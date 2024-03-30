Son yılların en iyi transferini kaçırdık

Kocaelispor, son 3-4 sezondur transfer konusunda çok isabetli kararlar vermiş değil.

Son dönemde 65’den fazla oyuncu geldi.

Bu oyuncuların çoğu takımdan ayrıldı, her yıl yeniden kadro yapıyoruz.

Bu kadar istikrarsız bir dönem hiç yaşamadık.

Alınan oyuncular içinde de kulübün para kazandığı 1-2 isim var.

Bu isimlerden Diop, denenmeye gelen biriydi.

Yani izlenerek, bilinçli alınan bir futbol değildi.

Özellikle son iki yılda alınan oyuncuların yaş ortalaması 30’un üzerinde.

Bunun içinde hiçbir oyuncudan para kazanamadığımız gibi, gidenlerinde çoğuna para vermek zorunda kaldı.

Bu sezon Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirince transferde daha az hata yaparız diye düşünmüştük.

Öyle olmadı.

Atabey Çiçek, Onur Atasayar ve Yusuf Emre Gültekin’e zaten 6 ay sabır gösterebildik.

Bunun dışında mevcut takımda yer alan diğer yeri ve yabancılardan da yeteri kadar faydalanamadık.

Buna yabancı oyuncular Candeias, Amaral ve Beridze dahil.

Kouakou’yu saymıyorum bile…

Yerli oyuncularda aynı…

Kaleci Harun Tekin, sağ bek Oğuz Ceylan, stoperler Burak Öksüz ve Yusuf Abdioğlu…

Takıma katkı sağlayan sadece Emir Ortakaya ile Barış Alıcı oldu. Sezona en kötü başlayan isimde Barış Alıcı’ydı.

O toparladı, diğerleri düşüşe geçti…

… … …

Bu sezon başında bu kadar kötü transferlerin yanında çok önemli bir ismi kadromuza katabilirmişiz.

Bunu da yeni öğrendik.

Fanatik Gazetesi’nin haberine göre Kocaelispor, Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile bu sezon başında anlaşmak üzeriymiş.

Ancak bu transfer son anda olmamış.

Ertuğrul Sağlam, genç forvet Semih Kılıçsoy ile her konuda Beşiktaş Kulübü ile anlaşma yapmış.

Bu oyuncu bonservisiyle birlikte alınacakmış.

Son anda Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi, bu transferi engellemiş…

… … …

Kocaelispor, gerçek anlamda çok önemli bir yıldızı elinden kaçırmış…

Semih Kılıçsoy, sezon başında Beşiktaş’ta kadroya giremiyordu.

Bu çocuğu kısa süre A takımı çalıştıran Serdar Topraktepe oynattı, Türkiye’nin en önemli yıldız oyuncularından biri durumuna geldi.

Semih Kılıçsoy’u sezon başında Kocaelispor alsaydı, bu duruma gelir miydi, buna soru işareti.

Şuan Türkiye Süper Ligi’nde 9 gol atan Semih Kılıçsoy’u Avrupa’dan birçok takım istiyor.

Bonservisi 10 Milyon Euro’dan başlıyor.

Sezon başında Kocaelispor, bu transferi gerçekleştirseydi, tarihinin en önemli oyuncusunu alacaktı.

Bu oyuncunun gelişimi Kocaelispor’da bu şekilde olur muydu, bunu söylemek biraz zor…

Ama Kocaelispor çok önemli bir oyuncuyu elinden kaçırdı.

Geriye dönüp, baktığımızda da çok büyük pişmanlık yaşıyoruz.

… … …

Keşke Ertuğrul Sağlam, sezon başında Emir Ortakaya ve Semih Kılıçsoy gibi genç isimleri tercih etseydi.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu sezonda çok boş transferler yaptık.

En kötüsü de bu dönemlerde kendi alt yapımıza hiç dönüp bakmadık.

Geçen gün genç oyuncumuz Bedirhan Yıldız’ın açıklaması vardı. “Bende Semih Kılıçsoy gibi şans bulup, oyunumu geliştirmek istiyorum” dedi.

Ne yazık ki, Kocaelispor’da Mervan Yiğit, İsa Nalbant ve Furkan Gedik gibi gençleri çok kolay harcadık, gönderdik…