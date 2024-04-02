Kocaeli’deki seçimde birinci oldular

Türkiye, 11 ay arayla Cumhurbaşkanı, Milletvekili ve yerel seçim gerçekleştirdi...

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçiminde ortaya koyduğu başarıyı hafta sonu gerçekleşen yerel seçimde gösteremedi.



Oy oranları yüzde 50 civarlardan yüzde 40’ların altına indi...

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde hüsrana uğrayan, oy oranları yüzde 25’lerde seyreden CHP ise, hafta sonu gerçekleşen yerel seçimde ülke genelindeki oy oranlarını yüzde 38 civarlarına yükseltti.



Hafta sonu gerçekleşen seçimde CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, İYİ Parti 1 ve BBP 1 ilde belediye başkanlığı seçimini kazandı.



CHP bu tarihi sonuçla, 1989’da Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin yerel seçimlerde kazandığı başarıyı da oy oranıyla aşmış oldu...



CHP’nin yerel seçimde ortaya koyduğu başarı Kocaeli’ne de yansıdı...





Kocaeli, kuruluşundan bu yana AK Parti’nin kalesiydi. Genel seçimlerde milletvekili sayısının yarısından fazlasını kazanırdı, belediye başkanlıklarının tamamını veya bir eksik kazanırdı...

2019’daki seçimde AK Parti İzmit’i, CHP’ye kaptırdı. Hafta sonu yapılan seçimde CHP İzmit’i korudu, üstüne de Karamürsel ve Derince ilçe belediye başkanlıkları seçimlerini de kazandı...



Büyükşehir ve 12 ilçe belediyesinden oluşan Kocaeli’nde dengeler, 9’a 3 oldu...



CHP 2019’da İzmit belediye Başkanlığını kazandı fakat meclis çoğunluğunu kaybetmişti...



Hafta sonu yapılan seçimde CHP İzmit’te meclis çoğunluğunu da kazandı. Derince ve Karamürsel’de hem başkanlığı hem de meclis çoğunluğunu elde etti...



CHP’nin kazandığı üç ilçe belediyesi önümüzdeki süreçte kendi meclislerinde yapacakları hizmetlerle ilgili alacakları kararları daha rahat bir şekilde geçirebilir...



Bu sonuç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ ı etkiler mi?

Asla etkilemez...



Şunu da belirteyim;

Hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti Kocaeli’de seçimin galibidir.

Büyükşehir ve 9 belediye başkanlığını kazandı. AK Parti 13 belediyenin 10’unu kazanmıştır...



Peki, Kocaeli’de şimdi ne olacak?



Hiçbir şey olmayacak.



Kocaeli’nde hizmet devam edecek.



Başkan Büyükakın, söz verdiği yatırımları başlatacak. Yarım kalan projeler bitirilecek. Kentsel dönüşümde ciddi adımlar atılacak...



Başkan Büyükakın’ın CHP’nin kazandığı üç ilçe belediye başkanlığı için kendisini kahredeceğini, duygusal davranıp kenara çekileceğini mi sanıyorsunuz.



Halka hizmette duygusallığa yer olmaz...

Göreceksiniz Başkan Büyükakın, üç CHP belediyesi ile bu dönem daha uyum içerisinde çalışacak...



Bana göre AK Parti Kocaeli Teşkilatı bu seçimde oy kaybetmesine rağmen başaralı bir sonuç aldı.

Türkiye genelinde AK Partili belediyeler arasında en başarılı olanı. Alınan oy oranı Türkiye ortalamasının üzerinde...







Hürriyet birinci, Gökçe ikinci...





2019 yerel seçiminde ilçe belediye başkanları arasında Kartepe Belediye başkanı Mustafa Kocaman yüzde 57,93 oy oranıyla birinci seçilmişti...



Hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimde ise CHP İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 49,06 oy oranıyla birinci seçildi.



Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe ise yüzde 48, 28 oy oranıyla ikinci seçildi. CHP Karamürsel Belediye başkanı seçilen Ahmet Çalık ise yüzde 46,84 oy oranıyla üçüncü seçildi.



Tarihi yerel seçimde AK Parti’nin 9 ilçe belediye başkan adaylarını geride bırakan CHP’li ilçe belediye başkan adayları ilk üç sırayı paylaştı.



AK Parti’de 9 ilçe belediye başkanı arasında en yüksek oyu alan ise ikinci kez Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman elde etti. Yüzde 45,56 oy oranı alan Başkan Kocaman, 2019 yerel seçiminde de yüzde 57,93 oy oranı ile birinci seçilmişti. AK Parti ilçe belediye başkanları arasında Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer ise yüzde yüzde 44,46 oy oranı ile ikinci en başarılı belediye seçildi.

