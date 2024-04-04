Seçim sandığında kaybolup gidenler

Seçimle ilgili AK Parti ve CHP cenahında olup bitenleri iki gündür yazıyorum. AK Parti için Kocaeli başarısı istisna bir yerde duruyor. Diğer yandan CHP adına tarihi başarı olarak nitelenen sonucun derinlikli analizinden hoşlanmayanlar olduğunu görüyorum.

Doğru Ak Parti Türkiye genelinde ilk kez kaybetti ama CHP ne kazandığını, ne kadar kazandığını, nasıl kazandığını iyi tahlil etmeli dedim. Sen misin diyen…

Neler duydum.

Sorun değil.

Siyasetle 1989’da elinde fırça kostikle afiş asarak tanışan ve yıllarca farklı kademelerde görev alan, seçim kampanyaları yöneten ekiplerin içinde olan, seçim analizleri yapan ekiplerin içinde olan biri olarak, samimiyetle yazdım.

Anlayana…

CHP’NİN BİR FIRSATI VAR AMA…

CHP –mesele sadece belediye kazanmaksa- Türkiye genelinde başarılı oldu ama seçmenin gönlüne girmekte aynı başarıyı yakalayamadı. Açın 2019 sayıları ile 2024 oy sayılarını karşılaştırın. Kocaeli’de 180 bin seçmen artmışken CHP’nin oylarının artmadığını hatta bazı yerlerde düştüğünü göreceksiniz.

Ama AK Parti’ye nazaran bu durum başarı olarak da kabul edilebilir. Çünkü oradaki düşüş çok ciddi oranlarda.

CHP gerçek başarıyı ancak vatandaşın ona açtığı krediyi doğru kullanırsa 4 yıl 5 yıl sonra yakalayabilir. CHP için imtihan vaktindeyiz. Çok yazıp çizeceğiz, çünkü bu yerel seçim için AK Parti ve CHP dışı partileri de irdelemek lazım. Lafı eveleyip gevelemeden söyleyeceğim. Buyurun başlayalım:

DEVA, GELECEK, DEMOKRAT PARTİ

Bana göre Meclis’te vekilleri olmasa bugün tabelaları indirmeleri gerekir. 0,0 bilmek kaç oy oranları ile geleceklerinin olmadığını bir derde deva olamayacaklarını görmüşlerdir. Doğmadan öldü, bu partiler. Demokrat Parti ise merkeze alternatif olma özelliğini bu seçimlerdeki pasif tutumu ile tamamen yitirdi.

SAADET PARTİSİ

Milli Görüş’ün en eski ve köklü partisi. Bana göre kıymetli bir parti. Ama Yeniden Refah’ın çok gölgesinde kaldı. Tabanı kaybetti. Tek umutları olan Başiskele’de ise geçen seçime göre inanılmaz oy kaybettiler. Zafer Mutlu ve SP, muhalefetin çekim noktası olamadılar.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

Türkiye genelinde sıçrama yapıp oyları ikiye katladılar, seçimin kazananı oldular. İsrail politikası, İstanbul sözleşmesi ve aşı gibi konularda katı ve sert söylemlerle vatandaşın aklında yer ettiler. Ama baktığınızda bu yerel seçim özelinde YRP de Kocaeli’nin kazananı değil. Hatta kaybedeni durumundalar. Çünkü oy artış oranları Türkiye ortalamasının gerisinde kaldı. Genel seçimde Türkiye oy oranının iki katını Kocaeli’de alan YRP bu kez Türkiye ortalaması kadar oy alabildi.

Tahir Büyükakın’ın karizmasına yenildiler. Ayrıca Doğan Aydal tutmadı. İtici geldi. Giderken bile “Ben değil Kocaeli kaybetti” demiş.

Seçmene bu kadar yukarıdan bakılabilir mi?

Bir kente bu kadar yukarıdan bakılabilir mi?

Kabul edilemez. Zaten Kocaeli seçmeni de prim vermedi.

DEM PARTİ

Kan kaybı ve kafa karışıklığı DEM’de de yaşandı. Artık körü körüne ona itaat eden bir tabanı yok. İsim değişiklikleri gibi biçimsel değişiklikler yetmiyor. DEM bir şekilde kendisine yeni bir yol haritası çizmeleri lazım. İşin özünü değiştirmesi lazım.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

Kocaeli- Gebze’yi pilot bir çalışma olarak gördüler. Ama rakamsal olarak bitik bir İYİ Parti’yi bile geçemediler. Genel Başkan Erkan Baş, İYİ Parti Gebze adayı Sadık Güvenç’in gerisinde kaldı. Örnek işçi kenti çalışması deneyi başarılı bitmedi. Kaybettiler.

İYİ PARTİ

İYİ Parti de bu seçimin kaybedenlerinden… Bence kongrede İYİ Parti’nin kan değişikliğine ihtiyacı var. Başarabilirler mi, bilemem ama ihtiyaçları var. Yüzde 10 civarında oyu olan bir parti eriyerek geldi Türkiye genelinde yüzde 3.76’ya kadar düştü.

Ancak Kocaeli tablosu en başında söylediğim gibi farklı…

YILDIZTEKİN GAYRETLİYDİ

Gencay Yıldıztekin Türkiye ortalamasının üzerine çıktı ve yüzde 4.59 oy aldı.

Gencay Yıldıztekin’e Gebze’den 21 bin 454 oy gelirken, Çayırova’dan da 10 bini aşkın oy aldı. İzmit’teki seçmenin sadece 3 bin 965’i İYİ Parti adayına oy verdi. Yıldıztekin toplamda da Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak başarılı oldu.

Kolay da olmadı. Yıldıztekin iyi çalıştı. Gayretliydi. Elinden geleni yaptı.

NUSRET ACUR EL KOYMALI

Böyle ama İYİ Parti’nin önüne bakması lazım.

Gebze bölgesi tamam ama İzmit’te de aktif pozisyona partinin gelmesi lazım. Şu Kamil Şirin, Kaan Dilmen ve Bahadır Yaşar arasında yaşananlara Nusret Acur el koymalı… Acur iyi götürdüğü seçim sürecini iyi noktalamalı.

Bu mesele uzamamalı…

İYİ Parti Kocaeli’de zemin bulabilecek bir parti. Bu zeminin işaretleri var. Yeter ki Türkiye yenilgisi içinde Kocaeli’nin farkını fark etsinler ve iyi bir yol haritası çizsinler.