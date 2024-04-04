Kocaeli’de iki dönemdir birinciliği kaptırmıyor

Başarı herkese göre değişen bir kavramdır. İster harika bir kariyere ister bir eve veya bir aileye sahip olmak olsun, başarı herkesin elde etmeye çalıştığı bir şeydir.



Hedeflerinize başarıya ulaştığınızda, bu sizi gururlandırır, tekrar tekrar başarılı olmak için size daha fazla motivasyon verir ve “rekabetçi” bir dünyada bir etki yarattığınızı bilmenizi sağlar...



Siyaset zor bir mecradır...

Sizi kıskanan, çekemeyen, diş gösteren olur. Rakipleriniz kabarır. Altınızı oymaya çalışanlar artar. Gücünüzden faydalanmak isteyenlerin samimi olmayan tebessümleri eksik olmaz.



Etrafınızda dönen tüm bu olumsuzluklar enerjinizin alındığını hissedeceksiniz...





Siyasetin bu çirkin tarafını yok etmek, gücünüzden ödün vermeden siyasette yükselmek için sarsılmaz bir yüreğe ve çelik gibi bir beyne sahip olmanız yeterlidir...





Siyasetin bu zorlu yolculuğunda ilerlerken, yıkıcı, kırıcı olmamanız, kendinizi yalnızlaştırmamanız gerek...





Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilerek siyaset yapacaksınız...



Tüm bunları gerçekleştirdiğinizde başarılı olursunuz...

31 Mart’ta yapılan yerel seçimler Kocaeli’de çok zorlu bir süreçten geçti...

Siyasi partiler ve adaylar arasında kıyasıya bir yarış ve mücadele yaşandı...



Ortaya konulan siyasi mücadele kimi zaman gerilimli geçti, kimi zaman da siyasetin güzel ve hoşgörü yüzü sergilendi...





AK PARTİ’NİN GÜLEN YÜZÜDÜR...



Siz okurlarıma bir başarı hikâyesi anlatmak isterim...



AK Parti Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 2019 yerel seçiminde ve 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde 12 ilçe belediye başkanı arasında en yüksek oyu alarak iki dönem üst üste birinci çıktı...





Kartepe ilçesi, 2008 yılında 10 belde belediyesinin birleştirilmesiyle ilçe yapıldı...



Beldeler birbirinden uzaktı. Geniş bir coğrafyaya sahip Kartepe ilçesinde seçmen profili de homojendi...





2009 yılında yapılan ilk ilçe yerel seçimini AK Parti kazandı. Ancak 12 ilçe arasında Kartepe en yüksek oyu alan ilçe olmadı. 2014 yılında yapılan yerel seçimi de AK Parti kazandı ve yine en yüksek oyu alan ilçe olmadı.





AK Parti, 2019’daki yerel seçimde Avukat Mustafa Kocaman’ı belediye başkan adayı gösterdi...





Kocaman’ın siyasi kariyeri öyle sanıldığı kadar eskilere dayanmıyordu. Genç bir hukukçuydu. Genç yaşta il yöneticisi oldu. Ardından Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.



2017 yılında AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı’na atandı...



Mustafa Kocaman, her ortamda kendisini hissettiren bir siyasetçi... Yapı olarak aydın bir kişi. Uzun boyu, heybetli yapısıyla her ortamda dikkatleri üzerine toplayan, yüzünde hiç eksik olmayan tebessümü, cana yakınlığı, sıcak diyaloglarıyla AK Parti’nin bana göre bu şehirdeki “gülen” yüzüdür...



AK Parti’nin seçim kazanma anahtarı olan “Gönül Belediyeciliği” modelinin bana göre ilimizdeki öncü ismidir. Halkına gülümseyerek bakan, enerjik ve pozitif bir siyasetçi...





İki yıllık ilçe başkanlığında büyük bir başarı ortaya koyan Mustafa Kocaman, 2019 yılında partisi tarafından ilçe belediye başkan adayı yapıldı...



Büyük bir başarı ortaya koydu...

AK Partili 12 ilçe belediye başkan adayları arasında yüzde 57,9 oy oranıyla en yüksek oyu aldı. Birinci seçilerek büyük bir başarı elde etti...





Başkan Kocaman, seçmenin kendisine verdiği bu büyük sorumluluğun gereğini 5 yılda yerine getirdi...



Birçok başarılı proje gerçekleştirdi.

İlçe halkının günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetler gerçekleştirdi.



AK Parti, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimden öncesinde Mustafa kocaman’ı ikinci kez aday gösterdi...

Başkan Kocaman, 2019’dan sonra kendi ilçesinde büyük bir başarı ortaya koymuştur ki, ikinci kez aday gösterilmiştir...

Başkan Kocaman, partisi ve kendisine güvenenleri mahcup etmedi. AK Parti’nin 12 ilçe arasında kazandığı 9 ilçe belediye başkanı arasında ikinci kez birinci seçilerek büyük bir başarıya da imza attı.



17 Eylül 2023 tarihinde Mustafa Kocaman ile ilgili bu sütunda şunları yazmıştım; “Başkan Kocaman, 2019’da olduğu gibi yine AK Partili adaylar arasında en yüksek oyu alarak birinci çıkacaktır. Kendi rekorunu kıracaktır. Çünkü başkan Mustafa Kocaman, gülümseyen yüzüyle halkın gönlünü kazanmış, samimi bir siyaset adamıdır...” demiştim

Evet;

31 Mart yerel seçimde AK Parti 12 ilçeden 3’ünü kaybetti. Büyükşehir Belediye başkanlığı ve 9 ilçe belediye başkanlığını kazandı.



12 ilçe belediye başkanı arasında en yüksek oyu İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet aldı. Hürriyet yüzde 49.01 oy aldı.



Başkan Kocaman’da partisinin kazandığı 9 belediye başkanı arasında yüzde 45,56 oy alarak büyük bir başarıya imza attı...



Başkan Kocaman’ın 5 yıl araysa gösterdiği bu başarının hikâyesi, halka samimi olması, halka dokunması ve halkın günlük yaşayışını kolaylaştıran hizmetler yapmasının ödülüdür...

