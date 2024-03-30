Son yılların en iyi transferini kaçırdık

Kocaelispor, son 3-4 sezondur transfer konusunda çok isabetli kararlar vermiş değil.
Son dönemde 65’den fazla oyuncu geldi.
Bu oyuncuların çoğu takımdan ayrıldı, her yıl yeniden kadro yapıyoruz.
Bu kadar istikrarsız bir dönem hiç yaşamadık.
Alınan oyuncular içinde de kulübün para kazandığı 1-2 isim var.
Bu isimlerden Diop, denenmeye gelen biriydi.
Yani izlenerek, bilinçli alınan bir futbol değildi.
Özellikle son iki yılda alınan oyuncuların yaş ortalaması 30’un üzerinde.
Bunun içinde hiçbir oyuncudan para kazanamadığımız gibi, gidenlerinde çoğuna para vermek zorunda kaldı.
Bu sezon Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirince transferde daha az hata yaparız diye düşünmüştük.
Öyle olmadı.
Atabey Çiçek, Onur Atasayar ve Yusuf Emre Gültekin’e zaten 6 ay sabır gösterebildik.
Bunun dışında mevcut takımda yer alan diğer yeri ve yabancılardan da yeteri kadar faydalanamadık.
Buna yabancı oyuncular Candeias, Amaral ve Beridze dahil.
Kouakou’yu saymıyorum bile…
Yerli oyuncularda aynı…
Kaleci Harun Tekin, sağ bek Oğuz Ceylan, stoperler Burak Öksüz ve Yusuf Abdioğlu…
Takıma katkı sağlayan sadece Emir Ortakaya ile Barış Alıcı oldu. Sezona en kötü başlayan isimde Barış Alıcı’ydı.
O toparladı, diğerleri düşüşe geçti…
… … …
Bu sezon başında bu kadar kötü transferlerin yanında çok önemli bir ismi kadromuza katabilirmişiz.
Bunu da yeni öğrendik.
Fanatik Gazetesi’nin haberine göre Kocaelispor, Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile bu sezon başında anlaşmak üzeriymiş.
Ancak bu transfer son anda olmamış.
Ertuğrul Sağlam, genç forvet Semih Kılıçsoy ile her konuda Beşiktaş Kulübü ile anlaşma yapmış.
Bu oyuncu bonservisiyle birlikte alınacakmış.
Son anda Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Mehmet Ekşi, bu transferi engellemiş…
… … …
Kocaelispor, gerçek anlamda çok önemli bir yıldızı elinden kaçırmış…
Semih Kılıçsoy, sezon başında Beşiktaş’ta kadroya giremiyordu.
Bu çocuğu kısa süre A takımı çalıştıran Serdar Topraktepe oynattı, Türkiye’nin en önemli yıldız oyuncularından biri durumuna geldi.
Semih Kılıçsoy’u sezon başında Kocaelispor alsaydı, bu duruma gelir miydi, buna soru işareti.
Şuan Türkiye Süper Ligi’nde 9 gol atan Semih Kılıçsoy’u Avrupa’dan birçok takım istiyor.
Bonservisi 10 Milyon Euro’dan başlıyor.
Sezon başında Kocaelispor, bu transferi gerçekleştirseydi, tarihinin en önemli oyuncusunu alacaktı.
Bu oyuncunun gelişimi Kocaelispor’da bu şekilde olur muydu, bunu söylemek biraz zor…
Ama Kocaelispor çok önemli bir oyuncuyu elinden kaçırdı.
Geriye dönüp, baktığımızda da çok büyük pişmanlık yaşıyoruz.
… … …
Keşke Ertuğrul Sağlam, sezon başında Emir Ortakaya ve Semih Kılıçsoy gibi genç isimleri tercih etseydi.
Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu sezonda çok boş transferler yaptık.
En kötüsü de bu dönemlerde kendi alt yapımıza hiç dönüp bakmadık.
Geçen gün genç oyuncumuz Bedirhan Yıldız’ın açıklaması vardı. “Bende Semih Kılıçsoy gibi şans bulup, oyunumu geliştirmek istiyorum” dedi.
Ne yazık ki, Kocaelispor’da Mervan Yiğit, İsa Nalbant ve Furkan Gedik gibi gençleri çok kolay harcadık, gönderdik…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Zizu - Bi kez daha Ertuğrul SAĞLAM'ı ayakta alkışlıyorum
Eğer yönetim onun dediği transferleri yapsaydı Eyüpsporla aynı puanda olurduk
Zerre şüphem yok
Harbi Izmitli - Ya lsuzu kardeş bu takımın yuzde 80 ini senin tapınak sovalyen kurdu rezilde futbol oynatti tangue gidebilir gereksiz dedi işin kötü gittiğini hissetti ve tuydu gidene uzulme hasta olacan mazallah bende keşke holger osijek ve fethi demircan hocalar şimdi olsaydı diyorum ama geçmişe mazi durumu
Ali Candan - Abi oynatmazlardı.Bizden 2.lige ığdır a gitmiş olurdu.
Korfezli Savasci - Başkan bahri yavuz olsaydi engin koyun yerine . bu takımda şu an 5 yabancı 20 de izmitli oyuncu olurdu .MRA E SAGLAM. M GURSEL FİRAT GUL gibi futbol oynatan hocalar olmazdı .çünkü Bahri yavuz futboldan ve futbolcudan anlayan kentin dinamiklerine değer veren baskandi .belkide Atletik Bilbao gibi kendi hamurumuzla yogrulurduk .borcada batmaz doğru menajerle yururduk .boşa giden 3 yılda olmazdı.
Adalı 54 - Körfezli kavakçı kardeş senin tespitlerin hiç tutmuyor lawal dedin kavalı sen çaldın
Hodri Meydan Carşı - Hocam yazılarını takip ediyorum çok güzel noktalara değiniyosun tebrik ederim ama birde şans vermediğimiz Erol zöngür stoper var bunuda yazarsanız hocam
Babür Bey - Semih bize gelseydi forma yüzü göremezdi. Biz genç futbolcu oynatmıyoruz. Emir de fenerin futbolcusu olduğu için ve en az 15 maç oynama garantili geldiği için oynadı. İyi de oynadı. Öyle bir madde olmasa ve sezon başı Abdioğlu sakatlanmasaydı muhtemelen oynayamazdı..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.