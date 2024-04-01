Kocaelisporlular Tahir Büyükakın’a çok sevindi

Öncelikle dün yapılan yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyor, seçilen Belediye Başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı kutluyorum.



SİYASETLE HİÇ İŞİM OLMAZ



Siyasetle hiç işi olmadı. Sizin anlayacağınız o bilinen, “Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu” sloganını benimsemiş, spor yazarlığı olan mesleğime siyaseti hiç karıştırmamış biriyim. Hiçbir seçim öncesinde veya sonrasında her hangi bir siyasi partinin lehine veya aleyhine bir yazımı, paylaşımımı göremezsiniz. Meslekte kalacağım o son güne, son yorumuna kadar da öyle devam edecek.



SEVİNDİK, UMUTLANDIK



Seçimler bitti, oylarımızı kullandık. Artık yeni bir dönem başladı. Başkan seçilenler mazbataları aldıkları gün itibariyle siyasi parti rozetlerini bir kenara bırakıp halka hizmet için çalışacaklar. Hepsine kolaylık diliyorum. Bizi spor, daha doğrusu Kocaelispor ilgilendiriyor. Bu nedenle de Büyükşehir Belediyesi’nde Tahir Büyükakın’ın yeniden seçilmiş olmasını memnuniyetle karşıladık, Kocaelispor’un geleceği adına da umutlandık.



3.LİG’DEN SÜPER LİG’İN EŞİĞİNE



Zira, Büyükakın 5 yıllık ilk belediye başkanlığı döneminde Yeşil-Siyahlı kulübe samimi bir destek verdi. 3.Lig’de aldığı kulübü şu anda Süper Lig’e aday noktaya getirdi. Kulübün batık durumdaki mali yapısını da çok iyi bir konuma getirdi. Aslında hepimiz biliyoruz ki Büyükakın’ın Kocaelispor’a elini uzatması daha önceye, genel sekreterlik döneminde başlamıştır. İlk olarak Kızılyıldız Kulübü’ne olan borçların kapatılması için çaba gösterdi.



SEVGİSİ DE, DESTEĞİ DE SAMİMİ



Ardından KEV Tesisleri’nin satılıp Kocaelispor’un borçlarından kurtulması için ciddi bir risk aldı. Kocaelispor’u hiçbir gün siyasete alet etmedi, siyasi bir amaç olarak görmedi. Kocaelispor’a olan sevgisi de, desteği de samimiydi. Tüm bu gerçeklerin ardından da tüm Kocaelispor camiası Büyükakın’ın yeniden belediye başkanı seçilmesini arzu etti. Bakıldığı zaman aldığı oy oranına, sayısına sadece kendi partisinden değil, diğer partilere yakın insanlardan da oy aldığını çok net görüyoruz.



KUTLUYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM



Kendisine hem kente olan hizmeti, hem Kocaelispor’a olan desteğinden dolayı büyük bir teveccüh gösterildi. Dün akşam sonuçlar belli olduğunda da kentte genel anlamda büyük bir sevinç yaşandı, Kocaelisporlular adeta bayram yaptı. Büyükakın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 3.Lig’den Süper Lig’in kapısına gelindi. Artık ikinci 5 yıllık dönemde hedef yeni tesislerine kavuşmak, Süper Lig’e çıkıp orada kalıcı olmak ve Avrupa Kupaları’na oynamaktır. Büyükakın’ı bir kez daha kutluyor, ikinci döneminde başarılar diliyoruz.

Biri Kocaelispor, diğeri Sakaryaspor



Trendyol 1.Lig’de normal sezon için son 7 haftaya girilirken, sadece iki takımın diğer sonuçlardan bağımsız kendi maçlarını kazanması durumunda ligi üçüncü bitirme şansı var. Biri Sakarya, biri biz. Yani iki ezeli rakip. Bu iki ekip aynı zamanda 8’inci, yani Play-Off finalini kazanmaları durumunda da Süper Lig’e yükseliyor. İpler ellerinde, başka bir anlamda kendi göbeklerini kendileri kesecek.



ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL



Sakaryaspor’u bilmem, ilgilenmiyorum da zaten ama bizim durumumuza bakarsak. Kuskusuz son altı maçında galip gelememiş, umut veren bir oyun sergileyememiş bir takımın 8 maç üst üste kazanmasını beklemek çok mantıklı durmuyor olsa da, böyle bir olasılık var. Yani imkansız değil. Göztepe karşısında alınacak bir galibiyetle gelecek moral ve özgüvenle böyle bir seri yapılabilir.



GÖZTEPE BELİRLEYİCİ OLACAK



Önümüzde iki aylık bir süreç var. Camia olarak kenetlenebilirsek başarmamamız için bir neden yok diye düşünüyorum. Önce inanmak, inandırmak lazım tabi. Göztepe sınavı bize takımın nereye gideceğiyle ilgili sağlıklı bir fikir verecek. Başta dediğim gibi böyle bir şansa sahip iki takımdan biriyiz. Süper Lig bize sadece 8 maç uzaklıkta.