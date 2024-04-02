Göztepe maçıyla Süper Lig ateşini yakar mıyız?

Bu sezon çoğu insan Kocaelispor’dan umudunu kesmiş gibi gözüküyor.
Oynanan futbol, takımın durumunu gördüğümüz de haklılık payları da yok değil.
Bu oyunla yeniden Süper Lig’e ortak olabilecek miyiz?
Bunu kestirmek gerçekten güç.
Ancak içimizdeki Kocaelispor sevgisi, bizi hep heyecanlı ve inançlı tutuyor.
Takımın ruhsuz hali bizleri umutsuzluğa itse de, Kocaelispor’un ismi alt liglerde her zaman rakiplerinin önüne geçiyor.
Geçen yıl 2.Lig’de şampiyon olduğumuzda da oyunumuz iyi değildi. O kötü ligde, 3.Lig’de bile oynamayacak takımlar karşısında Kocaelispor’un ismiyle şampiyon oldu.
Bu sezon durum çok daha farklı.
1.Lig’de bizim ayarımızda çok takım var.
Kadroları bizden daha iyiler.
Takımlar daha iyi yönetiliyorlar.
… … …
Kötü yönetildiğimiz bu sezonda son 6 maçta galibiyetimiz olmamasına rağmen hala umudumuzun olması, Kocaelispor sevgisidir.
Lig ikinciliğinden 5.sıraya gerilerken, yine de her şey kendi elimizde.
Çarşamba günü Göztepe maçıyla başlatacağımız Süper Lig ateşini yakıp, kalan karşılaşmalarımızı kazanabiliriz.
Futbolun içinde bunlar var.
… … …
Ligin ikinci yarısındaki Kocaelispor’un oynadığı futbola bakıp da bu takım nasıl Süper Lig’e çıkar diyebiliriz.
Doğrusunu da söylemek gerekirse, Tuzlaspor yenilgisinden sonra kimse Kocaelispor’dan umutlu değildi.
Ancak Engin Koyun’un bırakması, Recep Durul’un Başkanlığa getirilmesi takımdaki havayı birden değiştirdi.
Mental olarak biten takımın yeniden toparlanması konusunda Başkan Recep Durul’un bir çabası var.
Bunu görebiliyoruz.
Bu yeterli mi?
Burada son sözü teknik sorumlu Mustafa Gürsel ile futbolcular söyleyecek.
… … …
Göztepe maçını kazanacaksak, burada teknik ekip ve futbolcuların işini kolaylaştıracak bir ortam olacak.
Yani futbolcularımız ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaklar.
İzmir’de oynadığımız ilk maçta olduğu gibi.
Bandırmaspor deplasmanında ki gibi…
Hatta iç sahadaki Eyüpspor maçındaki oyunumuz gibi…
Vitrin maçlarından hem taraftarımız, hem de futbolcularımız maça daha iyi konsantre oluyorlar.
Göztepe, maçında bunun içinde takımımızdan bir tepki bekliyorum.
Son 4 maçtaki Kocaelispor’dan daha farklı bir takım bekliyorum.
Çarşamba akşamı 15 bine yakın taraftarımızla Göztepe’yi yenecek bir potansiyelimiz var.
Bu maçta taraftar gücümüz olacak.
Ancak yine de çok sakin olmalıyız.
Bu tür maçlarda ilk golü atmak çok önemli.
Taraftarımızda bunun bilincinde olup, 90 dakika takımına destek olmalıdır…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(12 )
Hm89 - Göztepe son 10 maçı kaybetmemiş, 32 gol atıp 7 gol yemiş. Deplasman karnesi çok çok iyi ve 1. Lig'de en iyi top oynayan takım. Bizde de cezalılar var..Malesef maç ilk yarıdan çözülür. Mustafa hocanın dönemi de sona erer gibi.
Yuvacıklı - Bu maçı alacak olan büyük kocaelispor taraftarlarıdır Mustafa gürsel bu maça büyük ihtimalle beraberlik için sahaya çıkaracaktır takımı ama bizler türübünde kaç kişi olursak olalım bir olup tek nefes olup bu maçı öyle yada böyle alacağız ama lütfen stadyumda ve çevresinde sakin olalım tahriklere kapılmadan sadece takımımızı destekleyelim
Ks - YAKAMAYİZ.....
Körfez - Asla ateş ? yakamayız iş bitti bu saat,ten sonra Süper Lig çok zor
Adalı 54 - Sizin tek şansınız var 8/8 yaparsan süper lige çıkarsın bu maçta kaybedilecek puan 8/8 olasılığınıda ortadan kaldırır...ip başka takımların eline geçer
Semtlere Otobus - Maça maça, moral bozmak yok. Cikmasa da bize lazım değil. Sovumuzu yapalım yeter.
. - Primi Kocaelispor'a değil de Göztepe ye verirsek galip geliriz neden olmasın!
Peki bi galibiyet şanlı Kocaelispor taraftarlarını mutlu edecek mi?
Pişmaniye - Rakibin atacağı bir gol takımı dağıtır inşallah saha karismaz sonra?
Bir Izmitli - Bu futbolla çok zor galibiyet almamız hocam
Basiskele41 - Bu tren kaçtı belkide böyle olması KOCAELİSPOR'un hayrınadır yaşanmadan bilinmez
Ama çok ders çıkaracağımız olaylar yaşadık son 3 yılda
Aa - Kendimizi kandirmayalim.
Ugurrrks - O iş Topçular da bitiyor oynayacak onlar pek ruh kalmadı takımda istekli değiller devre arası yapılan transferler rezil birkaç sezon çıkmasın bu ligte yapılanması lazım altyapı oyuncusuda görmek istiyoruz takımda 11 içinde
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.