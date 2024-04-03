Arda Turan’ın Eyüpspor’u tamam sırada Stoılov’un Göztepe’si var

Kocaelispor, bu sezon belki de en önemli maçlarından birine çıkıyor.

Süper Lig iddiamızı taşımak adına kritik bir yoldayız.

Rakip de ligin ikinci yarısının flaş takımı Göztepe…

Zor olacağını biliyoruz.

Ama kazanmaktan başka da çaremiz yok…

… … …

Milli aradan sonra takımda çok iyi bir hava oluştu.

Recep Durul’un Başkanlığa getirilmesinden sonra takımdaki bu değişimin bugün sahaya nasıl yansıyacağını da göreceğiz.

Bu sezon zor maçlarda Kocaelispor çok iyi oynadı.

Ligin ikinci yarısına sahamızda ligin havalı takımı Arda Turan’ın Eyüpspor’unu yenerek başladık.

Bu galibiyetin devamını diğer haftalarda getiremedik.

Bundan dolayı da lig ikinciliğini, yani doğrudan Süper Lig’e çıkma şansını kaybettik.

Bu akşam Eyüpspor’dan sonra büyük ihtimalle Süper Lig’e direk çıkacak Göztepe’yi konuk edeceğiz.

Göztepe’de, takımın başına Bulgar Stoılov’un geçmesinden sonra müthiş bir çıkış gesterdi.

Neredeyse Eyüpspor’u yakalayıp, şampiyon bile olacaklar.

Bugün çok formda bir takımla karşılaşacağız…

… … …

Biz bu takımı ligin ilk yarısında İzmir’de eze eze yendik.

Çok zor olacak ama İzmit’te de yenebiliriz.

Tribünlerde 15 bin taraftar olacak.

Bu coşkuyla, bu istek ve arzuyla sahamızdaki maçı da kazanabiliriz.

Bu sezon ilk kez takımda bir aidiyet duygusu yaşanıyor.

Taraftarımız takımı daha çok sahiplenmeye başladı.

Umarım bu olumlu hava sahaya yansır…

Arda Turan’ın Eyüpspor’undan sonra Stoılov’un Göztepe’sini de İzmit’te yeneriz.

Camia olarak bunu çok istiyoruz…

… … …

Sakat ve cezalı futbolculardan sonra kadromuz da alternatif oyuncu sayısı azaldı.

Bugün sahaya hangi kadro ile çıkarsak çıkalım, mücadelemiz üst seviyede olacaktır.

Bunu hissediyorum.

Son maçta yedek olan Emir Ortakaya ile Ramil’in ilk on birde oynamasını bekliyoruz.

Ligin ilk yarısında İzmir’de eski takımına gol atan Emir Ortakaya’nın bugünkü maçta da kendisine çok iş düşecek.

Emir Ortakaya, hem savunmada hem de serbest atışlarda öne çıkıp, gol şansımız olacak.

Zaten bu tür maçlarda gol serbest atıştan gelebilir…

Bugünkü maçta cezalı Oğuz Ceylan ve forvette Davit olmayacak.

Sakat Gürcümüz Giorgi’de yok.

Forvette Ramil’ni yanında Barış Alıcı ve Candeias’ın oynaması bekleniyor.

Beridze ve Cem Ekinci ise hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek.

Bu kadar eksiğe rağmen, kadromuzun bu maçı alacak potansiyeli oldduğunu düşünüyorum…

… … …

Göztepe ile sezonun kırılma maçına çıkıyoruz.

Kazanırsak, Süper Lig iddiamız devam edecek.

Yoksa, bırakın Süper Lig’e çıkmayı, Play-Off bile hayal olur…