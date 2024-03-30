AK Parti eski-yeni beraber çalıştılar

Seçimler, siyasi partilerin kentleri ve ülkeyi yönetmek için hedeflerini, iddialarını ve yapabileceklerini ortaya koyduğu bir mecra...

Kent ve ülke yönetimine talip olan bir siyasi parti, seçim kazanmak için bir oyun bile ne kadar önemli olduğunun bilinciyle çalışır...



AK Parti bu bilinçle çalıştığı için başarılı oluyor...

23 yıldır iktidar oluşunun nedeni işte bu bilinçtir...

Bir oy daha fazla kazanmak için seçmenle olağanüstü bir iletişim kuruyor...

Kuruluşundan bu yana hep kazandı. Hiç yenilmedi ve yıkılmadı.



Son olarak, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandı.



Sırada, bu Pazar yapılacak yerel seçim var...



AK Parti, 2004 yılından bu yana yapılan tüm yerel seçimleri Kocaeli’nde kazandı. Yeniden Büyükşehir ve 12 ilçeyi kazanmak için tüm imkânlarını sahaya sürdü.



Nasıl mı?



AK Parti Kocaeli Teşkilatında bir model vardır.

Seçimin tek merkezden koordine edilmesi için Seçim Koordinasyon Merkezini kurdu.



SKM, seçim çalışma programını hazırlıyor ve seçimde kimlerin nerede ve nasıl çalışacakları konusunda tüm sorumluluğu üstleniyor...



AK Parti SKM’si, sadece mevcut yöneticileri ve adayları sahaya sürüp “haydi gidin halka karışın, çalışın” demiyor...



Teşkilatta daha önce milletvekilliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış ve bugün aktif olmayan tüm eski yöneticileri ve kurmaylarını seçim sahasına davet etti...



AK Parti siyasetindeki bu çalışma modeli veya anlayışı başka bir siyasi partide yoktur...



İzmit’in veya diğer ilçelerin sokaklarına bugün çıkın gezin; AK Parti’de görevini yapıp tamamlamış, bugün partide bir görevi olmayan tüm eski kurmaylar ve mevcut yöneticiler davaları uğruna sahada çalışken görürsünüz.



AK Parti’nin dava inancı işte böyle bir şeydir.



AK Parti’nin ilimizdeki eski kurmayları sahada kendi seçmen kitlelerine iyi bir mesaj veriyorlar; “Zamanında siz bizi seçip göreve getirdiniz, statü kazandırdınız bize. Bakın sizi bırakmadık, buradayız” mesajını veriyorlar...



AK Parti’deki bu sahiplenme duygusu başka bir siyasi partide bulamazsınız...

Kusursuz bir birlik ve beraberlik örneği sergiliyorlar.

Vefa örneği gösteriyorlar...

Siyasette bunlar çok hoş hareketler ve davranışlardır...





HERKES SAHADAYDI...



AK Parti’nin bu şehirdeki en önemli aktörleri kim deseler, birçok ismi sayabilirim.

Çünkü onların teşkilatta görev yaptığı dönemlerde bu şehirde gazetecilik yapıyordum. Hala da görevimi yapıyorum...



Mesela eski Bakan Osman Pepe...

AK Parti’nin çok popüler ismidir. Etkili biridir. Girdiği ortamın dikkatini üzerine çeker...



Pepe, bugün davası için sahada. İlçeleri karış karış dolaşıyor partisinin adayları için oy istiyor...



Mesela İbrahim Karaosmanoğlu...

İl Başkanlığı yaptı. Bir süreliğine dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a danışmanlık yaptı. 2004’te Belediye Başkan Adayı yapıldı. Tam üç dönem, 15 yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Başkanlık görevi tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyeliğine getirildi. Halen bu görevini sürdürüyor.

AK Parti’nin Kocaeli teşkilatındaki en etkili ismi olan İbrahim Karaosmanoğlu, ilerleyen yaşına rağmen günlerdir seçim sahasında ilçe belediye başkan adaylarına oy istedi.



Mesela, Fikri Işık...

Kocaeli siyaset tarihinde 5 dönem üst üste milletvekilliği yaparak bir rekora imza attı Fikri Işık... Sanayi, Teknoloji ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere üç ayrı Bakanlık görevinde bulundu. AK Parti’nin ilimizdeki en etkili ve kariyerli ismi olan Işık, günlerdir seçim sahasında tüm ilçeleri gezerek davası uğruna belediye başkan adaylarına oy istedi.

Mesela, İlyas Şeker...

Üç dönem milletvekilliği yapan İlyas Şeker, AK Parti’de halen MKYK üyesi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın A Takımında görev yapan biri. Çalışkanlığıyla bilinen Şeker, seçim süreci boyunca sahada belediye başkan adaylarına oy istedi.

Ve tabi ki diğer eski aktörler de seçim sahasında davalarına sahip çıkmak için seçmenden oy istedi.

YENİLER DE ÇALIŞTI...



AK Parti’de hemen herkes özverili görev yaptı ve çalıştı...

14 Mayıs’taki genel seçimde istenin birincisi sırasında milletvekili seçilen Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tam anlamıyla ezber bozdu. Sahanın en etkili ve çalışkan mevcut milletvekillerindendi.

Hülagü, ilçeleri dolaşarak vatandaştan oy istedi. STK’ları ziyaret ederek oy istedi. Hülagü, başkanlarına oy isterken şehrin sağlık sorunlarıyla da ilgilendi. Sağlık konusundaki birçok ihtiyacı Ankara’dan doğrudan çözen isim olarak öne çıktı.



Kocaeli eski Emniyet Müdürü olan milletvekili Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve diğer tüm milletvekillerinin tamamı sahada belediyle başkan adayları için oy istedi...





AK PARTİ’DE UYUMUN ADRESİ:

TALUS- BÜYÜKAKIN...

31 Mart yerel seçim hazırlıklarındaki bu başarılı çalışma, perşembe günü gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mitingle taçlandırıldı...

Seçimden hemen önce düzenlenen miting tek kelimeyle coşkulu ve kalabalıktı. Toplanan 85 bin kişi, AK Parti için çok büyük bir moral kaynağı ve psikolojik bir üstünlük oldu...

Yerel seçim öncesinde oluşturulan bu ortam ve ortaya konulun bu büyük başarının mimarları il başkanı Şahin Talus ve yerel seçimin tüm yükünü omuzlayan mevcut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın uyumlu çalışmasından kaynaklandığı bir gerçek...



PEKİ, CHP KURMAYLARI NEREDE?



Gazetecilik mesleğimde ilgi alanımı en çok meşgul eden siyasetin içinde olmama rağmen bu 31 Mart yerel seçim öncesinde CHP’nin Kocaeli’ndeki eski aktörleri dediğimiz eski belediye başkanları; Sefa Sirmen’i, Hikmet Erenkaya’yı Fikret Toker’i, Metin Alan’ı, Erol Köse’yi...



Eski milletvekilleri Haydar Akar’ı, Mehmet Hilal Kaplan’ı, Tahsin Tarhan’ı, İzzet Çetin’i, Bekir Yurdagül’ü ve diğer eski isimlerin hiç birisini bugün seçim sahasında göremedim...



Yıllarca belediye başkanlığı ve milletvekilliği yaptılar; statü, para, şan, şöhret kazandılar. Siyasetten emekliye ayrılıp bugünkü hayat koşullarının çok üzerinde hatırı sayılır emekli maaşlarını alıyorlar.

Peki, şimdi partileri için neden vefa örneği gösterip seçim sahasına inmiyorlar?



CHP’nin bu aktörlerini seçim sahasında gören var mı? Esnaf gezisi yaptıklarını gören var mı? Etkinlik ve toplantılarda gören var mı?



Tarihi yerel seçim öncesinde CHP’nin bu isimleri sahaya inip partilerine bağlılıklarını neden ortaya koymuyor!

Peki, eski il başkanları nerelerdeler?

Sanki seçim yokmuş gibi davranıyorlar...

AK Parti’nin eskileri aday kimdir necidir bakmadan sırf davaları ve partileri için sahada çalışıyor. Vicdani sorumluluklarını kusursuz yerine getiriyorlar...



Şimdi anladınız mı AK Parti’nin neden sürekli kazandığını ve CHP’nin neden sürekli kaybettiğini!

