3 puandan çok fazlası, bu maç dönüm noktası

Milli maç ve seçim derken 15 günlük aranın ardından lige bu akşam Göztepe maçıyla dönüyoruz. Bıraktığımızda altı haftadır kazanamayan, performans olarak dibe vuran bir takımımız vardı, mutsuz ve umutsuzduk. Başkan değişikliğiyle yeni bir sayfa açtık, mümkün olduğunca yaralarımızı sarmaya çalıştık. Biz büyük camiayız sarsılırız ama yıkılmayız, düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Geçmişte bunu birçok kez gösterdik. Şanlı tarihimizde yeni bir diriliş hikayesine imza atmak için hazırız. Kocaelispor’umuza zorlu olduğu kadar hayati önem taşıyan maçta yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

3 PUANDAN ÇOK FAZLASI

Puan durumu ortada. Ligi üçüncü bitirip direkt Play-Off finali oynamak hala elimizde. Önceliğimiz bunu zorlamaktır. Ama olamıyorsa 4 ile 7’incilik derecesiyle Play-Off’a kalmak da önemli. Sonuçta ligi 7’inci bitirseniz de Süper Lig’e çıkma şansımız oluyor. Bu da sonuna kadar, daha doğrusu matematiksel olarak şansımız devam ettiği müddetçe pes etmememiz, vazgeçmememiz gerçeğini ortaya koyuyor. Bu akşam kazanabilirsek sadece puansal avantaj değil, moral ve özgüven konusunda da büyük kazancımız olacaktır. Sadece takım değil şehirdeki ölü toprağı kalkar, camianın geleceğe dair umudu, inancı olur. Evet sonraki haftalardaki fikstürümüz de çok zorlu ama bir galibiyetle Süper Lig ışığını yakabiliriz.

KADROYLA İLGİLİ ANALİZİM

Kadroyla ilgili dün detaylı bir analiz yapmıştım. Ancak gelen son bilgiler doğrultusunda bir iki noktanın altını çizmem gerekiyor. Beridze’yi ilk tertipte beklediğimden söz etmiştim. Kocaeli Stadı’nda yapılan taktik provada Mustafa Gürsel’in kanatlarda Caddeias ile Barış’ı oynattığı bilgisini aldım, Beridze’yi sonradan oyuna dahil etmiş. Malum Gürcü futbolcunun hafif bir sakatlığı vardı, ondan dolayı diye düşünüyorum. Yine dünkü yazımda sol bekte Duhan oynar demiştim. Mustafa Hoca taktik idmanında savunmanın solunda Atila’ya yer vermiş. Duhan’ın son bir iki maçtaki performansı iyiydi. Formayı alır diye düşünüyordum. Demek Gürsel’in öyle bir düşüncesi yokmuş.

15 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

İçerde oynanan son Tuzla maçından 6 blok cezası. Yani yaklaşık 1200-1300 kişi. Ki, bunlar devamlı maçlara gelen taraftarlar. Bu akşam onlar tribünde olamayacak. Emniyet ve yönetimin öngörüsü 13 bin dolayında taraftarın maça geleceği. Fazlası olur diyenler de var. Örneğin tribün kültürünü çok iyi bilen Emre Cüce 15 binin altında kalmayacağını yazmış. Eğer bu rakama ulaşırsak, hiç fena değil. Sonuçta bu sezon maçlarımızı 6-7 bin ortalamaya oynadık. En kalabalık maçta 10 bini bulamadık. Dolayısıyla 15 bin taraftarla müthiş bir atmosfer yaratabilir, rakibi baskı altına alabiliriz. Kuşkusuz ki bu maç çok önemli ama şunu unutmamak lazım sonrasında 6 maçımız daha var. Taşkınlık, ceza konusunda mümkün olduğunca dikkatli olmalıyız.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNE KADAR DESTEK

Üçüncülük şansını zora sokabiliriz ama bunun Play-Off’u var ve oradan da Süper Lig’e çıkmak mümkün. Bu süreçte alacağımız seyircisiz oynama veya saha kapatma cezaları büyük yıkım olur. İlk maçta 90 dakika bize küfür etmişlerdi ve biz bu durumu ayıplamıştık. Aynı şeyi biz yaparsak onlardan farkımız kalmaz. Küfürlü tezahüratlardan, fevri davranışlardan kaçınalım. Aliağaspor üzerinden rakibi kızdıralım, alay edelim ama daha fazla ileri gitmeyelim. Bizim taraftarın önceliği kendi takımını coşturmak, ateşlemek olmalı. Maç öncesinde takımı tribüne çağırıp alkışlayalım, 90 dakika susmadan desteğimizi verelim. Futbolda her şey var, yenik duruma düşersek aman ha protesto falan yapmayalım, bitiş düdüğüne kadar takımımızın yanında olalım.

STOLOV İLE ŞAHA KALKTILAR

Diğer maçlardan farklı olarak rakiple ilgili biraz geniş analiz yapmak istiyorum. Göztepe sezon başı favorilerden biriydi ama ligin ilk 12 haftasında işler iyi gitmedi. Bizim 5 puan gerimizde, altıncı sıradaydılar. Erzurum’daki yenilginin ardından teknik direktör değişimine gidip Bulgar Stolov’u takımın başına getirdiler. İzmir ekibi yeni teknik ekibiyle resmen ayağa kalktı. Tabi devre arasında yapılan akılcı takviyelerin de bunda payı vardı. Sonuç olarak Bulgar teknik adamla çıkılan 15 maçın sadece 1’ini kaybettiler, 45 puanın 36’sını aldılar. Sonuçta çok iyi bir seri yaparak emin adımlarla doğrudan Süper Lig hedefine yürüyorlar. 5 puan gerimizden gelip 12 puan önümüze geçtiler.

YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİL

Göztepe’nin ikinci yarı performansına bakarsak, bizim açımızdan ürkütücü. 10 maçtır bileği bükülmeyen, 7 maçta gol yemeyen bir rakipten söz ediyorum. Ligde en iyi futbolu oynanan takım diyebiliriz. Kuşkusuz ki böylesi bir rakip karşısında işimiz zor ama bu demek değil ki Göztepe yenilmeyecek bir takım değil. İlk yarının son haftasını hatırlayın, takımın başında Slolov vardı, Bodrum bu Göztepe’yi resmen dağıttı. Ligin ilk yarısında oradaki maçı her türlü olumsuz koşullar altında oynamış, 20 bin taraftarının önünde rakibimizi yenmiştik. Çünkü inanmış, terinin son damlasına kadar savaşmış bir takımımız vardı sahada. Aynısını yapabiliriz.

Aşağıda çok kritik maçlar var

Profesyonel ligdeki diğer iki takımımız ve BAL temsilcilerimiz de bugün çok çetin maçlara çıkacak. Taner Gülleri ile toparlayan, düşme hattından çıkan ancak fikstürü çok zorlu olan Belediye Derincespor’un ligde hiçbir iddiası ve endişeli olmayan İnegöl deplasmanında hata yapmaması gerekiyor. Maç fazlasıyla düşme hattının üzerinde olan Darıca GB’nin ikinci Erbaa ile deplasmanda oynayacağı maçta sürpriz yapması, kaybetmeden dönmesi gerekiyor.

YENEMEZSE BU İŞ BİTİR

Bugün Bölgesel Amatör Lig’de çok kritik iki derbi maçı var. Biri Kullar’da, diğeri Gölcük. Gebzespor son maçtaki beraberlikle 3.Lig şansını bir hayli azalttı, daha doğrusu ipleri Çorlu’ya kaptırdı. Maç eksiğiyle 4 puan gerideler. Artık hata yapma bir lüksleri yok. Ki, bu durumda bile şampiyon olmalarının garantisi yok. Bugün Kullarspor’a konuk olacaklar. Nereden bakarsanız çok zorlu bir 90 dakika. Başiskele ekibi şu anki konumunda küme düşüyor.

GÖLCÜKSPOR RAHATLAR

Yenmek zorunda. Maçtan çıkacak beraberlik iki takıma da yaramaz. Gebze eğer bugün de kazanamazsa 3.Lig umutları başka bir bahara kalacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Gölcükspor’un ikinci yarıda dikkat çeken bir çıkışı var. En azından şu anki konumlarını koruyup ligde devam etmek istiyorlar. Bunun için de 1 puan gerisindeki Diliskelesi engelini kayıpsız aşmaları lazım. Ki, üç puan alırlarsa biraz olsun rahatlarlar. Maçtan çıkacak sonucu herkes merak ediyor.