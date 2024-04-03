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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

CHP nasıl kazandı; hangi CHP kazandı?
Adem Turgut

Adem Turgut

Aslında üzerine kitap yazılabilecek bir soru…

Çünkü CHP öyle kötü bir seçim süreci yönetti ki böyle bir seçim başarısını kimse beklemiyordu.

Seçimden iki gün önce çok güvendiğim bir kamuoyu araştırma şirketi sahibi dostum İzmit ve Derince sonuçlarını verdi.

İnanmadım. Çünkü çok farklı sonuçlar görünüyordu. “Sonuçların abartılı” demek zorunda kaldım. Ama o sonuçlar aynen çıktı.

Peki, bu nasıl oldu?

CHP Kocaeli’de İzmit’i, Derince’yi, Karamürsel’i nasıl kazandı?

Seçim haritası başta Batı illeri olmak üzere nasıl kırmızıya boyandı?

Gelin bir bakalım…

ÇOK KUTUPLU GENEL MERKEZ, ZORLU ADAY BELERİME SÜRECİ

Seçim sürecine kurultayda yaşanan genel başkan değişikliği ile giren CHP’de ciddi bir 1 Nisan hesaplaşmasına hazırlık vardı. Bir yandan genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu diğer yandan diğer yandan İstanbul elimden giderse parti bana kalsın diye düşünen Ekrem İmamoğlu vardı. Bu nedenle Özgür Özel de kendi gardını almaya çalıştı.

Üç kutuplu süreç CHP’de aday belirleme krizlerinin bir numaralı nedeni oldu. İlimizde de Darıca adayı böyle belirlendi. Gebze krizi böyle yönetilemedi. Derince’de “seçim kazanır” denen Sertif Gökçe uzun süre aday ilan edilmedi.  İzmit karıştı. Kandıra’ya zor aday bulundu. Başiskele’ye kendi partililerin itirazı nedeniyle son anda belirlenen aday bile gitti geldi.

CHP TAVANI KIRABİLDİ Mİ?

CHP’deki dağılma sadece Ankara’da partinin genel merkezinde yoktu ki… Genel merkez ile Kocaeli örgütünün tepe yöneticileri arasında da sıkıntı vardı.  Ayrıca İl örgütü ile tek belediye İzmit arasında da kocaman bir uçurum vardı. Meclis listesi belirlenirken İzmit’te yaşananları hatırlayın.

Yazsam kitap olur.

Yani böyle bir kötü tablo içinde seçime gidildi.

CHP aslında seçime hiç mi hiç hazır değildi.

Peki nasıl oldu da böyle bir sonuç çıktı? CHP nasıl kazandı? Daha doğrusu hangi CHP kazandı?

Cevabı verilmesi gereken sorular bunlar. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'de milletimizle kurduğumuz Türkiye ittifakı, bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir. CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde 25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir” dedi.

Doğru mu bu tespit. Tavan kırıldı mı?

 

Bir- CHP’nin oyları artmadı: Yüzde olarak birinci parti olarak büyük başarı sağladılar, kabul. 2002’den bu yana bu bir ilk. Ancak derinlemesine tahlil yaptığınız zaman CHP oylarının sadece 1 milyon arttığını görüyorsunuz. Ama AK Parti’nin 8 milyon oy kaybı var. Yani bu şu demek CHP sadece ikinci kutup olduğu için önde kaldı. Asıl mesele sandığa gitmeyen ve daha önce AK Partiye oy veren bu seçmen…

Katılım düşük olunca oy oranı yüksek çıktı. Yoksa tavanın kırıldığı yok…

CHP ancak bundan sonra yerel yönetimlerde başarısını pekiştirirse o tavanı katılımın yüksek olduğu bir seçimde de kırabilir.

CHP ancak iktidara gelirse hangi ekonomik çözümleri uygulayarak sıkıntıları aşacağını anlatır ve seçmeni ikna ederse o tavanı kırabilir.

CHP ESKİ ÇİZGİSİNDE DEĞİL

İki- CHP Merkeze geldi: Ama siyaset sosyolojisi açısından daha derinlikli bir analiz yapmak gerekirse ilginç bir durum da ortaya çıkıyor.

Çünkü “Hangi CHP kazandı?” sorusunu bilinçli soruyorum.

Çünkü bu CHP Mustafa Kemal döneminin Kemalist CHP’si değil.  Bu CHP Bülent Ecevit döneminin merkez sol partisi değil.

Kılıçdaroğlu’nun Baykal’ın Kemalist- ulusalcı çizgisini reformist bakışla değiştirip partiyi merkeze çekme çabaları son Altılı Masa deneyimi ile muhafazakarları da içine katan yeni bir merkez yaklaşımını doğurdu.

CHP’nin aday profillerine baksanıza

Ekrem İmamoğlu liberal sağ- sosyal demokrat, Mansur Yavaş, Milliyetçi sağ, Özlem Çerçioğlu merkez sağ çizgiden gelen isimler. Kocaeli’de kazanan aday profilleri de öyle…

Fatma Kaplan Hürriyet, Sertif Gökçe ve Ahmet Çalık, hangi partiye koysanız adaylık adına sırıtmayacak isimler. Merkez isimler…

***

CHP de bu seçimin sonuçlarını en az AK Parti kadar iyi analiz etmek zorunda…

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Cesur - Akp bozguna uğradı YAŞASIN Cumhuriyet Halk Partisi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 00:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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