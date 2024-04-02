Göztepe maçıyla Süper Lig ateşini yakar mıyız?

Bu sezon çoğu insan Kocaelispor’dan umudunu kesmiş gibi gözüküyor.

Oynanan futbol, takımın durumunu gördüğümüz de haklılık payları da yok değil.

Bu oyunla yeniden Süper Lig’e ortak olabilecek miyiz?

Bunu kestirmek gerçekten güç.

Ancak içimizdeki Kocaelispor sevgisi, bizi hep heyecanlı ve inançlı tutuyor.

Takımın ruhsuz hali bizleri umutsuzluğa itse de, Kocaelispor’un ismi alt liglerde her zaman rakiplerinin önüne geçiyor.

Geçen yıl 2.Lig’de şampiyon olduğumuzda da oyunumuz iyi değildi. O kötü ligde, 3.Lig’de bile oynamayacak takımlar karşısında Kocaelispor’un ismiyle şampiyon oldu.

Bu sezon durum çok daha farklı.

1.Lig’de bizim ayarımızda çok takım var.

Kadroları bizden daha iyiler.

Takımlar daha iyi yönetiliyorlar.

… … …

Kötü yönetildiğimiz bu sezonda son 6 maçta galibiyetimiz olmamasına rağmen hala umudumuzun olması, Kocaelispor sevgisidir.

Lig ikinciliğinden 5.sıraya gerilerken, yine de her şey kendi elimizde.

Çarşamba günü Göztepe maçıyla başlatacağımız Süper Lig ateşini yakıp, kalan karşılaşmalarımızı kazanabiliriz.

Futbolun içinde bunlar var.

… … …

Ligin ikinci yarısındaki Kocaelispor’un oynadığı futbola bakıp da bu takım nasıl Süper Lig’e çıkar diyebiliriz.

Doğrusunu da söylemek gerekirse, Tuzlaspor yenilgisinden sonra kimse Kocaelispor’dan umutlu değildi.

Ancak Engin Koyun’un bırakması, Recep Durul’un Başkanlığa getirilmesi takımdaki havayı birden değiştirdi.

Mental olarak biten takımın yeniden toparlanması konusunda Başkan Recep Durul’un bir çabası var.

Bunu görebiliyoruz.

Bu yeterli mi?

Burada son sözü teknik sorumlu Mustafa Gürsel ile futbolcular söyleyecek.

… … …

Göztepe maçını kazanacaksak, burada teknik ekip ve futbolcuların işini kolaylaştıracak bir ortam olacak.

Yani futbolcularımız ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaklar.

İzmir’de oynadığımız ilk maçta olduğu gibi.

Bandırmaspor deplasmanında ki gibi…

Hatta iç sahadaki Eyüpspor maçındaki oyunumuz gibi…

Vitrin maçlarından hem taraftarımız, hem de futbolcularımız maça daha iyi konsantre oluyorlar.

Göztepe, maçında bunun içinde takımımızdan bir tepki bekliyorum.

Son 4 maçtaki Kocaelispor’dan daha farklı bir takım bekliyorum.

Çarşamba akşamı 15 bine yakın taraftarımızla Göztepe’yi yenecek bir potansiyelimiz var.

Bu maçta taraftar gücümüz olacak.

Ancak yine de çok sakin olmalıyız.

Bu tür maçlarda ilk golü atmak çok önemli.

Taraftarımızda bunun bilincinde olup, 90 dakika takımına destek olmalıdır…