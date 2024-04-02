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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Seçim sonuçlarına göre Kocaeli’nin önünde tarihi bir fırsat var
Adem Turgut

Adem Turgut

Türkiye sandık başına gitti. Doğrusu tarihi bir seçim oldu. 2002’den bu yana her sandıktan birinci çıkan AK Parti bu kez CHP’ye geçildi. Türkiye haritasının batısı ve ortası hiç olmadığı kadar kırmızıya boyandı. Bugün parti bazlı olarak Türkiye ve Kocaeli analizimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle AK Parti’yi ele alacağım. Çünkü çıkan tablo içinde Kocaeli için bir fırsat var.

KATILIM DÜŞÜK OLUNCA…

14- 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti aradan 10 ay geçtikten sonra beklemediği bir seçim sonucuyla karşı karşıya kaldı. Evet, bir gerileme bekleniyordu ama böyle değil…

Bence beklenenden büyük düşüşün sebebi, istediğini alamayan emeklilerin tercihi ve mutsuz sağ- muhafazakar seçmenin sandığa gitmemesiydi. Gidenlerin bir bölümü karşı mahalleye geçmeye cesaret edemediğinde Yeniden Refah Partisi’ne gitti. Kendi penceresinden kabul edilebilir bir aday gördüğünde de CHP’ye yöneldi.

AK PARTİ’NİN YÜZAKI KOCAELİ

Türkiye genelinde ilk kez birinciliği kaybeden, Batı illerinde ve İç Anadolu’da gerileyen AK Parti’nin yüz akı ise bölgede Kocaeli oldu. Yanı başındaki Bursa bile CHP’ye geçerken AK Parti- Cumhur İttifakı adayı Tahir Büyükakın en yakın rakibinin yüzde 17 önünde ikinci döneme merhaba dedi. Yeniden Refah Partisi Türkiye genelinde sıçrama yaparken ilimizde oylarında öyle büyük bir artış sağlayamadı. Kocaeli’deki muhafazakar seçmen sandığa gittiyse Büyükakın’a oy verdi.

İLÇELERDE GERİLEMENİN NEDENİ

İlçeler noktasında ise AK Parti bu kez 9 ilçe belediyesi aldı. Üstelik bunun iki tanesinde seçim az sayılacak farklarla bitti. Aslında risk erken tarihte belliydi. Aday değişiklikleri de bir hareket sağlamak için düşünülmüştü. Zor da olsa Kandıra ve Dilovası’nda bu tercihler sonuç verdi. Derince ve Karamürsel’de ise geçen seçimi kıl payı kaçıran iki CHP’li aday bu kez mutlu sona ulaştı. Ak Parti’nin aday değiştirme hamlesi belki de tutardı ama Türkiye genelinde esen rüzgar buna müsaade etmedi.

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da şifrelerle dolu. Erdoğan, “Ben sizlere inanıyorum ve bu yolda kazanarak devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimde umduğumuz sonucu alamadık. Millet son sözünü söyledi. Her olanda bir hayır vardır. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık.

Partimizin organlarında 31 Mart neticelerini değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız. Seçim maratonu bugün tamamlandı. Seçim defterinin bugün itibariyle kapanması bile kazançtır. 4 yılda fazla süre vardır. Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. Mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin ihyası, ekonomik sıkıntılar ve acil meselelere daha fazla eğileceğiz. Gerçek belediyecilik vizyonumuzu başarıyla hayata geçireceğiz” dedi.

KONUŞMANIN ŞİFRELERİ

Gelin bu konuşmanın kritik vurgularına- şifrelerine bakalım.

Bir- Bu konuşmada güçlenmiş Türk demokrasisini görüyorum… Çok güçlü bir liderin halkın tercihlerine duyduğu saygıyı görüyorum.

İki- AK Parti’de önemli bir analiz ve yenilenme sürecinin yaşanacağını görüyorum. Bana göre her şeye rağmen başarılı olan Kocaeli’de bu değişim az oranda olacaktır ya da olmayacaktır.

Üç- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Gerçek belediyecilik vizyonumuzu başarıyla hayata geçireceğiz” cümlesine dikkatinizi çekmek isterim. Bursa’yı da kaybeden AK Parti’nin elinde Batı illeri için en iyi örnek olarak Kocaeli kaldı. Kocaeli’de önümüzdeki 4 yıl boyunca belediyecilik anlamında çok özel çalışmalar göreceğimize inanıyorum.

Tahir Büyükakın ve ekibi aslında bunu geçen 5 yılda da yapmıştı. Ama yerelde gerileyen AK Parti’nin Türkiye’ye göstereceği iyi örneklere çok ihtiyacı olacak.

Neler olacak göreceğiz.

***

Yarın CHP’nin sonuçlarını analiz edeceğim.

 

 

 

 

 

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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