemli takviyelerde yapıldı.

Teknik direktör Ümit Metin Yıldız ile yollar ayrıldı.

Yerine daha agresif, kenarda daha heyecanlı bir isim olan Özgür Vurur getirildi.

Özgür Vurur, bu camianın içinden gelen biri.

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Sezon başında Gebzespor’da 3.Lig için şartlar oluşmuştu.

Sezona Gölcükspor Türkiye Kupası ön eleme maçı ile başlandı.

Bu maçı izleme şansı buldum.

Maçı Gölcükspor kazandı ama Gebzespor’u çok daha iyi görmüştüm.

Geçen yılki Gebzespor’dan daha iyi bir takım vardı.

Gebzespor, kupada Gölcükspor’a kaybetmesine rağmen lige çok iyi başladı.

Kendi sahasında şampiyonluğun iki güçlü adayı Çorluspor ve Feriköyspor’u yendi.

Ligin ilk yarısında fırtına gibiydi, TAÇ spor maçına kadar puan kaybı yoktu.

TAÇ Spor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

İki hafta sonra bu kez Gölcükspor deplasmanında olaylı maçta 1-0 kaybetti.

Bu maçta Gölcükspor, ilk yarıda 10 kişi kalmıştı.

Gebzespor, bu avantajını kullanamadı. Gebzesporlular bu maçta çok büyük tepki gösterseler de bence hatayı kendilerinde aramalılardı.

60 dakika 10 kişi oynayan Gölcükspor’u yenemediler…

… … …

Gebzespor, ligin ilk yarısını iki rakibi Çorluspor ve Feriköyspor’un 5 puan önünde lider tamamladı.

İkinci yarıda bu avantajını kullanamadı.

Tıpkı geçen yıl olduğu gibi…

Gebzespor, 5 puan fark attığı Çorluspor’un şimdi 4 puan gerisinde kaldı.

İki hafta önce Gölcükspor, Çorluspor ile berabere kaldığında Gebzespor, deplasmanda Kapaklıspor’u yense şimdi kendisi bir maç eksiğiyle 4 puan önde olabilecekti.

Gebzespor, bu kadar olumsuzluğa rağmen geçen hafta TAÇ Spor maçına kadar yine ipler kendi elindeydi.

Kalan 7 maçını kazanması halinde yine 3.Lig’e çıkacaktık.

Ama olmadı.

Kapaklıspor’dan sonra sahasında TAÇ Spor ile de berabere kaldı.

4 hafta önce Feriköyspor deplasmanında 1-0 yenilgiden sonra teknik sorumlu Özgür Vurur ile yollar ayrılmış, takımın başına bir yıl önce BAL’da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kulübü’nü 3.Lig’e çıkaran Sertaç Gezer’i getirmişti.

Sertaç Gezer ile çıkılan 3 maçta 5 puan alındı.

Kalan son 6 hafta içinde Sertaç Gezer de tartışılmaya başlandı.

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Gebzespor, üst üste önce Kullarspor, sonra da Gölcükspor ile oynayacak.

Kullarspor, Gölcükspor ve Diliskelesispor takımları Gebzespor’un 3.Lig’e çıkmasını çok istiyorlardı.

Çünkü o zaman ilimizden 3 değil de, iki takım düşecekti.

Gelinen nokta da Gebzespor’un il takımları ile oynayacağı maçlarda çok önemli hala geldi.

Artık kimse kimseye kıyak yapacak durumda değil.

Fikstüre baktığımızda Gebzespor’un işi çok kolay değil.

Ancak futbol bu…

Futbolda her şey sahada belli oluyor.

Gebzespor camia olarak çok umutlu değiller.

Aynı Kocaelispor gibi…

Sanki maçları oynamadan yenilgiyi kabullenmiş bir hava var.

İki hafta önce Çorluspor’u, Gölcükspor deplasmanın da izledim.

Belki çok iyi takım değiller ama inanmışlar…

Gebzespor, Gölcükspor ve Kullarspor olsun, Çorluspor’dan kötü değiller, artıları bile var.

Ama camia olarak inanmak çok önemli.

Gebzespor bu sezonda 3.Lig’e çıkamaz ise gerçekten çok yazık olacak…