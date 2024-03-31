3 veya 4 listeli seçim yarışı olursa kimse şaşırmasın

3 Nisan Çarşamba akşamı Göztepe ile sezonun kırılma maçlarından birini oynayacağız. Kazanabilirsek Play-Off’a kalma ve ligi üçüncü bitirme adına dev bir adım atmış olacağız. Aksi takdirde doğrudan Play-Off finaliyle birlikte ilk 7’de olmayı bile ciddi bir riske atmış olacağız. Bir anlamda Göztepe maçı bizim için tamam mı, devam mı anlamı taşıyor. Tüm camia 2 Nisan akşamına kilitlenmiş durumda.

BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ

Tabi, takımın durumu ile birlikte sezonun bitiminde yapılacak olağanüstü kongre süreci de merak ediliyor. Lig bitsin, sonra kongreyi düşünürüz gibi bir durum söz konusu değil. Zira lig biter bitmez kongreyi yapacağız. Bu yüzden de her iki süreç birlikte gitmek durumunda. Yani bir taraftan takımın Süper Lig’e ulaşması için çaba gösterirken, diğer taraftar kongreyle ilgili çalışmalar yapılacak. Ki, oluşumlar Göztepe maçının ardından sonuç ne olursa olsun ortaya çıkma düşüncesinde.

YILDIZ, DURUL, YILMAZ VE

Daha önce Ulaş Yıldız’ın adaylığından, güçlü bir ekiple hazırlıklara başladığından söz etmiştim. Aldığım bilgiye göre Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan randevu talep etmiş, seçimden sonra görüşelim yanıtı almış. Recep Durul’un takım çıksın çıkmasın ben aday olacağı düşüncesindeyim. Söylemlerinden benim anladığım izlenim bu. Eski yöneticilerden Abdülkadir Yılmaz’ın çalışma yaptığı biliniyor. Tamamı İzmitli bir başka oluşumun da sosyal medyada nabız yokladığını görüyorum.

3-4 ADAYLI SEÇİME DOĞRU

Yani dört farklı oluşumdan, listeden söz etmek mümkün. Kuşkusuz ki, bu durum Kocaelispor adına sevindirici, umut verici. Son kongre hariç, genel kurulları hep tek adaylı yaptık, üyelere tercih şansı vermedik. Bunun sonuçları da hiç iyi olmadı. İnşallah sezon sonundaki genel kurulda en az 2, üç hatta dört adaylı bir seçim söz konusu olacak gibi gözüküyor. Güçlü bir olasılıktan söz ediyorum. Takım Süper Lig’e çıksın, çıkmasın bu tablo yaşanacak gibi duruyor. Hayırlısı diyelim, bekleyelim.

Recep Durul’un Messi dediği

Bünyamin için otorite yorumu

Son dönem alt yapıdan yetişen en yetenekli isimlerden biri Bünyamin Dalkılıç. Aslında alt yapı derken, Kartepe Belediyespor ile Yahyakaptanspor’u unutmamak lazım. Lisansı Kartepe Belediye’de çıktı oradan Yahyakaptanspor’a geçti. Belli bir gelişim sağladıktan sonra 2021’de Kocaelispor alt yapısına geldi. Yani onu keşfeden Kartepe Belediye, belli bir seviyeye getiren Faruk Sarman’ın kulübü, bunu hatırlatalım, teşekkürlerimizi iletelim.

DURUL HAYRAN KALMIŞ

Bünyamin U17 takımında 21 maçta 16 gol attı. Bu sezon U19’da ise 20 maçta rakip ağlara 15 gol birden bıraktı. U18 milli takım kadrosuna davet edildi. Son Sarıyer maçında hat-trick yaptı. Geçiş döneminde vekaleten başkanlığı üstlenen Recep Durul üç gol attığı maçta izlediği Bünyamin için çok iddialı bir yorumda bulundu, “ Türkiye’nin Messi” benzetmesi yaptı. Durul o derecede beğenmiş, hayran kalmış genç yeteneğe.

“İYİ AMA EKSİKLERİ VAR”

Önceki akşam bir iftar programında Kocaelispor’un en son Süper Lig’e çıkmasında önemli payı olan, uzun süre TV programımda yorumcum olan, futbol bilgisine, tespitlerine, öngörülerine inandığım sevgili Kayhan Çubuklu ile beraberdim. Konu bir ara gençlere, Bünyamin’e gelince, Çubuklu bir iki kez izlediği genç futbolcuyla ilgili düşüncelerini söyledi. Çubuklu, “Topla çok iyi, meziyetli ama oyun görüşü, topu nasıl kullanacağına yönelik eksikleri var. Daha çok çalışmalı, istikbali var” dedi.