Gençlerle sohbet bir başka güzel...          

Gençlik.. Hayatın içinden çıkılması zor en özel dönemi.

İnanıyorum ki, mutlulukla, mutsuzluk.. Sevinçle, hüzün.. Heyecanla, suskunluk.. Kahkahayla, gözyaşı aynı anda ortaya çıkabilir, iç içe yaşanabilir bu çağda. Ruhlarında esen fırtınanın hangi yöne doğru eseceği hiç belli olmaz. Canım, geleceğimizin teminatı yavrularımız. Ancak eğer onların dikkatini çekecek dilde ve tarzda konuşur, samimi yüzünüze inandırırsanız birlikte yapacağınız sohbetin tadını ve heyecanını hiç bir yerde bulamazsınız. Ben gençlerle sohbeti, her hangi bir konu üzerinde tartışmayı veya esprilerine eşlik etmeyi çok seviyorum. Yalnız, öyle sorular ve cevaplarla karşılaşıyorsunuz ki, bu sohbetler sırasında morarmamak için hem hazır, hem de oldukça kıvrak bir zekaya sahip olmalısınız. Bakınız öncelikle kısa süre önce bu zevki bana tattıran değerli öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni okullarına davet ederek bu güzel gençlerle buluşturup sohbet etmemizi sağladılar. Hafta başı telefonum çaldı. Açtığımda karşımda çok tatlı konuşan nazik bir bayan vardı. Bana Yahyakaptan mevkiinde bulunan Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı olduğunu söyleyerek söze başladı. Adının Gül Dülger olduğunu öğrendiğim öğretmenim beni okullarına gençlerle Kütüphaneler Haftası kapsamında yazarlık ve kitap konusunda bir konuşma yapmam için davet ediyordu. Bu nazik davet asla çevrilemezdi.

Neyse o gün davet edildiğim okula gittim. Güvenlikten geçip okul bahçesine girdiğim andan itibaren gençlerin enerjisini hissetmeye başlamıştım bile. Başta Gül öğretmenim olmak üzere yüzlerinde gülücüklerle karşılandığım dört, beş öğretmenim beni müdürlerinin odasına davet etti. Ben hem yürüyor, hem de okulun içini kritik ediyordum. Başöğretmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pırıl pırıl, tertemiz ve iç dizaynıyla mükemmel bir görüntüye sahip bir okuldu. Bayağıda büyüktü. Üst kattaki müdür odasına girdik. Okul müdürü Sayın Ergün Ertop hocamız ve diğer öğretmenlerin misafirperverliği gerçekten ruhumu okşadı. İlk tanışma ve kısa bir sohbet sonrası toplantı salonuna indik. Organizasyon tamamlanmış gençler salonu doldurmuşlardı. Beni alkışlarla karşıladılar. Gençler ya bunlar, bir yerde de heyecana yer arıyor gibilerdi. Sahneye çıktıktan sonra biz sadece yazarlık ve kitap üzerine değil yaşamsal bir çok konu üzerine sohbete başladık. Önce dinlerler mi acaba diye tedirgindim. Ama yanılmışım. Son derece saygı ve dikkatle beni dinlediler. İnteraktif bir şekle giren konuşmamız kahkahalarla sürüyordu. Anladığım kadarıyla iki tarafta mutluydu. Yani ben ve gençler. Öğretmenlerimizin katılımı ve sohbete desteği o günün anlamının ciddiyetle yürümesine yardımcı olmuştu. Pek çok konuyu ben onlara sorarken onlarda bana can alıcı sorular sordular diyebilirim. Zamanı falan unutmuştuk adeta. Sonunda her güzel şey gibi bu tatlı muhabbette sonuçlandı. Ancak bana da unutulmaz bir armağan kadar kıymetli geldi.

Sanırım bu içtenlikle süren samimi sohbet salondaki gençlerde de bir iz bırakacaktı. Tekrar hepsine sonsuz başarılar dilerim. Hayatları arzuladıkları ve geleceklerindeki yollarını aydınlatacak biçimde ilerlesin. Yarınları aydınlık olsun. Hakkı hiç bir şekilde ödenemez öğretmenlerimizinse emekleri kadar sevgi dolu sıcacık yürekleri de daim olsun. Hepsini kutluyorum.

O gün okuldan içimin huzurla dopdolu geri dönmem, gittiğim okulun ayrıcalıklı görünümü ve güler yüzlü müdür ve öğretmenlerinin yarattığı ruh halimden kaynaklandığını bir kez daha söylemek istiyorum.

Teşekkürler sevgili öğretmenlerim. Okulunuzu ve sizleri kutlarım...