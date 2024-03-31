Kocaeli’yi bu yönetemez!

Yıllardır, “ Kocaeli sanayiye doydu, artık turizm kenti” diye bu şehrin yöneticileri çırpınıp duruyor...

Tabi ki, “Sanayiyi tamamen durduralım, turizmde ilerlemeliyiz” gibi bir durum elbette ki söz konusu değil...



Ülkeyi besleyen Kocaeli’de, sanayi projeleri yine olacak, yeni fabrikalar yine yapılacak.

Ancak 1970’li yıllardaki gibi çarpık sanayileşme olmayacak. Daha derli toplu bir sanayileşme olacak...



“Kocaeli turizm şehri olmalı” fikri, kentin coğrafi konumu gereğidir. Çünkü Kocaeli dünyanın en güzel coğrafyasına sahip bir şehir...

Marmara Denizi’nin uzantısı olan Körfez’in etrafına bir gerdan gibi serpilmiş Kocaeli ili, kıyı şehri olma özelliği dışında doğa ve tabiat güzelliği de eşsizdir...

50 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ...



Sevgili okurlar, bu şehrin bir hayali vardı: Teleferik...



1970’li yılların başlarında gündeme getirildi.



Kartepe ilçesindeki Derbent Mahallesinden Kartepe zirvesine kadar uzayacak teleferik projesi gündeme getirildiği tarihten bu yana hep konuşuldu ancak bir adım bile ilerleme sağlanamamıştı...



Kentin 50 yıllık hayalini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gerçekleştirdi...

Türkiye’nin en uzun teleferik projesi olan Kartepe Teleferik Projesi, 11 Mart günü kent protokolünün de katılımıyla fiilen açıldı...



Çevresel bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte teleferik, 25 Mart’tan itibaren resmen kullanılmaya başlandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın vatandaşlarına jest yapmak için teleferiği 15 Nisan gününe kadar ücretsiz yaptı...



Büyük ilgi görüyor...

25 Mart’tın üzerinden geçen bir haftalık süreçte binlerce vatandaşımız teleferik seyahati yaparak zirveye çıkıp manzaranın keyfini çıkartıyor.



Teleferik projeleri dünyanın en sarp ve en güzel bölgelerinde var. Turistlerin, çevredeki doğal güzellikleri kuş bakışı izlemek için tercih ettiği bir etkinlik...



Teleferik projesi, yanı başımızda bulunan Bursa Uludağ’ da var. Doğu illerimizin bazılarında var. Akdeniz ve Ege bölgelerindeki turizm bölgelerinde var. Ancak hiç biri, Kartepe’deki gibi doğa güzelliğine sahip değil...



Kartepe’de yapılan teleferik projesi, kendi teknolojik olarak kendi alanında dünyada ve Türkiye’de tek proje.

Çok güvenli ve konforlu...



REKLAMI YAPILMALI...



Yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin gittikleri bölgelerde en çok tercih ettikleri etkinlik teleferiktir...

50 yıl sonra teleferik projesine kavuştuk...

Elbette ki teleferiğimizin reklamını da kampanyasını da yapmalıyız.



Çevre illerde ve gerekirse yurt dışında turist çekmek için kendi teleferiğimizin reklamını yaparız. Yapmalıyız da...

VİZYONSUZ MUHALEFET BUNA DA KARŞI ÇIKTI...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 580 milyon TL para harcayıp kentin 50 yıllık hayalini gerçekleştirerek dünyanın en güvenli teleferik projesini yaptı, büyük bir iş başardı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı teleferik projesini tanıtan afişleri Bursa’da, İzmir’de, İstanbul’da ve diğer bazı illerdeki billboardlara çıkarak tanıtımını yaptı...



Turizmin birinci kuralı tanıtım değil midir?



Madem turizm kenti olma yolunda iddialıyız, ‘Sanayiyi terk edelim, turizme yönlenelim...” diyoruz, o zaman bizim teleferiğimizin de tanıtımını yapmalıyız. Tüm yurtta duymayan kalmasın...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bana göre çok doğru bir karar alarak teleferik projesini yurt içinde tanıtımını yapmak için bazı illerde afişler astı, tanıtımını yaptı.



Bundan daha doğal ne olabilir ki...



Ama bu şehirde yapılan yatırımlara hep karşı çıkan, faydalı olan her hizmete mutlaka bir kulp takan vizyonsuz bir muhalefet anlayışı var...



Ve yine yapacağını yaptı...



Önce CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Avukat Nazım Gençtürk, kendi sosyal medyasında paylaşım yaparak, teleferik projesinin Bursa’da ve diğer illerde afişlere çıkarak tanıtımının yapılmasının israf olduğunu, gereksiz olduğu ve tutarsız bir anlayış olduğunu belirterek, “Kamunun, yani bizlerin parasının nerelere harcandığını görün. Yazıktır günahtır” şeklinde paylaşım yaptı...



Gençtürk’ün bu paylaşımından sonra CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’de, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın, çevre illerde teleferik projesinin tanıtımını eleştirdi.



MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ ÜZERİNE ATLADI!

Bilgin, ezik bir seçim kampanyasında seçmenden gereken ilgi ve desteği göremeyince, büyük bir malzeme ve konu bulmuş gibi sevinerek, “Mal bulmuş mağribi gibi...” projenin Bursa’da ve diğer illerde tanıtımını yapılmasını eleştirdi.



Sosyal medya hesabından, “Kamunun yani bizlerin parasının nerelere harcandığını görün. Kocaeli’nin yıllardır özlemini çektiği şeffaf ve katılımcı belediyecilik yeniden CHP ile bizimle gelecek. Bilboard ödemelerinin hangi bütçeden ve nereden karşılandığını araştıracağız. Bunun takipçisiyiz ve hesabını soracağız...”

Vay vay vay...



Ne kadar beylik sözler bunlar!



Yapılan anketlerde 25-30 puan Büyükakın’ın gerisinde bulunan Bilgin, teleferik projesinin tanıtımında harcanan bütçeyi eleştiriyor...



Gerçekten akla ziyan bir eleştiri ve açıklamalar...



Bilgin’in bu açıklaması muhalefetin de vizyonsuzluğunu açıkça ortaya koyuyor.

Yatırıma karşı çıkan, kentin tanıtımına karşı çıkan anlayışın, kentleri geliştireceğine kim inanır...



Bilgin’e çok basit bir formül vereyim: “Şehrine turist çekmek istiyorsan tanıtım yapacaksın. Sen şehrinde yapılan güzel bir yatırımı dışarıda tanıtmıyorsan yurt içi ve yurt dışındaki insanları nasıl getireceksin...”



Gençtürk’ün de, Bilgin’in de yaptığı muhalefet değil, düpedüz halkın yararına yapılan bir yatırıma karşı çıkmaktın yafta yapıştırmaktır...

Siz bu şehirde halkın karşısına bu kafa ile çıktığınız müddetçe, bu halk sizi hep cezalandıracak ve yetkiyi size asla vermeyecektir...



SANDIK BAŞINA GİDİN...



14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimin üzerinden tam 11 ay geçti. Bugün yerel seçim için yeniden sandık başına gideceğiz. Şehri 5 yıl süreyle yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı seçeceğiz.



Siyasi partiler aylardır propaganda yapıyor. Belediye başkan adayları seçmenin oyunu alabilmek için aylardır sıkmadık el verilmedik söz bırakmadılar.



Seçimin havası her zaman farklı olur.



Rekabet ön plana çıkar. Partiler ve adaylar birbirlerine üstünlük sağlamak için çoğu zaman polemikler yaratsa da aslında kenti gerilime sürükleyen bir ortam yaratılmadı. Sağduyu her zaman korundu...



Bugünkü seçimde 1 milyon 534 bin 684 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

4 bin 317 sandıkta oy kullanılacak.

Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız koşullarını zorlayıp bugün mutlaka sandık başına gitmeli. Vatandaşlık görevini yerine getirip, oyunu kullanmalı.

Kendisini yönetecek belediye başkanını seçmeli...



Bugünkü seçimde gece 24.00’da doğru sonuçlar açıklanır ve 13 belediyle başkanımız seçilmiş olacak. Hangi siyasi partide kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, kazananı tebrik etmek insani bir davranıştır.



Seçim biter bizler yine bu kentin sokaklarında rastlaşır selamlaşır ve sohbet ederiz.

Birbirimizi asla üzmeyelim, birbirimizi kırmayalım. Yaşanan her şeyi 31 Mart gecesinde bırakıp 1 Nisan tarihinden itibaren bu şehirde birlikte yaşamaya devam edelim...

Seçime katılan siyasi partilerin tüm adaylarına başarılar diliyorum.

