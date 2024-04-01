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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bu şehre borcunuz var…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, son haftalarda çok kötü oynuyor, 6 maçtır da kazanamıyor.

Ligin ilk yarısında en fazla üst üste iki maçta kazanamamıştık.

Ligin ikinci yarısındaki performansımız çok kötü.

Ertuğrul Sağlam gittikten sonra da takımın oyunu değişmedi.

Mustafa Gürsel ile çıktığımız 4 maçta da galip gelemedik.

Oysa aynı oyuncular ligin ilk yarısında üst üste 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Takım belki keyif vermiyordu ama kazanmayı biliyorduk.

Lig ikinciliğinden 5.sıraya kadar geriledik.

Umut veren bir oyunda yok…

Bu kaos ortamından yeniden ayağa kalkıp, Süper Lig için yol alabilir miyiz diye umutlanmak istiyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, taraftarların iftar yemeğine katıldı.

Çok güzel bir ortam vardı.

Altyapı futbolcuları da oradaydı.

A takımın teknik ekibi ve futbolcuları da…

Başkan Büyükakın, yemekte futbolculara yönelik yaptığı konuşmada, “Bu takımı Süper Lig’e çıkarın” dedi.

… … …

Göztepe maçıyla yeniden kenetlenip, ayağa kalkmalıyız.

İki yıl önce de 2.Lig’de böyle bir ortamımız vardı.

 Takım son haftalarda toparlandı…

Üst üste maçllar kazanıp, Play-Off finalinde de Sakaryaspor’u 4-0 yenip, 1.Lig’e çıkmıştık.

Yine aynısını yapabiliriz…

Bu sezon Kocaelisporlu futbolcuların, bu şehre ve  bu camiaya borçları var.

Bu sezon 3-4 maç dışında futbolcularımızın performansı hiçbir zaman üst seviyeye çıkamadı.

Göztepe maçı öncesinde camiamızda top yekün br seferberlik başlatıldı…

… … …

Bu işler hava meselesi.

6 haftadır rüzgar bizim için tersine esiyordu.

Çarşamba günü Göztepe’yi yenip, rüzgarı yeniden arkamıza alma zamanı.

Candeias, Amaral ve Beridze…

 Artık performanslarını sahaya yansıtıp, bu takıma katkı vermeleri gerekiyor.

Vukoviç, geldiği ilk iki haftada çok iyiydi, sonrasında düşüşe geçti.

Belki sistem değişikliği de oyununu etkilemiştir…

Ramil Şeydayev…

Azerbaycan Milli Takımına seçildi, iki maçta da 90 dakika forma giydi.

Takımın şuanda en formda oyuncusu…

Bu kadar sakat ve cezalının olduğu takımda Ramil’e çok büyük sorumluluk düşüyor…

Ve Mustafa Gürsel Hocam…

Artık bu takımın ayarlarıyla lütfen fazla oynama.

Bir sistemini belirle, bunu takımına uygula…

… … …

 

Bu futbolcuların ve teknik ekibin bu şehre borçları var.

Bu borcu kapatmadan da ligi bitirmesinler…

Göztepe maçı onlar için çok büyük şans…

Herkes için yeni bir başlangıç olsun…

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Körali - Allah'a şükür 15 gündür yenilmiyor takım Göztepe kork bizden ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:29
02

Yuvacıklı - Bu teknik ekiple bu futbolcularla bu yönetimle bu menejerle biz süper lige ÇI KA MA YIZ çıksakta süper ligde tutunamayız

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 10:16
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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