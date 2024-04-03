Akşener bırakacak mı?



31 Mart günü yapılan yerel seçimler Türk siyasetinde derin bir iz bıraktı!

Şaşırtıcı şekilde siyasi partiler yerel seçime büyük ilgi gösterdi...



Öyle ki oy oranı sadece yüzde 0,5 olmayan Kocaeli’ndeki tabela partileri bile Büyükşehir’e ve ilçe belediye başkan adayı çıkarttı.

Söylediğim abartı değil, sadece Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 27 tane başkan adayı çıktı...



Bir yıl önce kurulan tabela partisi de aday çıkarttı, 23 yıldır iktidar olan AK Parti’de aday çıkarttı. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP de aday çıkarttı.



Bugün, yerel seçimde hezimete uğrayan İYİ Parti’den söz etmek isterim...



İYİ Parti, eski MHP’li milletvekili ve İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından kuruldu.



Parti tabanının tamamı eski MHP’liler...

Kurucu genel başkan İzmitli Meral Akşener oldu. Partinin MHP’den tek farkı biraz liberal bir duruş ortaya koymaları...

Akşener İYİ Parti’yi kurduğunda ciddi engellerle karşılaştı...

İYİ Parti, kuruluşundan sonra 2018 yılında yapılan milletvekili seçimine girmek istedi. Parti kurulurken, MHP’den gelen sadece 5 milletvekilleri vardı...



AK Parti ile ittifak halinde olan MHP, İYİ Parti’yi seçime sokmamak için her türlü engeli ortaya koydu...

Bahçeli başarıyordu da...



2018 yılındaki genel seçime giremeyecekti...



Bir gece ansızın CHP, 15 milletvekilini İYİ Parti’ye verdi. İYİ Parti, 20 milletvekiliyle TBMM’de grup kurdu ve seçime girme konusunda önündeki tüm engeller kalktı...



İYİ Parti’ye geçen milletvekilleri arasında bugünkü CHP İzmit Belediye Başkanı olan Fatma Kaplan Hürriyet’te vardı...



İYİ Parti bugün siyasal yaşamını sürdürüyorsa bu kesinlikle CHP’nin kendisine verdiği büyük destekten ve kıyaktan dolayıdır. CHP bu demokratik adımı atmasaydı İYİ Parti bugün olmayacaktı...



CHP İLE ABLA-BACI OLDU...



İYİ Parti lideri Meral Akşener, kendisine yapılan bu kıyaktan sonra CHP ile abla-bacı kardeş oldu. Her ortamda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na olan minnettarlığını ortaya koydu...





14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi CHP ile İttifak masası kurdu. İYİ Parti ve CHP’nin bir araya gelmesinden sonra Gelecek, SP; DEVA ve SP’ de aynı masaya oturdu.



Gerçekleşen bu birlikteliğin tek amacı, Cumhurbaşkanlığını kazanmak ve AK Parti iktidarını sonlandırmaktı...



Tam bir yıl süre 6’lı masa ayda bir toplandı. Kararlar altılar, stratejiler belirlediler.



AK Parti iktidarı sonrasındaki hükümeti yönetecek tüm kanunlar yazıldı, yönetim şekli belirlendi...



MASAYI TERK ETTİ...



14 Mayıs 2023 seçimine bir buçuk iki ay kala Akşener ani bir kararla 3 Mart’ta masadan kalktı...



Masadan kalkışından sonra CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek bir açıklama yaptı. Sert ithamlarda bulundu!

Akşener’ in masadan ayrılmasıyla birlikte sadece bir gecede İYİ Parti’den istifa furyaları başladı. Bir gecede parti yüzde 10 küçüldü.

Masadan kalktıktan birkaç günde neler yaşandı bilemiyorum ama masaya yeniden geri döndü.



SEÇİM KAYBETTİRDİ...



Tabi iş işten geçmişti...

Masaya geri dönmesi Millet İttifakına bir yararı olmadı. Cam kırılmıştı artık. Ne yapılsa da kırılan camı eski haline getirmek mümkün değildi.

Millet İttifakı’na seçim kaybettirme hamlesi başarıya ulaşmıştı...



Kazanma ihtimalleri yüksek olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiler! Milletvekili sayısal çoğunluğunu elde edemediler.



ESTİ- GÜRLEDİ, TEHDİT ETTİ!



Akşener, seçim kaybından sonra yaptığı her açıklamada esti-gürledi. Hem kendi partisi içindeki bazı kişileri hem de CHP’yi hedef aldı. İntikam duygusu depreşmişti...



Yenilgiden sonra güven tazelemesi gerekiyordu. Partisinin kurultaya çağırdı... Yeniden genel başkan seçildi.

Yeniden genel başkan seçildi. Güven tazelemiş psikolojisi yarattı kendisine. Seçim yenilgisinde sorumlu değilmiş hissi uyandırdı kendisine...



Kurultayda A Takımını yeniledi.



Genel seçimin üzerinden sadece 11 ay sonra yapılacak yerel seçime kendi adaylarıyla katılacaklarını ilk kez açıkladı. Hazırlıklarını da buna göre yaptı...



Tıpkı İYİ Parti gibi CHP’de Büyük Kurultay yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi.



Akşener, Özel’in yerel seçimde İYİ Parti ile ittifak çağrılarını yanıtsız bıraktı. CHP’ye açık çağrıda bulunarak, “Yakamdan düşün, bana abla demeyin, ben tek başıma seçime gireceğim...” diyerek tüm iyi niyet yaklaşımlarını elinin tersiyle itti...



YEREL SEÇİMDE ERİDİ!



Geçen hafta sonu yerel seçim yapıldı.

İYİ Parti, 11 ay önce yapılan milletvekili seçiminde yüzde 9,6 oy alarak AK Parti, CHP, HADEP ve MHP’nin ardından 5’nci parti olmuş ve 43 milletvekili kazanmıştı...



İYİ Parti, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Türkiye genelinde sadece yüzde 3,7 oy aldı.

Kocaeli’nde ise yüzde 5,01 oy aldı...

Türkiye genelinde yüzde 6 oy kaybı yaşadı.



30 Büyükşehir belediyesinde hiç birisini kazanamadı. Sadece 1 il belediyesi, 17 ilçe ve 4 belde belediye başkanlığı kazandı. 81 il ve 978 ilçede sadece 22 belediye başkanlığı kazandı...



Yerel seçimde CHP ile ittifak yapmayan İYİ Parti, yerel seçimde tam anlamıyla hezimeti yaşadığı bu tablo ortaya koymuyor mu?



AKŞENER ADAY OLACAK MI?



Yerel seçimde tükenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün yaptığı açıklamada Kurultay kararı aldı.



Akşener açıklamasında kurultayda aday olup olmayacağı konusunda bir şey söylemedi...



Peki, Akşener aday olursa İYİ Parti’de bir iyileşme veya yükselme olur mu?

Hiç sanmıyorum...



Akşener, İYİ Parti’yi bırakıp giderse İYİ Parti’de yaşanacak bir değişim ve gelecek yeni bir genel başkan ile 2028 genel ve 2029 yerel seçimlerde belki ivme yakalayabilir...



Bu makalenin özü şudur;

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi elleriyle kurduğu İYİ Parti’yi kendisi tüketti, bitirdi!