Seçimde Büyükakın farkını gösterdi…

Daha geniş bir seçim sonucu analizini yarın yapmayı düşünüyorum, bugün için biraz gün içi izlenimlerimi ve Büyükşehir sonuçlarının yorumunu yapmak istiyorum.

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Giyeceklerimi akşamdan hazırladım…

Sabah daha alarm çalmadan uyandım. İçim kıpır kıpır.

Sanki bayram sabahı…

Çocukları evde bıraktık eşimle birlikte oyumuzu kullanacağımız Ferdi Koçal İlkokulu’na geçtik. Uzun yıllardır. Orada oy kullanıyorum.

Ramazan ayı nedeniyle sabah saatleri sakin olur diye düşünmüştüm. Yanılmışım. Müthiş bir hareketlilik vardı. Şansımıza bizim sandığımız odaya girdiğimizde boştu. Başak ile oyumuzu kullandık. Genel seçime göre oy kullanmak çok daha zor ve karmaşık. Üç farklı pusula, mühür ve zarfı alarak kabine girdim. Büyükşehir için beyaz, ilçe belediye başkanları için mavi, belediye meclisi üyeleri için de sarı renkli pusulalara mührü bastım. Muhtar adayının da pusulasını içine ekledim. Ancak katlamak mührün mürekkebinin dağılmasını engellemek ve hepsini bir zarfa koymak mesele. Üstüne bir de mührü de geri istiyorlar. Bir de oy atarken hatıra fotoğrafı çektirdim.

Yüzümde vatandaşlık görevimi yapmanın huzuruyla okuldan ayrıldım.

SANDIKLARI DOLAŞTIK

Gazeteye gelip küçük bir değerlendirme yaptıktan sonra Cemalettin Öztürk ile birlikte İzmit Ortaokulu’na geçtik. Vali Seddar Yavuz’un oy kullanmasını bir gazeteci ordusu bekliyordu. Yavuz eşiyle birlikte geldi.

Daha sonra Tevfik Seno Arda Lisesi’ne geçtik. Orası siyaseten çok haraketliydi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Tahir Büyükakın oyunu orada kullanıyor. Gördük ki CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı da orada oy kullanıyor. Yıldızlı da milletvekili ile birlikte olmak için oradaydı.

Ayaküstü sohbet etme fırsatı bulduk.

Yıldızlı ve Büyükakın ile de selamlaşma fırsatımız oldu.

DEMOKRASİ OTURUYOR

Gittiğim üç okulda da seçmenin sandığa gitmedeki heyecanı gördüm. Gün içinde birkaç noktadaki tartışma dışında da bir olay duymadım. Muhtarlık seçimleri belediye başkanlığı seçimlerine göre daha gergindi, heyecanlıydı.

Vali Seddar Yavuz, “Vatandaşlarımız oylarını kullanmalı. Halkın iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan seçimin tamamlanacağını düşünüyorum” derken Tahir Büyükakın da açıklamasında “Demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyorum. Herkesi sükûnete davet ediyorum. Halkın tercihlerine saygı duymak lazım” demiş.

Gerçekten de bende bayram günü heyecanı yaratan o duygu ülkemizde oturmakta olan demokrasi kültürünün bir sonucu…

KATILIM DÜŞÜK KALDI

“Oyunu ver, şehrine 5 yıl boyunca yön verecek isimleri seç…”

Benim mottom bu…

Yurttaşlık bilinci seçime katılım ile başlar.

Biliyorsunuz bu yerel seçimlerde 13 seçim bölgesinde 26 parti toplan 214 aday gösterdi. Ve Kocaeli’de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 kişi sandık başına gitme hakkına sahipti. Katılım diğer seçimlere göre düşük oldu.

2019 Yerel Seçimlerinde Türkiye genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.67 olmuştu. 2023 genel seçimlerinde ise bu oran yüzde 86.98 idi.

Kocaeli’de genelinde ise 2019 Yerel seçimlerinde katılım oranı yüzde 85.25 olmuştu. 2023 Genel seçimlerinde ise katılım oranı ilimizde yüzde 91.79’a çıktı. Bu seçimlerde katılım yüzde 707in biraz üzerinde oldu.

BÜYÜKAKIN RAHAT KAZANDI

Bugün yapılan seçimde Türkiye genelinde sürpriz sayılacak sonuçlar vardı. Ancak Kocaeli’de ortaya çıkan tabloda Tahir Büyükakın yüzde 45’i aşarak rahat bir seçim galibiyeti aldı. YRP tüm Türkiye’de oy patlaması yaşarken Kocaeli’de Doğan Aydal ile genel seçimin altında bir oy aldı. Bunun nedeni de Aydal’ın agresif yaklaşımı kadar, seçmenin Tahir Büyükakın’a olan güveninden kaynaklandı. Türkiye genelindeki tabloya bakınca bu da büyük başarı olarak okunmalı…

Büyükakın farkını gösterdi.

Atasoy Bilgin ise çok silik bir seçim kampanyasına karşın benim beklediğim oyun üstünde bir oy almayı başardı.

Seçimin çalışkan ismi Gençay Yıldıztekin ise hak ettiği oy oranını yakalayamadı.

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Toparlamak gerekirse, iyi ve sakin bir seçim oldu. Gece ise Türkiye seçim sonuçlarını şaşkınlıkla izledi ama Kocaeli sürprizin olmadığı bir il oldu…