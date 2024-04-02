Nefesimizi tuttuk,  yarını bekliyoruz

Neredeyse devre arası gibi bir milli arayı geride bıraktık. En son G.Birliği’ne kaybettiğimizde galibiyet hasretimiz 6 maça çıkmış, moral motivasyonumuz dibe vurmuştu. Böylesi bir süreçte verilen aranın bizi iyi geleceğini düşünüyoruz.

TERCİHİ RAMİL OLUR

Nitekim sakat futbolcularımızdan Gökhan, Bedirze ve Kouakou takıma geri dönüş yaptı. Sadece Giorgi henüz hazır değil ama onun da dönüşü yakın gibi gözüküyor. Bir de Davit ile Oğuz’un cezaları var. Bu süreçte ünlü mentor Turgay Biçer’in gerek toplu, gerekse bire bir terapilerle futbolculara büyük bir moral desteği verdiğini düşünüyoruz. Yönetim de parasal anlamda takıma doping yaptı. Yani yönetim bu süreçte gereken aksiyonları aldı, hamlelerini yaptı. Teknik direktör Mustafa Gürsel’in kadro tercihini nasıl yapacağını bilemiyoruz, merak da ediyoruz. Kouakou döndü ama ben Gürsel’in santraforda Ramil’i oynatacağını düşünüyorum.

CANDEİAS’I KESMEK LAZIM

Daha doğrusu onunla başlar, gidişata göre Kouakou’yu sahaya sürer. Duhan son maçta fena değildi. Savunmanın solunda onun oynayacağını düşünüyorum. Doğrusunun da bu olduğu inancındayım. Hafif sakatlığı nedeniyle Ankara’da riske edilmeyen Emir, bu kez 11’de olacaktır. Partneri Yusuf Abdioğlu olur gibime geliyor. Orta alanda Vukoviç, Yusuf Cihat, Amaral üçlüsünü bekliyorum. Kanatlarda Candeias ile Bedirze olur gibime geliyor. Aslında uzunca bir süredir formsuz olan, beklentileri karşılaşamayan Candeias’ı kesip yerine Barış’ı oynatmak gerekir ama Mustafa Hoca’nın öyle bir düşüncesi olacağını sanmıyorum.

SOSYAL MEDYADA ATIŞMALAR

Sezonun kırılma anı, finali diyebileceğimiz bir maç. Bunun için tüm futbolcular varını yoğunu ortaya koymak durumunda. Tabi, stadyumdaki atmosfer de önemli. Her ne kadar hafta içindeki bilet satışlarına pek ilgi olmasa da, ben taraftar sayısının 10 bini geçeceğini düşünüyorum. Hatta sezonun rekoru kırılabilir. Takım son haftalarda kötü sonuçlar almış olsa da, sırf Göztepe geliyor diye maça gitmek isteyen çok sayıda taraftar olduğunu biliyorum. Milli arada vakit olduğu için iki takım taraftarı sosyal medyadan çok atıştı. Kocaelisporlu taraftarların Aliagaspor göndermeleri İzmir ekibinin taraftarlarını bir hayli öfkelendirmiş gibi. Umarım yarınki maçta tatsız bir durum olmaz.

KOMŞU PUAN KAYBI YAPAR

Karşılıklı kızdırmalar, atışmalar elbette olmalı ama daha ileri gidilmemeli. Bu maçta ceza almak onları değil, bizi çok etkiler. Adamlar zaten ciddi puan farkıyla öndeler, ama bizim kalan tüm maçlarımız final niteliğinde. Allah göstermesin saha kapatma veya seyircisiz oynama yaptırımları ciddi sıkıntı yaratır. Bunun için de taraftarımıza aman dikkat diyorum. Bu arada tabi bizim maçtan önce gözümüz kulağımız bugün rakiplerimizin maçlarında olacak. Üçüncülük yarışındaki en ciddi rakibimiz Sakaryaspor gözüküyor. Komşu Şanlıurfa deplasmanında olacak. Güneydoğu ekibi her ne kadar maddi sıkıntılar çekiyor olsa da, can derdinde.

HAYKIRMAK İSTİYORUZ

Kazanması biraz zor olsa bile berabere kalabilir, rakibimize puan kaybı yaptırabilir gibi duruyor. Puan puana olduğumuz Çorum’un da Keçiörengücü deplasmanında kazanabileceğini sanmıyorum. Boluspor-G.Birliği maçı berabere biterse iyi olur. Bodrum’un da Manisa’dan kayıpsız döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Bugünkü maçlardan gönlümüzden geçen sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Tabi rakiplerin puan kaybının işe yaraması için bizim yarın kazanmamız gerekiyor. Tabir yerindeyse nefesimizi tuttuk Göztepe maçını bekliyoruz. Yarın akşam 22.30 dolaylarında hakemin bitiş düdüğüm çaldığında tüm Türkiye’ye, “Biz daha ölmedik” diye haykırmak istiyoruz.

Kocaelisporlular Tahir Büyükakın’a çok sevindi

Öncelikle önceki gün yapılan yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyor, seçilen Belediye Başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı kutluyorum.

SİYASETLE HİÇ İŞİM OLMAZ

Siyasetle hiç işi olmadı. Sizin anlayacağınız o bilinen, “Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu” sloganını benimsemiş, spor yazarlığı olan mesleğime siyaseti hiç karıştırmamış biriyim. Hiçbir seçim öncesinde veya sonrasında her hangi bir siyasi partinin lehine veya aleyhine bir yazımı, paylaşımımı göremezsiniz. Meslekte kalacağım o son güne, son yorumuna kadar da öyle devam edecek.

SEVİNDİK, UMUTLANDIK

Seçimler bitti, oylarımızı kullandık. Artık yeni bir dönem başladı. Başkan seçilenler mazbataları aldıkları gün itibariyle siyasi parti rozetlerini bir kenara bırakıp halka hizmet için çalışacaklar. Hepsine kolaylık diliyorum. Bizi spor, daha doğrusu Kocaelispor ilgilendiriyor. Bu nedenle de Büyükşehir Belediyesi’nde Tahir Büyükakın’ın yeniden seçilmiş olmasını memnuniyetle karşıladık, Kocaelispor’un geleceği adına da umutlandık.

3.LİG’DEN SÜPER LİG’İN EŞİĞİNE

Zira, Büyükakın 5 yıllık ilk belediye başkanlığı döneminde Yeşil-Siyahlı kulübe samimi bir destek verdi. 3.Lig’de aldığı kulübü şu anda Süper Lig’e aday noktaya getirdi. Kulübün batık durumdaki mali yapısını da çok iyi bir konuma getirdi. Aslında hepimiz biliyoruz ki Büyükakın’ın Kocaelispor’a elini uzatması daha önceye, genel sekreterlik döneminde başlamıştır. İlk olarak Kızılyıldız Kulübü’ne olan borçların kapatılması için çaba gösterdi.

SEVGİSİ DE, DESTEĞİ DE SAMİMİ

Ardından KEV Tesisleri’nin satılıp Kocaelispor’un borçlarından kurtulması için ciddi bir risk aldı. Kocaelispor’u hiçbir gün siyasete alet etmedi, siyasi bir amaç olarak görmedi. Kocaelispor’a olan sevgisi de, desteği de samimiydi. Tüm bu gerçeklerin ardından da tüm Kocaelispor camiası Büyükakın’ın yeniden belediye başkanı seçilmesini arzu etti. Bakıldığı zaman aldığı oy oranına, sayısına sadece kendi partisinden değil, diğer partilere yakın insanlardan da oy aldığını çok net görüyoruz.

KUTLUYOR, BAŞARILAR DİLİYORUM

Kendisine hem kente olan hizmeti, hem Kocaelispor’a olan desteğinden dolayı büyük bir teveccüh gösterildi. Dün akşam sonuçlar belli olduğunda da kentte genel anlamda büyük bir sevinç yaşandı, Kocaelisporlular adeta bayram yaptı. Büyükakın’ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 3.Lig’den Süper Lig’in kapısına gelindi. Artık ikinci 5 yıllık dönemde hedef yeni tesislerine kavuşmak, Süper Lig’e çıkıp orada kalıcı olmak ve Avrupa Kupaları’na oynamaktır. Büyükakın’ı bir kez daha kutluyor, ikinci döneminde başarılar diliyoruz.