Millet kim kardeş, kim kalleş iyi biliyor

Bizim jenerasyon dahil birçoğunuz hatırlarsanız 1993 yılında yayınlanan gazetelerin ve dergilerin baş sayfaların da çokça gördüğümüz bir resim vardı. Akbaba ile açlıktan ölmek üzere olan bir Afrikalı çocuk resmi. Şimdi size bu resmin gerçek hikayesini anlatmak istiyorum.

1993 yılının Mart ayıdır. Güney Afrikalı bir foto muhabiri açlık ve iç savaşı görüntülemek için Sudan'a gelir. Amacı en güzel resmi çekip ödül üstüne ödül almaktır. Sudan'a geldiğinde hayalinin üzerinde kötü manzaralarla karşılaşır. Tam bir sefalet, tam bir yokluk. Manzara gerçekten dehşet vericidir; saatte ortalama 20 insan açlıktan ölmektedir.

Buna hangi yürek dayanabilir? Ama en güzel resmi çekmesi gerektiğini hiç unutmaz foto muhabirimiz. Gördüğü her manzarayı fotoğraf makinasının karelerinin içine alır. Günlerce, haftalarca dolaşır. Ama aradığı o güzel pozu bir türlü bulamaz. Artık ümidini iyice kestiği bir anda... Evet tam o esnada... Oda ne? Bir çalılığın dibinde yerde yatan küçük bir kız çocuğu... Karnı açlıktan içine çökmüş ve iki büklüm vaziyette ölümün kendisine geleceği zamanı bekliyor. Bu manzara foto muhabiri için bulunmaz bir fırsattır. Hemen kendisine uygun bir yer bularak fotoğraf makinasını ayarlar. Ama ne görsün tam fotoğrafı çekeceği sırada daha ilginç bir misafirin küçük kız çocuğunun yanına geldiğini görür:

Bir akbaba... O da gelip çocuğun beş altı metre ötesine konar. Muhabirin sevinçten adeta dili tutulur. "Bu müthiş bir olay olacak!" diye sevinir. Muhabir yarım saat akbabanın kanatlarını açmasını bekler. Ama bir türlü akbaba kanatlarını açmaz. Muhabir biraz daha bekledikten sonra akbaba ile küçük kız çocuğunu aynı karede görüntülemeyi başarır. Foto muhabiri, resmini çektikten sonra akbabayı kovalar. Bir ağacın altına giderek hüngür hüngür ağlamaya başlar. Çünkü aklına aynı yaşlardaki kızı gelmiştir. Fakat foto muhabiri resmini çektiği o çocuğu alıp bir bakım evine götüreceğine oracıkta öylece ölüme terk edip güzel bir fotoğraf çekmenin verdiği mutlulukla ülkesine döner. Çektiği resim New York Times gazetesinde yayımlanır. Dünya medyasında müthiş bir etki yapar. Sadece Amerika'da değil, dünyanın pek çok ülkesinin gazete ve dergilerin de bu fotoğraf karesi arka arkaya yayımlanır. Aylarca fotoğraf dünya gündeminden düşmez.

Foto muhabirimizin başlangıçta keyfine diyecek yoktur. Sonra garip bir şey olur. Gazeteye binlerce telefon gelmeye başlar. Okuyucular akbabanın yanındaki o küçük Afrikalı kız çocuğuna ne olduğunu sorarlar. Bu gelişmeler yaşanırken foto muhabiri muhteşem bir ödül alır. Kahramanımız görünür de amacına ulaşmıştır. Ama henüz film sona ermemiştir. Ardından muhabirimiz için huzursuz günler başlar. Çünkü foto muhabiri o kız çocuğunu orada öylece bıraktığı için vicdan azabı çekmektedir. Yemeden içmeden kesilir önce. Bir süre yalnız yaşar. Ardından gelen huzursuzluk. Ve sonuç...

Yüreği bu acıya dayanamaz ve muhabirimiz intihar eder. İntihardan önce foto muhabiri bir arkadaşına, çocuğu kucağına alıp bir bakım merkezine götürmediği için çok üzüldüğünü ifade etmiştir. Belki gazetecilik adına çok başarılı bir kare ama, insanlık adına çok acı verici bir olay.

Ve o ülkede ne yazık ki açlıktan hala çocuklar ölmektedir. Aslında resimdeki akbaba batılı ülkelerin ta kendisidir. Düşünebiliyor musunuz böyle bir resme bir de ödül veriyorlar. Aslında verilen ödül dünyaya meydan okumaktan başka bir şey değil.

Böyle bir vicdanı insanlığın hangi kategorisine sığdırmak lazım bilemiyorum ama Batılı emperyalist bir zihniyetten başka ne beklenir ki onlar için insanlar açlıktan ölmüş, savaşlar çıkmış hiç fark etmez onların yaşaması önemli. Nasıl olsa onların ülkeleri zengin onlarda savaşlar çıkmıyor, açlıktan kimse ölmüyor. Onlar için önemli olan ödül alıp alkışlanmak ve para kazanmak. Çünkü hayatta başka gayeleri yok. Yıllarca Afrika ülkelerini sömüren onlar değil mi. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürüp onları açlığa sefalete sürükleyen onlar değil mi. Onlar.

Buyurun bugünlerde gündemi en çok meşgul eden 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam ve soy kırım dikkat edin ABD ve hiçbir Avrupa ülkesinden İsrail’e karşı bir yaptırım kınama ve tavır görüyor musunuz hayır. Çünkü nasıl olsa ölenlerin çoğu Müslüman çocuk ve kadınlar yani Filistin halkı.

Bugün Irak’ı, Suriye’yi, Afganistan’ı, Sudan’ı, Libya’yı, Yemen’i iç savaşa sürükleyip binlerce insanın ölümüne sebep olan onlar değil mi. Yine onlar. Şu Ortadoğu’nun haline bir bakın Allah aşkına. Bir tane iç karışıklığı olmayan, halkı huzur içinde yaşayan bir ülke var mı yok. Bu ülkelerden hangisinin batılı bir ülkeye zararı var oda yok. Ama maalesef bugün Ortadoğu ülkelerinin huzurlu olması, Batılı ülkelerin huzursuzluğu demektir. Çünkü dünyanın %70 petrolü Ortadoğu’dan çıkıyor. Bakın Filistin’de olanları görüyorsunuz o kadın ve çocukların bombalanan binaların enkazlarından cansız bedenlerinin çıkarılışlarına yürek dayanmıyor. Maalesef ne gariptir ki o kadar İslam ülkeleri ve birleşmiş milletler olmasına rağmen. Türkiye’den başka kimsenin sesi çıkmıyor. Sanki savaşı bitireceklermiş gibi yapıp yapmayın etmeyin deyip hoşaf soğutmaya devam ediyorlar. Aslında Ortadoğu’daki savaşların en önemli stratejisi İsrail’in varlığının devam etmesi içindir. Çünkü İsrail’in varlığı Ortadoğu’daki ülkelerin karışıklığına bağlı.

Bugün kendileri istedikleri gibi her türlü nükleer silaha sahip olacaklar, ama bir İslam ülkesi olan Pakistan sahip oldu mu olmaz. Niye olmaz olmaz işte arkadaş hani sizde demokrasi denen bir şey vardı. Arkadaş adamlar çalışmışlar uğraşmışlar yapmışlar size ne. Ama olur mu adamların oyununu bozuyorsunuz. Şimdi tam bu noktada oyun bozma derken değerli dostlar aslında onların esas derdi bir türlü önlerinde diz çöktüremedikleri İslam ülkelerinin son kalesi olan Türkiye onu da diz çöktürmek için her türlü kirli senaryolarını ihtilaller, FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ 15 Temmuz’la denediler ama maalesef yine evdeki hesap çarşıya uymadı ve olmadı. Arkasından Doğu Akdeniz meselesi ve döviz üzerinden yaptıkları manipülasyonlarla denediler yine olmadı.

Yahu arkadaş siz hala anlamadınız mı. Bakın buradan tekrar söylüyorum Türk milleti artık 22 yıllık AK Parti iktidarıyla birlikte uyandı. Kimin kiminle birlikte hareket ettiğini, kimlerin kardeş, kimlerin kalleş olduğunu artık çok iyi biliyor. Zaten artık onlarda kendilerini gizlemiyorlar. Adına ne kadar kent uzlaşısı da deseler milletten ne kadar gizlemeye de çalışsalar CHP’nin Kandil’den gelen çayla DEM’lendiğini millet iyi biliyor. Sizler ülkemize karşı hem içeriden hem de dışarıdan ne kadar oyun kurarsanız kurun hepsi boş. Elhamdülillah Türkiye Cumhuriyetinin başında AK Parti gibi deneyimli bir parti ve ben bu makama kefenimi giyip de öyle geldim diyen kendini ülkesine ve dünya mazlumlarına adamış cesur yürekli bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Onun için muhalefet partileri olarak bence bu yerel seçimde de çok fazla heveslenmeyin perşembe günkü Kocaeli mitingi dahil tüm miting meydanları maalesef yine Türkiye genelinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adaylarını gösteriyor gibi benden söylemesi.

Herkese iyi hafta sonları.