3. Lig’den Milli Takımın değişmezi olmak…

Kocaeli futbolcu potansiyeli bakımından Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer alıyordu.

Amatör takımdan çıkan oyuncular, üst liglerde çok rahat oynayabiliyordu.

Hamza Mutlu, Yavuzspor’dan yetişti Alikahya ve Suadiyespor forması giydi, Kocaelispor’da Süper Lig’de oynadı.

Bilal Turgut, Çenesuyu Plajyoluspor’dan Kocaelispor’a geldi.

Haydar Koç, Kocaeli TEK Spor’dan Kocaelispor, AItay ve Eskişehirspor formalarını giydi.

Cem Sinan, Bekirderespor’dan yetişti…

Buna benzer o kadar çok örnek var ki…

… … …

Sadece Kocaelispor ve ilimizde bulunan amatör takımların altyapısından çıkan oyuncular değil, profesyonel kulüplerimize dışarıdan gelen genç yeteneklerde çok önemli çıkış yaptılar.

Bunlardan biri de Gölcüksporlu İsmail Yüksek’ti…

İsmail Yüksek, Gölcükspor’a İznikspor’dan transfer edildi.

Çok fazla detaya girmeyeceğim.

Çünkü çok yazılıp, çizildi…

Bu oyuncunun hızlı yükselişi, kendisini bir anda Fenerbahçe ve A Milli Takım kadrosunda buldu.

A Milli takımının da önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Geçen hafta A Milli Takımımız iki hazırlık maçı yaptı.

Bu maçların ilkinde İsmail Yüksek, Macaristan karşısında ilk on birde oynadı, A Milliler 1-0 kaybetti.

İkinci hazırlık maçında ise İsmail Yüksek yoktu.

Bu maçta ise Milli Takım 6-1 mağlup oldu.

Bu mağlubiyeti İsmail Yüksek’in yokluğuyla ilişkilendirmek de doğru değil.

Ancak Milli takımı yakından takip eden spor yazarlarının ortak görüşü, orta sahada İsmail Yüksek’in eksikliğini ifade ettiler.

Bu konuda eski Milli futbolculardan Nihat Kahveci, İsmail Yüksek için A Milli Takımımızın değişmezlerden biri olduğunu söyledi…

… … …

Genç bir futbolcu için bu çok güzel bir duygu olsa gerek.

Bundan 4-5 yıl önce 3.Lig’de düşmeye oynayan Gölcükspor formasını giyerken, şimdi A Milli Takımın değişmez oyuncusu olmak.

Türkiye’de kulüplerin sorunu İsmail Yüksek gibi oyuncuları görememek.

Bizim kulüplerimiz, genç oyuncuyu oynatmaya cesaret edemiyorlar.

Daha doğrusu, genç oyuncuyu oynatacak teknik adam tercihini doğru yapamıyorlar.

Kayhan Çubuklu, Gölcükspor’da bırakın maç kadrosuna girmeyi, antrenmanda bile çift kalelere alınmayan İsmail Yüksek’i oynatmasaydı, acaba bu çocuk nerelerde olurdu?

… … …

Kocaelispor, son 3-4 yıldır kendi altyapısında çıkan oyuncular dahil, dışarıdan kadrosuna bir tane bile oyuncu koyamadı.

Elimizdeki oyuncuları ise tek tek kaçırıyoruz…

Genç oyuncunun gelişmesi için oynaması gerekiyor.

Kocaelispor 2.Lig’de Mehmet Sak, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek ve Samed Ali Kaya gibi oyuncuları kadrosunda tuttu.

Bakın şimdi bu oyuncular hangi takımlarda oynuyorlar?

O yıl altyapımızdan Furkan Gedik, İsa Nalbant ve Mervan Yiğit gibi oyuncuları kiralık verdik.

Süper Lig’de oynayacak dediğimiz Bedirhan Yıldız’a 5 dakika bile sabır gösteremedik.

Kocaelispor’u o yıl, Mehmet Sak mı şampiyon yaptı, yoksa Mertan veya Beykan Şimşek mı?

Bu futbolcuları hiç biri yok…

… … …

İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Erencan Yardımcı…

Bu oyuncuların geldikleri nokta hayal değil…

Yeter ki, Kocaelispor doğru yönetilsin…

Sadece ilimizde değil, Türkiye’nin her bölgesinde çok yetenekli oyuncular var.

Artık kulüplerin bu işi sadece para için yapan, hiçbir gelişme göstermeyen, menajerlerin pazarladığı futbolculardan uzak durmalıdır.

Genç oyunculara güvenelim, onları oynatacak teknik adamları tercih edelim…