Emmanuel Lawal pişmanlığı

Merhum Ekrem Can’ın Nijerya’da izleyip Kocaelispor’a getirip yakın çevresine, yönetim kurulu üyelerine, “Müthiş bir yetenek. Daha önce Türkiye’ye gelen Beşiktaş’ta forma giyen Amocacki’ye benziyor. 15 gün, 1 ay takımla çalışsın Tanque’yi keser” dediği isim Emmanuel Lawal.

YÖNETİCİ AH ÇEKTİ

Henüz 19 yaşında olan futbolcuyla uzun vadeli sözleşme imzalandı ama lig kadrosunda yabancı kontenjanı dolu olduğu için lisansı çıkartılmadı. Geçenlerde yöneticilerin de bulunduğu bir sohbet ortamında Nijeryalı futbolcu gündeme geldi. Yöneticilerden biri içinden bir ah çekerek, “Devre arası hata yaptık. Keşke son dakika işi şansa bırakıp Davit transferini yapmasak, Lawal’ın lisansını çıkartsaydık. Yüksek bir olasılıkla gol sıkıntısı yaşamaz, bugün bu konumda olmazdık” dedi.

LİSANSINI ÇIKARTIRDI

Ara dönemde, daha doğrusu transferin bitimine saatler kala alınan Davit çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Diyenler olabilir son 2 ay maç oynamamış futbolcudan ne bekliyordunuz ki? Gerçekten öyle. Keşke hiç o transferi yapmasak, sözleşmeli futbolcumuz Lawal’a lisans çıkartsaydık. Ekrem Can’ın o süreçteki vefatının da süreçte belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yaşamış olsaydı mutlaka inandığı, güvendiği, Amakachi benzetmesi yaptığı Nijeryalı futbolcunun lisansının çıkartılmasını sağlardı.

Altın Kiraz’ın ardından

Çarşamba akşamı değerli dostumuz Ahmet Şimşek’in Naila Cafe’deki iftar davetindeydik. Sağ olsun Ahmet Ağabey her sene bizim spor nostalji grubunu iftarda ağırlar. Birkaç eksikle bir araya geldik. Mekana benim ilk gidişimdi. Denizin kenarında harika bir yer. Yemekler leziz, ilgi alaka çok iyiydi. Sevgili Ahmet Şimşek Ağabeye bir kez daha teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin.

ROTAMIZ KÖRFEZ İLÇE

İftardan sonra İzmit merkezde Kontrat İnşaat’ın sahibi, sporsever dostumuz Hicri Uluçay Ağabeyle buluşup Süleyman Durak, Metin Tuncay ve Yüksel Ateş birlikte Körfez ilçenin yolunu tuttuk. Rotamız yaklaşık bir aydır devam eden Altın Kiraz Dostluk Turnuvası’nın finali için Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’ydi. Tesise vardığımızda Metin Özkan futbol akademisi ile Körfez İlçesi Birlik minik takımlarının gösteri maçı vardı. Hemen sonrasında Kocaelisporlu eski şöhretler ile protokol arasında gösteri maçı oynandı. Büyük ilgi ve dikkatle takip ettik maçı.

ŞÖHRETLERDEN ŞOV

Baturman, İbriç, Zeki Kaya, Ramis Soydaş, Tuncay Akgün, Fevzi Açıkgöz, Murat Vatansever, Bayram Oral, Cem Sinan Virgül ve Osman Çakır oradaydı. Hani yaş geçer ama klas geçmez derler ya eski günlere gittik. Özellikle Baturman büyüledi bizi. Kocaelispor başkanı Recep Durul gençlere taç çıkartan performans gösterdi, Vahit Eryılmaz şov, Yüksel Ateş sol ayağıyla resital yaptı, Şenol Çiçek perdeyi açan golü attı, Şemsettin Yıldırım’ın golü tam şapka çıkartılacak güzellikteydi. Engin Korukır program için Antalya’dan kalkıp geldi, ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı oynamadı, kenardan taktikler verdi.

İLK YARIDA BÜYÜK ŞOK

Hepimiz heyecanla finali bekliyorduk. Engin Öztonga yönetiminde son şampiyon Eti Grup ile Ümit Kahya liderliğindeki ISG Plus karşı karşıya gelecekti. Eti Grup kağıt üzerinde favori gösterilse de, işinin çok kolay olmayacağını söyleniyordu. Nitekim ISG Plus maçın ilk yarısında futbolun tüm temel doğrularını yerine getirerek devreyi 2-0 önde geçti. İkinci yarının başında falan fark bire inmezse Eti Grup bu maçı zor çevirir diye düşünüyorduk. İkinci yarı adeta golle başladı, skor 2-1 oldu. Hemen ardından da 2-2’ye geldi. Eti Grup havasın bulmuştu, üçüncü için yükleniyordu.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Tam o sırada gole giden adamı düşüren Melih Öztorun kırmızı kart gördü. Ne olacak, nasıl olacak derken, Eti Grup bir kişi eksik kalmasına rağmen golleri sıraladı. Mücadele 5-2 bitti. Eti Grup 2-0’dan muhteşem bir geri dönüş yaptı, hem de 2-2’den sonra bir kişi eksik. İSG Plus elinden geleni yaptı ama karşısında çok daha klas, inanmış bir rakip vardı. İlk yarı kalecileri skorda belirleyici oldu ama ikinci yarı o da yetmedi. Sonuç olarak Ecevit Eti’nin takımı iki yıl üst üste şampiyonluğa ulaşarak turnuvada bir ilke imza attı. Tempolu, sıkı bir maçtı, hakem Birtan Yavuz zorluk derecesi yüksek maçı iyi yönetti.

METİN ÖZKAN’I KUTLUYORUM

Zaman zaman sertlik ve gerginlik olsa da olumsuz bir görüntü yaşanmadı. İki takım da alkışı hak etti. Tribünlerin tamamen dolduğu bilgisini de ekleyeyim. Her yıl büyük heyecana sahne olan, kentin patentli tek futbol turnuvası olan Altın Kiraz’ın 12’cisi de geride kaldı. Finalin ardından kupa ve madalya töreni yapıldı. Başta tertip komitesi başkanı Metin Özkan ile koordinatör Mithat Atalay olmak üzere organizasyonda tüm emeği geçenleri kutluyorum. 00.30 gibi bitti maç. Eve gelişimiz 02.00’yi falan bulundu. Sizin anlayacağınız iftarda başlayan programımız sahurda bitti.

Çok güzel bir insanı kaybettik

Acı haberi önceki gün gece yarısına kısa bir süre kala sevgili Kenan Meriç’ten aldım. Hereke Stadı’nın emektar ismi, kalbi güzel insan Alparslan Sayarı geçirdiği kalp krizi 55 yaşında sonucu vefat etmiş.

HERKESİN SEVGİLİSİYDİ

Alpaslan’ı çok eski tanırım. Uzun yıllardır Hereke Stadı’nın amirliğini yapıyordu. Adı adeta Hereke Stadı ile özdeşleşmişti. Bu sahaya maç oynamaya giden futbolcusu, hakemi, yöneticisi, teknik adamını hep güler yüzüyle karşılar, en iyi şekilde ağırlardı. Sohbetleri de doyumsuzdu. Onu tanıyıp da sevmeyen bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum. Sosyal medyayı sıkça kullanır, oradan tebessüm ettiren mesajlar gönderirdi.

MEKANI CENNET OLSUN

Alpaslan’ın aşırı kilosuyla başı dertteydi, yıllarca sıkıntı çekti. Geçirdiği kalp krizinin sebebinin de kilosu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Allah’ın takdiri, vakti saati geldi, hakkın rahmetine kavuştu. En yakınımı kaybetmiş gibi üzgünüm. Alparslan kardeşime gani gani rahmet, başta eşi ve oğlu Gürol olmak üzere sevenlerine sabır diliyorum. Kendisini bu dünyada çok iyi bilirdik. Allah mekanını cennet eylesin.