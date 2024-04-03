Yok böyle bir geri dönüş

Kocaeli Stadı’na giderken 10 haftadır kaybetmeyen, Süper Lig için gün sayan Göztepe karşısında işimiz ne denli güç olduğunu biliyorduk ama böylesi zor günlerin üstesinden birçok kez gelmiş büyük bir camia olarak düştüğümüz yerden kalkarız, biz daha ölmedik diye haykırırız umudu, inancı taşıyorduk.
KADRODA BÜYÜK SÜRPRİZ
Kadrolar belli olduğunda şaşırdık. Zira Mustafa Hoca öngörülerimiz, tahminlerimizin çok ötesinde bir 11 sahaya sürdü. Gürsel yeniden üçlü savunmaya döndü, 3-4-3 sistemiyle takımı sahaya sürdü. Emir, Yusuf Abdioğlu ile Burak üçlüsü defansı oluşturdu. Beklerde Mehmet ile Duhan oynadı. En büyük sürpriz orta alanda Vukovic’in yedek soyunması, yerinde Mesut Can’ın oynamasıydı. Yanında Yusuf Cihat vardı. Gürsel ileri uçta beklenmedik bir Cem Ekici’yi oynattı. Ramil ile Kouakou yedekteydi.Sağ açıkta Candeias, solda Amaral oynadı.
10 BİNİN BİRAZ ÜZERİ
Maçın başlamasına 15 dakika kala stata geldiğimizde kapı önlerinde yoğunluk vardı. İki takım taraftarı arasında dışarda kavga çıktığı bilgileri geldi. Maraton alt ve üst tribünün yüzde 80’i doldu. Numaralı altta küçük boşluk vardı. Güney kale arkasında toplasanız 1000 kişi yoktu. Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerin büyük bölümünü doldurdu. Toplamda sayı 10 binin biraz üzerindeydi. Sayı beklentinin altında kaldı. Maç öncesinde iki takım taraftarının küfürlü tezahüratları vardı. Gergin bir atmosferde başladı maç.
SON DAKİKADA YEDİK
İlk çeyrek saatte önemli bir pozisyon olmadı. Göztepe 16’da uzaktan şutla gol aradı, top az farkla auta gitti. Hemen dönüşünde Amaral’ın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi. Kornerden gelen ortada kaleci boşa çıktı, Emir’in kafasında gol diye ayağa kalktık,meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.İlk yarı biterken sağdan yapılan ortada Yusuf Cihat ile fırsat bulduk, kullanamadık.Devre golsüz bitecek derken 44’de İsmail Köybaşı soldan kesti, Mamah şık bir dokunuşla konuk ekibi öne geçirdi. Devre 1-0 bitti.
BİRİ İPTAL, BİRİ GEÇERLİ
İkinci yarıya Mesut- Barış değişikliğiyle başladık. Amaral orta sahaya geldi. Bir iki dakika geçmemişti ki konuk ekipte Yalçın soldan tehlikeli geldi, sonuç çıkmadı. 55’de çok iyi kontra atağa çıktık, Amaral’dan önce savunma topu kornere attı. Dakikalar 68’i gösterirken savunmanın arkasına atılan topta Göztepe golü attı ama çok net ofsaytı. Yardımcı kaçırdı, VAR müdahalesiyle gol iptal edildi. 69’da Cem ile Mehmet’in yerine Ramil ile Beridze oyuna dahil edildi. Bir dakika sonra sağdan etkili geldiler, kesilen ortada Billal dokundu, bu kez buz gibi goldü. Konuk takım farkı ikiye çıkardı.
MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Buradan artık dönmez karamsarlığıyla boş gözlerle sahaya bakarken 80. Dakikada Ramil’in yerden ortasında Beridze tam vuracakken indirildi, hakem penaltıyı gösterdi. Candeias farkı bire indirip son dakikalara umutlu girmemizi sağladı. 88’de rakip çizgi üzerinde elle oynadı hakem dışarda görüp serbest vuruş verdi, VAR içerde uyarısı yapınca kararını penaltı olarak değiştirildi. Candeias topu öbür köşeye gönderip skoru eşitledi.
Normal süreye 7 dakika ilave verildi. Göztepe hemen başlında net fırsatı kaçırdı. Bitime 2 dakika kala soldan yapılan ortada Ramil kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Göztepeli oynucu topu uzaklaştırmak isterken eliyle oynadı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Candeias takımını 3-2 öne geçirdi, hemen sonrasında bitiş düdüğü geldi.
BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
İnanılmaz bir maçtı. Böylesi bir geri dönüş pek görülmüş değildir. Recep Durul’un dediği gibi diriliş hikayesi yazmak için ilk adımı attık, Süper Lig ateşinin yeniden yaktık. Recep başkanı, yönetimini, tüm takımı, Mustafa Gürsel ve yardımcılarını, takıma mental yükleme yapan , dibe vuran moralleri zirveye taşıyan Turgay Biçer’i kısaca tüm emeği olanları kutluyorum. Taraftarımız müthişti, galibiyete büyük katkı verdiler. Tek tek alınlarından öpüyorum. Göztepe dersini alıp gitti.
Demek ki neymiş, biz bitti demeden bitmezmiş.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(17 )
Ayhan Sakin - Biz bunu hep yaptık.. zoru seviyoruz
İzmitli - Bu statda en az 13 bin kişi vardı be adam sen ne anlatıyorsun sadece maraton 7000 kisi numaralı alt 3500 kisis localar 1000 kişi kalae arka en az 1500 kisi numaralı ust protokol100 numaralıdaki boşluk güvenlik boşlugu ayakta bekleyenler merdiven boşlulukları ful doluydu seni anlayacaģin en az 13000 hafta içi bu kadar yop oynamayan takima bu kadar yonetim reklma bile yapmadı bir bilbord bole asılmadı duraklara 4000 tatafyarın cezaliydi yoksa bj maç 20 bini rahat geçerdi
Izmitliyiz - Hayrettin Bey, çok doğru tesbit: Recep başkanı, yönetimini, tüm takımı, Mustafa Gürsel ve yardımcılarını, takıma mental yükleme yapan , dibe vuran moralleri zirveye taşıyan Turgay Biçer’i kısaca tüm emeği olanları kutluyorum. Birde Taraftarın takıma inanması ama eski başkana inanmayı bırak kızını damadını kulübe yüklemesinden büyük nefret
Caner - şans yanımızdaydı. Çok iyi oynamıyor takım. Play off kalsa bile işimiz zor bu oyunla.
Degirmenderelii - bu takimin sol beki atilla
sol acigi beridze
ortasahasi vukovic
stoperleri yusuf ve emir
forveti de ramil dir! hoca fantezi arama 4luye don.
burak,mesut,cem,duhan bu takimda yedek olur.beridze atilla otoban yaptilar son 10dk sol tarafi.ramil her yeri karistirdi top tuttu ilerde. burak oksuze inanamioz zaten hem agir hem savruk. duhana girmeye grek yok.kosarken kalp krizi gecircek gibi tempo yok bisey yok
Derdo - Demek ki neymiş maçı kazanmak istiyorsan yüreğini ortaya koyacaksın,koşacaksın ki maçı mucizevi bir şeklide tam yenildik derken maçı kazanmasını bildik.tribinde inanılmaz bir atmosfer vardı taraftar 90dk takımının yanında hiç susmadan destek oldu futbolculara güvendi maçı da taraftar aldı diyebiliriz.Maç sonu taraftarların sevinci de görülmeye değer güzellikteydi bu galibiyette emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.ama özellikle Cihat'ı tebrik ediyorum inanılmaz gayretliydi.
Obhm4141 - Dakika 15 stada göremedik
Neymiş Göztepe taraftarı geliyormuş
Bunlar - yazmaya devam ediyor .
Dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu.
Emniyetten ve güvenlik görevlilerinden akillariyla hareket etmelerini rica ediyoruz.
İlk once ev sahibi seyircisi içeri girer sonra deplasman girer. Azıcık maça gidin öğrenin.
Sonra neden taraftar gelmiyor diye sizlanmayin.
Hayrettin abi bunları konis lütfen
Burak - Atilladan daha kötü bir sol bek yok diyorduk gidip onu bulmuşlar gerçekten yürümeye mecali olmayan bir adam izledik. Ramil, beridze, vukoviç gibi süper lig oynamış topçuları kenarda oturtmak Cem gibi kanat oyuncusunu 3 Göztepelinin ortasına atıp kaybetmek hocanın ben burada fazla kalamam demesi gibiydi, 70 dakika neden kenardan izledi anlamak güç. Mesut can ilk yarı 4 defa topa dokundu bu arada.
Yare - Hayrettin bey bugün cıkan kadroyu siz yazmıştınız ben sizden bu kadroya itiraz etmenizi beklerdim nedenmi 3lü defans oynuyorsak kanatlar duan ve Mehmet olamazzz bridze ve barıs olur ortada da candias amaral ve Yusuf olurdu kendi sahamızda oynuyorsak ileridede koku ve şamil olurdu.deplasmana gittiğimizde koku ve şamil den biri kesil vukovic oynar bu kadar basit.Bu galibiyet sizi yanıltmasın.
Albus Potter - hoca oyuncu tercihlerini kendi sorgulamali. Duhani görünce atillaya duaci olduk, Mehmet yılmaz felaketti. Forvet zaten yok. Göztepe stoperi oyunda kaldığı süre boyunca cem i ezdi. Bunlar çok net görülüyordu. Hocanın görmemesi coookk ilginç ve şaşırtıcı idi
Ümit Yazıcıoğlu - Sahada önce yürekler oynar sonra ayaklar sonra da kader şekillenir.
Yüreğini ortaya koyanlara selam olsun.
Memoli - Mustafa güreşelim kutlanacak biseyi yok
Çhty Karahan - Yönetim taraftar futbolcular el ele atmosfer harikaydı inandık kazandık tebrikler takım Tebrikler yönetim tebrikler taraftar .Biz bitti demeden bitmez .Allah herkesten razı olsun .
Erkan - Bizim teknik direktörde iş yok oynaması gereken oyuncular yedek olunca ilk devre çok ezildik bredze barış alıcı oynamaz mi ? yendik ama oyun maalesef iyi değil defans oldukça kötü her maç gol yeriz teknik direktör gidici gibi görünüyor
Son Pişman - Tebrikler , devamını dileriz.
Basiskele41 - Maçı KOCAELİSPOR arması aldı onun büyüklüğünü hisseden oyuncular aldı ama hoca sınıfta kaldı
Unuttum taraftar baş kahramandı bizim acilen bu yönetim ve hocadan kurtulmamız lazım
Recep Ucar - denizliden selamlar umitsiz seyrettigim macj cok mutlu bitirdim ozellikle son 39 dakika muthistik futbolda mucize bu kez bize guldu herkesi tebrik ediyorum mustafa hoca haric taraftarimiz ne kadar muthisse hocamiz o kadar amator basladigi kadroyla benim bu aksam bavulunu toplaedi futbol mucizesi olmasa ama ya aklini basina toplar ya bavulunu bence bundan sonraki maclarda tebrikler korfezime
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.