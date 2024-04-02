31 Mart 2024 seçim sonuçlarını nasıl okumalı?

Öncelikle 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçim sonuçları ülkemiz, milletimiz ve Kocaeli'miz için hayırlı olsun. Son sözün ve kararın millette olduğunu millet ortaya koydu. Kazanan bütün adayları parti farkı gözetmeksizin tebrik ediyorum.

Lakin gelinen noktada hemen herkesin ve her siyasi partinin bir muhasebe yapması gerektiği, varsa bir suç, öncelikle suçu kendinde araması gerektiği gerçeğini gözden ırak tutmaması gerekir.

Türkiye genelinde 1977 yılından bu yana CHP'nin ilk defa % 37,72 oyla Türkiye'de birinci parti olması, kendileri açısından tarihi bir başarı olduğu söylenebilir.

Kurulduğu günden bu güne, girdiği bütün seçimlerde hep birinci parti durumundaki AK Parti'nin ilk defa aldığı % 35,52 oyla irtifa kaybettiği görülüyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminin bölge ve il bazında verdiği mesaj ve partilerin aldığı başarı/başarısızlık, seçmenin verdiği uyarı açık seçik bir şekilde ortaya koyuyor.

Ak Parti açısından seçim sonuçlarını tahlil ettiğimizde, ciddi bir kayıp göze çarpıyor. Elinde tuttuğu büyükşehir belediyelerin çoğunu kaybetmiş vaziyette. Özellikle batıda amiral gemisi sayılabilecek tek il Kocaeli ve Kocaeli bile, % 45.78 oyla ancak ipi göğüslediği, 2019 seçimlerine göre % 10'luk bir kayıpla ancak kazanabildiği görülüyor.

Keza, kaybetmeyip kazandığı diğer illerde de 2019 yılına göre asgari ℅ 10 civarında bir oy kaybıyla ayakta kalabildiği gözleniyor.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanacağı gün gibi ortadaydı. Lakin, % 60.28 gibi astronomik bir rakamla kazanacağı CHP bile beklemiyordu.

Tabi, Turgut Altınok'un basına yansıyan dudak uçuklatan mal varlığı Mansur Yavaş'a bu astronomik oyu bağışladı.

Bu da gösteriyor ki, dünyevileşme temayülüne doğru evrilme seçmenin gözünde kaçmamakta ve seçmen cezayı sandıkta kesiyor. Nitekim öyle de oldu.

Tabi buna bir de İstanbul başta olmak üzere, büyük illerde (Doğu ve Güneydoğu illeri hariç) DEM Parti'nin stratejik davranarak Ak Parti'yi devirmek için CHP'de oylarını toplamasıdır. Bu nüans da, çıplak gözle görülüyor.

İstanbul gibi bir metropolde DEM Parti'nin oyu % 13 civarında olmasına rağmen % 2 civarında komik bir oy alması sahip olduğu % 9 civarındaki oyu İmamoğlu'na bağışladığı gün gibi ortada.

Nitekim DEM'in İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'ın henüz oyların % 50'sinin bile sayılmadığı bir zaman diliminde İmamoğlu'nun kendi sayelerinde DEM'in oylarıyla kazandığını açıklaması bunun bir delilidir.

Matematik ortada, yoksa İmamoğlu'nun ℅ 50'nin üzerinde bir oy alması mümkün değildir.

Dikkatten kaçmaması gereken bir şey daha var ki, henüz oylar netleşmeden İsrail'in alelacele İmamoğlu'na tebrik mesajı yollaması bile başlı başına her şeyi anlatmaya yetiyor.

Halbuki İmamoğlu'ndan % 10 puan daha fazla oy alan Mansur Yavaş varken kutlama mesajı neden İmamoğlu'na yapıldığını ve önümüzdeki genel seçimin favori adayına bir işaret olduğunu anlamamak ahmaklık olur.

Tüm bunlar bu seçimin mutlak kaybedenin cumhur ittifakı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Bu seçimin mutlak kazananı, 69 belediye ile oyunu % 100 arttıran YRP ile anamuhalefet partisi CHP olmuştur.

Kaybedenin de, İYİ Parti ile MHP'nin olduğu görüldü. Öyle ki, YRP'nin bile arkasına düştüler. YRP üçüncü parti konumuna yükseldi. Yabancı düşmanlığı ile ön plana çıkan Zafer Partisi'nde de bir kıpırdanma gözleniyor.

DEM Parti'ye gelince: O'na ayrı bir parantez açmak gerekir.

Zira DEM Parti'nin stratejik davranarak batıda ve Ankara'da Ak Parti'ye kaybettirip CHP'ye yüklenmekle birlikte Doğu ve Güneydoğu'daki üstünlüğünü devam ettirmesi oylarını gergef gibi işlediklerinin bir göstergesidir. Dolayısıyla DEM de dimdik ayaktadır.

Gözden kaçmayan bir şey daha var ki, Ak Parti'nin tüm Türkiye'de oy kaybı yaşarken, Deprem bölgesinde kazanmış olmasıdır. CHP'nin kalesi sayılabilecek Hatay'da Ak Parti % 44.48 gibi yüksek bir oyla kazanması, yapılan hizmetin ödüllendirildiğinin bir tezahürüdür.

Çarpıcı bir örnek de Gaziantep'ten:

Şahinbey merkez ilçeden Ak Partili Mehmet Tahmazoğlu % 55.25 oy alırken; aynı partiden Şehitkâmil merkez ilçe adayı Rıdvan Fadıloğlu da % 25.92 oy alıyor. Demek ki, seçmenin tepkisi Ak Parti'ye değil; çalışmayan, hizmet üretmeyen ya da dünyevileşenedir.

Keza, halkın teveccühünü kazandığı Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Erzurum vb. illerde oy düşüklüğüne rağmen üstünlüğünü sürdürdü AK Parti.

İlimizde de Ak Parti'nin İzmit, Karamürsel ve Derince'yi kaybetmesi, burun farkıyla Körfezi ve Kandıra'yı kazanması hayal kırıklığı yaşattı. Elhak Derince bekleniyordu. Lakin diğer ilçeler cidden sürpriz oldu. Bütün vecheleriyle iyi tahlil edilmesi gerekir.

Ak Parti'yi oy kaybına uğratan en önemli etkenlerden bir tanesi de, önlenemeyen hayat pahalılığı ile 10.000 TL ve altında maaş alan emeklilerin tepkisi oldu. Bir de pandemi ile ardından Güneydoğu depremi olunca, dengeler bozuldu ve iktidarın yıpranması kaçınılmaz oldu.

Eee, her şeyin bir kemal vakti olduğu gibi, bir de zeval vakti vardır. Tıpkı insanlar ile bitkiler gibi, partilerde doğar, büyür, yaşar ve ölür.

Allah, memleketimizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Bir ders olması açısından tekraren seçim sonuçları hayırlı uğurlu olsun.