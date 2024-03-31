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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Kararsız değil kararlı olun!
Adem Turgut

Adem Turgut

Beylik laftır; her şey yalan bu gerçek…

Bugün öyle bir gün…

Bugüne kadar söylenenler dünde kaldı.

Ne güzel demiş Mevlana:
“Her gün bir yerden göçmek ne iyi, 
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Bugün yeni sözü seçmen söyleyecek…

Bugün sandık vatandaşın önüne gelecek, son sözü vatandaş söyleyecek.

***

Kocaeli’de Büyükşehir ve 12 ilçe belediye başkanlığı için olmak üzere toplam 13 belediye başkanı bugün bitmeden belirlenecek. 26 parti ilimizde aday gösterdi. 214 bugün en yüksek oyu alarak o 13 koltuktan birine oturmaya çalışacaklar.

Gebze’de ikisi bağımsız 19 isim yarışacak. 17 adayın yarışacağı İzmit’te 16 siyasi parti aday gösterirken bir bağımsız aday var.

***

Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahip. Seçmenler toplam 4 bin 713 sandık noktasında oy kullanacak.

Seçmenler, görevlilerden üç farklı pusula, mühür ve zarfı alarak kabine girecek. Büyükşehir için beyaz, ilçe belediye başkanları için mavi, belediye meclisi üyeleri için de sarı renkli pusulalara mühür basılacak. Muhtar adaylarının pusulaları ise kabinlerde yer alacak. Katlanacak üç pusula ile muhtar adayının pusulası tek zarfın içine konularak sandığa atılacak.

***

Türkiye seçmeni sandığa gitme konusunda demokratik ülkeler içinde en yüksek reaksiyonu gösterenlerden biri…

Ama bu kez beklenti katılımın düşük olacağı yönünde…

Bugün itirazım buna…

Niye kızgınsınız bilemem…

Neden yorgunsunuz bilemem…

Neden pişmansınız, bilemem…

Niçin kararsızsınız bilemem…

Ama bildiğim şey sandığa gitmeniz gerektiğidir. Gidin alın o beyaz mavi ve sarı pusulaları aklınızda kalbinizde kim varsa ona oy verin.

***

Çünkü, yaşadığınız yeri 5 yıl boyunca yönetecek isimleri belirleyeceksiniz. Kaldırımınızı yapacak, parkınıza çim ekecek, çöpünüzü alacak, size yeni sosyal alanlar yapacak başkanı seçeceksiniz…

Bu kararlılığı gösterin.

Gidin oyunuzu kullanın…

Geleceğinize, şehrinize yön verin…

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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