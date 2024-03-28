Gözümüzün içine baka baka yapacağını yapmış!

Zaman zaman kimi internet sitelerinde Engin Koyun’un damadı Sinan Paşalı için kulüpteki görevi devam ediyor diye haberler okuyor, o kadar değildir diye üzerinde hiç durmuyordum. Zira Fırat Gül’ün ekibinde yer alan Sinan Paşalı’nın sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sona ermişti. Başkan Engin Koyun da o günlerde yapılan düğün töreninin ardından damadının görevine devam etmesi gibi bir durumun olmadığını belirterek, ”Benim başkan olduğum yerde bu kulüpte görev alamaz, bu etik değil” demişti.

DÜNYADAN HABERİNİZ YOK

31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle Sinan Paşalı'nın Kocaelispor ile resmi bir bağlantısı kalmadığını düşünüyor, öyle biliyorduk. Ancak geçen gün bir dost ortamında Sinan Paşalı konusu açılınca ismini vermeyeceğim biri, “Sizin dünyadan haberiniz yok. Damat kısa bir süre öncesine kadar resmen kulübün sözleşmeli antrenörüydü, inanmıyorsanız TFF resmi sitesine bakın” dedi. Yanlış bir istihbarattır, böyle bir şey yoktur diye düşündüm ve hemen TFF sitesine baktım. Ne yazık ki söylenen doğruymuş. Sinan Paşalı’nın kulüpteki sözleşmesi yaklaşık 1 ay önce 26.02.2024’te feshedilmiş.

SEZON BAŞI SÖZLEŞME YAPILMIŞ

Detaylara baktığımda Sinan Paşalı’nın 22.8.2022’de başlayan Fırat Gül’ün ekibindeki görevinin 31.5 2023’te sona erdiğini ancak daha sonra bu sezon başında kendisiyle maç ve performans analisti olarak bir sezonluk sözleşme daha yapıldığını gördüm. Yani bir ay öncesine kadar kulübün resmi sözleşmeli antrenörüymüş. Ve bizim bundan yeni haberimiz oldu. Hadi ben böyle bir şeyin olmayacağını düşündüğüm için ilgilenmedim, Engin Koyun’dan hiç haz etmeyenlerin bu çok önemli bilgiyi bulup haber yapmaması enteresan geldi bana.

SAĞLAM’IN HABERİ VAR MIDIR?

Neyse, konumuza dönelim. Ertuğrul Sağlam 18 Şubat’ta istifa etmişti, hemen bir gün sonra da sözleşmesi feshi edilmişti. Ondan bir hafta sonra da Sinan Paşalı’nın sözleşmesi feshedilmiş. Bir anlamda damat Sinan Paşalı Ertuğrul Sağlam’ın teknik ekibindeymiş. Bundan Sağlam’ın haberi var mıydı bilemiyorum ama tüm camia, hepimiz resmen uyuduk. Hani insanların gözünün içine soka soka derler ya, yapılan tam olarak öyle. Sonuçta TFF’nin resmi sitesinde her şeyi görmek mümkün. Sinan Paşalı’nın damat olduktan sonra kulüpteki görevine devam ettiği bir şekilde ortaya çıkacaktı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM

Böyle bir bilgiyi gizlemenin imkanı yok ki. Düğün töreninin ardından damadının kulüpte her hangi bir görevde çalışmasının etik olmayacağını söyleyen, sonrasında damadı için kulüpte görevini sürdürdüğüne yönelik haberleri sert bir dille yalanlayan Engin Koyun gözümüzün içine baka baka tüm camiayı, hepimizi kandırmış. Benim içim tam bir yok oldu. Böyle bir şeyi yapabileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Ne diyeceğimi bilemiyorum, kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşıyorum.

Ersin Karaş’tan beklenen hareket

Kocaeli TV’de Top Ağlarda programını takip edenler iyi biliyor. Her hafta yorum gönderenler arasında yaptığımız çekilişle bir kişiye forma hediye ediyoruz. Ancak önemli bir kuralımız var, bir sezon içinde bir kişi en fazla bir forma kazanabiliyor, aynı kişiye ikinci forma çıkmışsa yeni bir çekiliş yapıyoruz.

YEDEK KURA ÇEKTİK

Önceki gün yaptığımız çekilişte forma Başaranspor’un emektar ismi Ersin Karaş’a çıktı. Sanki bu sezon Ersin’e daha önce forma vermiştik diye sandım ve önümdeki listeye baktım. Listede ismini göremesem de tereddütte kaldım, bir yedek çekelim işi garantiye alalım dedim. Yedek olarak Ömer Gören’in adı çıktı. Çekilişi bitirdikten sonra hatırladım, Ersin Karaş bir süre önce çanta kazanmıştı, forma değil. O beni tereddütte bırakmış.

FORMA HAKKI SAKLI

Ersin’i arayıp bilgiyi verdiğimde, “Abi çok sağ ol. Vidoyu izledim. Ömer kardeşimize verelim bu formayı” dedi. Ersin hak ettiği, kazandığı formayı Ömer Ören’e hediye etti, bir jest yaptı. Tam Ersin Karaş’tan beklenen güzel bir hareketti. Bu duyarlı davranışının ardından bu sezona dair forma hakkının baki olduğunu da burada belirtmek isterim. Ömer Gören’e formasını güle güle giymesini temenni ederken, sevgili Ersin Karaş’a da yüreğine sağlık diyorum.

Taraftardan gelen yorum

İsmail Münafık adlı bir Kocaelispor taraftarından bir mesaj aldım. Bakın sevgili kardeşimiz neler yazmış:

TARAFTARDAN GELEN MESAJ

“Göztepe maçında kombinesi olan binlerce taraftar maçta olmayacak. Passolig artık zorunlu değil. Bir an önce idarecilerimizin Futbol Federasyonu yönetmeliğine uygun, kendi sistemlerimizle kombinesi olan taraftarı mağduriyetin olmadığı bir sisteme geçmesi gerekmektedir. Bir kılıfla insanlar maça girebilmeli bunun bir yolu olmalı. Bu gidişle, gelecek sene insanlar kombine almaktan vazgeçecek. Kombine kart sahipleri ile konuşuyorum, seneye asla diyorlar. Kombinesi olmayanlar, küfür ediyor ceremesini kombinesi olanlar çekiyor. Kombinesi olan taraftarlar olarak diğer taraftarları uyarıyoruz küfür etmeyin, sahaya yabancı madde atmayın. Sonuç alamıyoruz. Ya takım kötü diye küfür ediyor, ya hakem kötü diye küfür ediyor ya da yedek kulübesi veya deplasman tribünü tahrik ediyor diye küfür ediyor. Saçma sapan cezalarla bu kadar spor kulübü taraftarı mağdur edildi. Ayrıca, Kocaelispor yönetimine de biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çünkü, Eskişehirspor ve Bursaspor gibi taraftarı olan köklü kulüplerin hali ortada”

BENİM YORUMUM

Öncelikle şu bilgiyi vereyim, Passolig’in artık zorundu olmadığına yönelik bilgisi doğru değil. Sezon sonuna kadar devam edecek. Yeni sezonda farklı bir sistem, firma devreye girecek ama bu elektronik bilet uygulamasının bitirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani eskiden olduğu gibi kağıt biletlerle maça girmek, bu lig düzeyinde mümkün değil. Kombine kart sahiplerinin yaşadıkları mağduriyeti biliyorum. Başkaları yüzünden ceza alıyorlar. Bizler de küfür etmesin, sahaya bir şey atmayın diye sürekli uyarıyoruz ama işe yaramıyor. Birileri bunu alışkanlık haline getirmiş. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sevgili kardeşimizin mesajındaki yönetime haksızlık edildiği konusundaki görüşüne saygı duyuyorum. Beni takip edenler iyi bilir, en başından beri mali disiplin, borçların zamanında ödenmesi noktasında bu yönetimi başarılı buluyorum. Yani sevgili taraftarımızla düşüncelerimiz aynı. Kuşkusuz ki eleştirilebilecek pek çok eksikleri, hataları var ama yaptıkları doğru işler de var.