Yok böyle bir geri dönüş

Kocaeli Stadı’na giderken 10 haftadır kaybetmeyen, Süper Lig için gün sayan Göztepe karşısında işimiz ne denli güç olduğunu biliyorduk ama böylesi zor günlerin üstesinden birçok kez gelmiş büyük bir camia olarak düştüğümüz yerden kalkarız, biz daha ölmedik diye haykırırız umudu, inancı taşıyorduk.

KADRODA BÜYÜK SÜRPRİZ

Kadrolar belli olduğunda şaşırdık. Zira Mustafa Hoca öngörülerimiz, tahminlerimizin çok ötesinde bir 11 sahaya sürdü. Gürsel yeniden üçlü savunmaya döndü, 3-4-3 sistemiyle takımı sahaya sürdü. Emir, Yusuf Abdioğlu ile Burak üçlüsü defansı oluşturdu. Beklerde Mehmet ile Duhan oynadı. En büyük sürpriz orta alanda Vukovic’in yedek soyunması, yerinde Mesut Can’ın oynamasıydı. Yanında Yusuf Cihat vardı. Gürsel ileri uçta beklenmedik bir Cem Ekici’yi oynattı. Ramil ile Kouakou yedekteydi.Sağ açıkta Candeias, solda Amaral oynadı.

10 BİNİN BİRAZ ÜZERİ

Maçın başlamasına 15 dakika kala stata geldiğimizde kapı önlerinde yoğunluk vardı. İki takım taraftarı arasında dışarda kavga çıktığı bilgileri geldi. Maraton alt ve üst tribünün yüzde 80’i doldu. Numaralı altta küçük boşluk vardı. Güney kale arkasında toplasanız 1000 kişi yoktu. Göztepe taraftarı kendilerine ayrılan yerin büyük bölümünü doldurdu. Toplamda sayı 10 binin biraz üzerindeydi. Sayı beklentinin altında kaldı. Maç öncesinde iki takım taraftarının küfürlü tezahüratları vardı. Gergin bir atmosferde başladı maç.

SON DAKİKADA YEDİK

İlk çeyrek saatte önemli bir pozisyon olmadı. Göztepe 16’da uzaktan şutla gol aradı, top az farkla auta gitti. Hemen dönüşünde Amaral’ın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi. Kornerden gelen ortada kaleci boşa çıktı, Emir’in kafasında gol diye ayağa kalktık,meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.İlk yarı biterken sağdan yapılan ortada Yusuf Cihat ile fırsat bulduk, kullanamadık.Devre golsüz bitecek derken 44’de İsmail Köybaşı soldan kesti, Mamah şık bir dokunuşla konuk ekibi öne geçirdi. Devre 1-0 bitti.

BİRİ İPTAL, BİRİ GEÇERLİ

İkinci yarıya Mesut- Barış değişikliğiyle başladık. Amaral orta sahaya geldi. Bir iki dakika geçmemişti ki konuk ekipte Yalçın soldan tehlikeli geldi, sonuç çıkmadı. 55’de çok iyi kontra atağa çıktık, Amaral’dan önce savunma topu kornere attı. Dakikalar 68’i gösterirken savunmanın arkasına atılan topta Göztepe golü attı ama çok net ofsaytı. Yardımcı kaçırdı, VAR müdahalesiyle gol iptal edildi. 69’da Cem ile Mehmet’in yerine Ramil ile Beridze oyuna dahil edildi. Bir dakika sonra sağdan etkili geldiler, kesilen ortada Billal dokundu, bu kez buz gibi goldü. Konuk takım farkı ikiye çıkardı.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Buradan artık dönmez karamsarlığıyla boş gözlerle sahaya bakarken 80. Dakikada Ramil’in yerden ortasında Beridze tam vuracakken indirildi, hakem penaltıyı gösterdi. Candeias farkı bire indirip son dakikalara umutlu girmemizi sağladı. 88’de rakip çizgi üzerinde elle oynadı hakem dışarda görüp serbest vuruş verdi, VAR içerde uyarısı yapınca kararını penaltı olarak değiştirildi. Candeias topu öbür köşeye gönderip skoru eşitledi.

Normal süreye 7 dakika ilave verildi. Göztepe hemen başlında net fırsatı kaçırdı. Bitime 2 dakika kala soldan yapılan ortada Ramil kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Göztepeli oynucu topu uzaklaştırmak isterken eliyle oynadı. Hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Candeias takımını 3-2 öne geçirdi, hemen sonrasında bitiş düdüğü geldi.

BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

İnanılmaz bir maçtı. Böylesi bir geri dönüş pek görülmüş değildir. Recep Durul’un dediği gibi diriliş hikayesi yazmak için ilk adımı attık, Süper Lig ateşinin yeniden yaktık. Recep başkanı, yönetimini, tüm takımı, Mustafa Gürsel ve yardımcılarını, takıma mental yükleme yapan , dibe vuran moralleri zirveye taşıyan Turgay Biçer’i kısaca tüm emeği olanları kutluyorum. Taraftarımız müthişti, galibiyete büyük katkı verdiler. Tek tek alınlarından öpüyorum. Göztepe dersini alıp gitti.

Demek ki neymiş, biz bitti demeden bitmezmiş.