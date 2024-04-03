Demokrasinin vazgeçilemezliği

Yerel seçimlerde toplum demokrasiyi vazgeçilemez olarak birlikte yaşamak, çalışmak, yarışmak ve başarmak için siyasi partilerin önlerine koyup anlamalarını sağladı.

Ülkemizde yaşayan herkesin hayata tutunmak ve kendilerini en verimli gerçekleştirebilmek için demokrasinin vazgeçilmezlik olarak sahiplenilebildiğini bütün siyasi partiler kabul etmek zorunda kaldı.

Türkiye siyasetinde belirleyici hale gelen AK Parti ulaştığı konumu merkeze alan yaklaşımları kamusal güçlerin ve kaynakların da etkisiyle sürdürmeye başlayınca, örgütlülüğünü, temsilini ve mücadelelerini halkın sorunlarını ve ihtiyaçlarını temsil eden halkın temsilcileriyle karşılamaktan uzaklaştı.

Kamusal güçlerin ve kaynakların iktidardaki siyasi partilerce kendileri için öncelikli olarak kullanılması bu anlayışın çoğulcu yönetim sistemi olarak kurgulanmasını ve sürdürülebilmesini sağladı ancak ortaya çıkan siyaset toplumsal muhalefetle örtüşen ve halk hareketi etkisine ulaşan konumunu koruyamaz oldu.

Parti yönetimlerinin, yerel yönetimlerdeki sorumlulukların ve milletvekilliklerinin halkın sorunlarını ve ihtiyaçlarını temsil eden halkın temsilcileriyle değil de kamusal güçlerle ve kaynaklarla ilişkili parti görevlileri haline getirilenlerce toplumun önemli çoğunluğu ötekileştirilip dışarıda bırakıldı.

İnsanın doğal ve doğru ihtiyaçlarının karşılanamamasıyla yoğunlaşan kabul edilemezliklerin direnmelere neden olduğu ve birikerek toplumsal muhalefet haline geldiği biliniyor.

İnsanın özgürlüğünü, eşitliğini, farlılığını, inandığı değerlerini sahiplenmek halini toplumsal muhalefet yansıttığından baskılanıp, kontrol altında tutulamadığı ve sindirilemediği de kabul ediliyor.

Kurgulanıp, kontrol edilemeyen, içerisinde yer alıp doğal ve doğru olarak bütünleşmeden temsil edilemeyen toplumsal muhalefet halk hareketi etkisine ulaşabilmenin temeli.

Kamusal güçleri ve kaynakları kendi öncelikleri için değerlendirenler, toplumsal muhalefetin etkilenemeyeceğini, kontrol altında tutulamayacağını ve yönlendirilemeyeceğini bildiklerinden içerisinde yer alıp mücadeleler verilebildiğini veya toplumsal muhalefetin halk hareketi etkisini kabullenebiliyor.

Toplumsal muhalefetin içerisinde yer alarak insanı doğal ve doğru ihtiyaçlarıyla kabullenmek zorunda kalan ana muhalefet partisi; 2019 yerel seçimlerinde iktidara geldiği yerleşim yerlerindeki ihtiyaçları, kapsayıcı, eşitlikçi, demokratik ve dayanışmacı yaklaşımlarla gerçekleştirmeye başlayınca toplumsal kabul edilebilirliklere ulaşmaya başladı.

Yerel yönetim alanlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesi doğal ve doğru yaklaşımlarla gerçekleştirilmeye başlayınca da toplumsal muhalefetle örtüşebilecek ve halk hareketi etkisine ulaşabilecek mücadeleler yoğunlaştı.

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİN İNŞASI

AK Parti etkin ve belirleyici hale gelmesini sağlayan örgütlülükleri, temsilleri ve mücadeleleri ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, kamusal güçleri ve kaynakları öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaya başlayınca, çözülmesini başardığı sistemin dahi gerisine düşülmesini önleyemedi.

Kamusal güçleri ve kaynakları toplumsal sorunları çözmek yerine kendi önceliklerini karşılamak için değerlendirmeye çalışmanın sorunları artırdığı ve yaşanan hayatı içerisinden çıkılamaz hale getirdiği gizlenemez oldu.

Vesayet sisteminin yerine kurgulanan çoğunlukçu sistem ise her şeyi araç haline getirerek ve yapılabilecek her şeyi yaparak kamusal kaynakların ve güçlerin etkisiyle sürdürülmeye çalışıldığı açığa çıkınca kabul edilemez hale geldi.

Ana muhalefetin, toplumsal muhalefetle örtüşecek ve halk hareketi etkisine ulaşabilecek mücadeleleri toplumun tamamını demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla temsil edip örgütlülüğünü ve mücadelelerini demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle gerçekleştirebilirse başarılı olacağı belli olmuştu.

14/28 Mayıs seçimlerinde en geniş muhalefet birlikteliğinin oluşturulup en kapsamlı hazırlıklar yapılmasına rağmen gerçekleştirilemeyen iktidar değişikliği ana muhalefet partisinin değişen yerel yönetimlerdeki kabul edilebilirlikleriyle toplumsal muhalefetle örtüşebilmesi ve halk hareketi etkisine ulaşabilmesiyle karşılanmaya çalışılabilecekti.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde halkın iradesi demokratik toplumsal dönüşüm ihtiyacının ertelenemez olduğunu ortaya çıkardı.

Katlanılamaz hale gelen hayat şartlarına neden olarak toplumun değerlerini araç haline getirmeye başlayan siyasi yaklaşımlarla baş edebilmeyi 2019 yerel yönetim seçimlerinde değişen yerel yönetimlerin önemli bir kısmı gerçekleştirdi ve toplumsal muhalefetle örtüşerek halk hareketi haline ulaşmaya yaklaşan çabaları toplum kabullenerek ana muhalefet partisini yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunda iktidara getirerek 1. parti yaptı.

Çoğunlukçu sistem katlanılamaz hale gelen hayat şartlarına neden olduğundan katlanabilmek ve ortaya çıkardığı sorunları çözebilmek değişen yerel yönetimlerde ortaya konulan kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla karşılanmaya çalışıldı ve verilen mücadeleler kabul edilebilirliğe ulaştı.

Toplumun tamamını gelişime ve değişime taşıyabilecek, çatışmaları önleyebilecek, gerilimleri ve belirsizlikleri azaltabilecek demokratik hukuk devletinin inşasının başarılmasıyla ilgili yeni bir mücadele dönemi başladı.