Kamil Şirin çok doğru söyledi.

Bence son günlerin en önemli siyasi çıkışlarından birini Kamil Şirin yaptı. Öyle bir açıklama yaptı ki İzmit’teki karmaşık ve yanlışlar dolu tabloyu gözümüzün önüne serdi.

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İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin bu zorlu ve ki kutba dönüşen seçimde dik durarak partisi adına oy istiyor, çalışıyor.

Ama sandığa gitmemize kısa bir süre kala Bahadır Yaşar ve Kaan Dilmen gibi İYİ Parti’nin çok önemli ve yetkili iki isminin Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte ‘gülümseyen’ poz vermesi sonrası sabrı taşmış.

Açıklamayı okudum. Çok çarpıcı dört vurgu var Analizini yapmak isterim.

YALNIZ BIRAKILDI

Bir- Yanımda olmadınız: “Basına bir başkan adayı ile tatlı tatlı pozlar veren bu arkadaşlarımızı ben 2 ay boyunca hiçbir şekilde yanımızda görmedim. Aksine içlerinden biri partimiz teşkilatlarında görev alan genç kardeşlerimizi sürekli olarak olumsuz bir biçimde etkilemeye çalıştı.”

Kamil Şirin çalışkan bir isim ama biraz yalnız kaldı. Ancak tepkisinin sadece iki isimle sınırlı olduğunu düşünmüyorum.

Yaşar ve Dilmen’i de tanırım iki önemli İYİ Partili…

Parti disiplini dışına çıkacaklarına da ihtimal vermiyorum. Ama bir gerçek var. Şirin’in gösterdiği gayretin çeyreği İYİ Parti kadrolarında yok.

NE ANLAMA GELECEĞİNİ BİLMENİZ GEREKİRDİ

İki- Fotoğraf bilinçli çekildi: “10 gün kadar önce değer verdiğim bir CHP üyesi ile karşılaştığımızda neden fotoğraf çektirmiyoruz diye sorduğunda ben “nezaket gereği, yanlış anlaşılmaya vesile olmayalım” dediğimde bu arkadaşım bana ‘Çok iyi niyetlisin ve seçim arifesinde ciddi bir provokasyonla karşılaşacaksınız bil o zaman’ diyerek beni uyarmıştı.”

Şirin’in bu iddiası çok ciddi. Ben öyle düşünmüyorum. Zaten Kaan Dilmen, Aysun Özcan’a konuşmuş ve bir açılış için Fatma Hanım’ın bölgede olduğunu söylemiş. Ancak fotoğrafı çektirenlerin de seçime üç gün kala o fotoğrafın ne anlama geldiğini bilmesi ve sorumluluğunu taşıması gerekir.

ŞİRİN HÜRRİYET’E YÜKLENDİ

Üç- Kazanan sadece Hürriyet ve iş ortakları olur: “Ben bu hanım arkadaşımıza da sesleniyorum, ‘Bu saatten sonra bil ki senin kazanman sadece senin ve yanındaki iş ortaklarının kazanması’ anlamı taşıyor.”

Kamil Şirin için Fatma Kaplan Hürriyet’e çok da yüklenmez diyorlardı. Doğrusu öyle değilmiş. Ucu açık çok sert bir çıkış yaptı.

Bu çıkıştan öfkesinin büyüklüğünü de anlamak mümkün.

HEM DEM HEM İYİ PARTİ OLMAZ!

Dört- Git DEM’lilerden oy iste: “Zaman azaldı, yanlış hesaplar yapma. Bizim çizgimizi aşındırma. Siz kent ittifakları yaptığınız Demlilerden oy isteyiverin. Ama şunu da unutmayın milliyetçiliği ticarete döken kişilerle ve halen PKK ya sempatizan toplama faaliyetini devam ettiren DEM lilerle, sen gerçek CHP’lilerin de teveccühünü kazanamazsın.”

İşte en can alıcı bölüm bu…

Gerçekten de Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanabilmek adına hamleler yaptığı ortada ama hem milliyetçileri hem de DEM’lileri bir araya getirmek mümkün mü?

DEM’lilerle yakınlaştınız mı Milliyetçiler kaçar. İYİ Parti ile yakınlaştınız mı DEM’liler kaçar. Hangisinin gerçek siz olduğunu sorgularken CHP’liler de küser.

Fatma Hanım tam da bu açmazın içinde…

Kamil Şirin çok doğru söyledi.

ŞİRİN BAŞARILI BİR SİYASETÇİ

Bir önemli vurgumla bu yazımı bitirmek isterim.

Kaan Dilmen ise açıklamasında Kamil Şirin’e dönük olarak, “Yaptığı açıklama ile partiye zarar veriyor bunlar partiye zarar verir. Kaldı ki bu partinin bir il başkanı var Milletvekili var, sen 1 sene önce gelmiş adamsın haddin değil yani. Sen 1 sene önce gelmişsin yanında yanındaki meclis üyesi de 2 ay önce gelmiş bana diyorsun ki böyle böyle olmaz! Kusura bakmasın da biz daha parti kurulmadan önce bu işin içindeydik” demiş.

Bu olmadı. Zaten 7 yıllık bir partisiniz. En eskiniz o kadar… Milliyetçi mücadele baz ise Şirin’in hikayesi de eskiye dayanıyor. Ama bunlara da gerek yok. Şirin, kazanamayacağını bile bile bir yıl içinde iki seçimde elini taşın altına koydu. Emek, zaman ve para harcadı. Dilmen’in bu söylediklerini Şirin hak etmiyor.

Bakın şimdiden söyleyeyim, alacağı oya bakmaksızın söylüyorum, Kamil Şirin önemli bir parti seçim görevini layıkıyla yapmış bir siyasetçidir. İYİ Parti’de de geleceği var.