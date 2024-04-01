Kocaeli’de büyük değişim...

Türkiye, 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminden tam 11 ay sonra bu kez de yerel seçimler için dün sandık başına gitti...

Bu yerel seçim; ‘Başkanlık Sistemi’nin ikinci, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.yüzyılının birinci yerel seçimiydi...

Siyasi tarihi açısında bu kadar büyük bir öneme sahip olan yerel seçim, ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de sakin bir atmosferde gerçekleşti...



SICAK BİR GÜNDÜ...



Yazdan kalma sıcak bir gündü.

Seçmenin sandık başına gitmesi için her şey uygundu.

Ancak şaşırtıcı bir şekilde ilgi azdı.



2001 yılında kurulan, 2002 yılında ilk genel seçimde iktidar olan AK Parti, kuruluşundan sonra ilk yerel seçeme 2004 yılında katıldı...



Kocaeli’de o dönem 6 ilçe 37 belde belediyesi vardı...

İlçe belediye seçimlerinde Kandıra’da CHP, Karamürsel’de DYP adayları seçim kazandı.

4 ilçe belediye başkanlığını da AK Parti adayları kazandı.

37 belde belediyesinde ise AK Parti 26 belediye başkanlığını kazandı. Kalan 11 belde belediye başkanlıklarını da CHP, SP ve DYP adayları paylaştı...



2009 VE 2014 SEÇİMİNDE 13-0 KAZANDI...



AK Parti Hükümeti, 2008’de yerel yönetimler yasasını değiştirerek, belde belediyeleri kapattı ve 6 yeni ilçe kurdu...



2009 yılında yapılan yerel seçimde AK Parti, Büyükşehir ve 11 ilçe belediye başkanlığını kazandı. Karamürsel’de ise DYP adayı İsmail Yıldırım, ikinci kez başkan seçildi.

Yıldırım, seçimden bir süre sonra AK Parti’ye geçti...

Böylece 2009 yerel seçiminde Kocaeli’nin tamamı AK Parti’nin olmuş oldu...



2019’DA İZMİT KAYBEDİLDİ...



2019 yerel seçiminde AK Parti tam anlamıyla bir şok yaşadı! Üç dönemdir yönettikleri İzmit Belediye Başkanlığını kaybetti. CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı seçildi...



AK Parti’nin kalesi olan, 2002 yılından bu yana güçlü bir siyasi kadro ile Kocaeli’ni yöneten AK Parti, 2019’daki yerel seçimde Kocaeli’nin merkez ilçesinde başkanlığı kaybetti ancak meclis çoğunluğunu kazanmıştı.



AK PARTİ İZMİT’İ KAZANMAK İÇİN 5 YIL BEKLEDİ...



31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları Sonbahar aylarından itibaren başladı...



AK Parti’de İzmit için beklenen genel kanı, aday adaylık sürecinde bolca başvurunun yapılması yönündeydi...



Teşkilatın önemli isimleri İzmit’in konuşulmaya başlanmıştı. Ancak resmi aday adaylık başvurusunda sadece üç isim resmi başvuruda bulundu.



Üç isim arasında İzmit Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili ve İzmit İlçe Başkanı olan Muharrem Tutuş aday gösterildi...

MUHARREM TUTUŞ KAYBETTİ...



AK Parti İzmit Teşkilatı, seçimi kazanmak için şubat ayı başından itibaren iyi bir hazırlık yaptı. Teşkilatın eski aktörleri ve yenilerle birlikte hepsi seçim sahasına indi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kendisine oy istemeyi bıraktı ilçe belediye başkanlarına çalıştı. Özellikle de İzmit’in geri kazanılması için olağanüstü bir gayret göstererek Muharrem Tutuş’ a destek çıktı...

Olmadı.



AK Parti İzmit Adayı Muharrem Tutuş, CHP Adayı Fatma Kaplan Hürriyet karşısında seçimi kaybetti...

CHP SEÇİM ÖNCESİ BÜYÜK SORULAR YAŞADI



CHP ve ittifak ortakları 14 Mayıs 2023’teki seçimde Cumhurbaşkanlığını kaybetti, mecliste milletvekili üstünlüğünü elde edemedi.



Seçimden sonra 6’lı masa dağıldı. İttifak bozuldu. Yenilginin sorumlusu olarak CHP günah keçisi seçildi.



İttifak ortakları CHP’yi terk edince bu kez de CHP kendi içerisinde birbirine gerdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik büyük bir tepki oluştu.

Kurultay kararı alındı...

Kurultay’da Kılıçdaroğlu devrildi. Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle CHP Genel Başkanı seçildi.



Yerel seçim öncesinde CHP tam anlamıyla karışmış durumdaydı. Ülke genelinde Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaylıkları konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı.



Kocaeli’nde tam anlamıyla dağılmış durumdaydı. Gebze’ye aday bulunamadı. Aday olmayınca TİP adayına destek verme kararı alındı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için birçok isim konuşuldu. Mustafa Sarıgül bile gündeme geldi. Sarıgül aday gösterilmedi.



BÜYÜKŞEHİR’DE FARK YEDİ

ÜÇ İLÇEDE KAZANDI



Bilgin, AK Parti Adayı Büyükakın karşısında yaklaşık 20 puan altında kaldı...



CHP Kocaeli Örgütü’nün kendi içerisinde yaşadığı bunca sıkıntıya karşı haftasonu gerçekleştirilen seçimde büyük bir sürpriz yaparak İZMİT, DERİNCE, ve KARAMÜRSEL Belediye başkanlıklarını kazandı...

AK Parti, 2004 yılından bu yana yapılan yerel seçimlerde ilk kez bu kadar büyük bir yenilgi aldı.

İzmit’i geri kazanamadığı gibi elinde bulundurduğu Karamürsel ve Derince İlçe Belediye Başkanlıklarını da kaptırdı...

Dileğim şudur ki, CHP belediye başkanları önümüzdeki 5 yıllık dönemde yerel belediye çalışmalarında Büyükşehir ile uyumlu bir süreç yaşamasıdır....

