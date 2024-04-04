Armasını satanlar değil, armasına sahip çıkanlar kazandı…

Kocaelispor’un yeniden ayağa kalkması anlamında Göztepe maçı çok önemliydi.

Bu maçta kaybedilecek puanlardan sonra hem yarıştan kopacak, hem de kalan karşılaşmaların bir anlamı kalmayacaktı.

Ama şükür ki, 2-0 geriye düştüğümüz maçı son 8 dakikada çevirdik, 3-2 galip geldik.

Bu tarihimizde per görülmüş bir durum değildi…

… … …

İlk maçta İzmir’de yendiğimiz Göztepe’den farklı bir takım bulduk.

Sanki deplasmanda biz oynuyorduk.

Orta sahayı topla geçmekte zorlandık.

İki pas yapamadık.

Göztepe, ilk yarının hakimiydi, 45.dakikada da 1-0 öne geçtiler.

Böyle maçlarda skoru 60-70 dakika tutup, son bölümlerde atılacak bir golle kazanabileceğimiz bir karşılaşma gibi duruyordu.

Ancak ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamamız planlarımızı alt üst etti…

… … …

Maçın ikinci yarısına orta sahadan Mesut Can’ı çıkarıp, forvete Barış Alıcı’yı alarak başladık.

Üçlü defanstan Emir Ortakaya’yı 6 numara pozisyonuna çekip, önünde de Yusuf Cihat ile Amaral görev yaptı.

Sol kanatta Barış Alıcı, sağ kanatta Candeias, forvetin en ucunda ise Cem Ekinci vardı…

… … …

Maçın ikinci yarısında da orta sahada üstünlük yine Göztepe’deydi.

Göztepe, ikinci golü de bulduktan sonra bizim için kötü bir senaryoda gözüküyordu.

Bir ara 2-0’a razı olduk, mç böyle bitsin diye de düşündük.

Ta ki 82.dakikada Beridze’nin düşürüldüğü pozisyona kadar.

Kazandığımız penaltıyı Candeias gole çevirince, susan tribünleri de hareketlendirdi, coşturdu…

Son 90 ve 90+4 iki penaltı daha kazandık.

Bir futbol mucizesi yaşanıyordu.

82.dakikaya kadar maçta 2-0 gerideydik.

Oradan gelip, önce maça ortak olup, sonra da üçüncü golü bulup kazanmak, futbolda çok görülmüş bir olay değildi.

Kocaelispor, tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Böyle bir galibiyete de çok ihtiyacımız vardı…

… … …

Kalan son 5 haftada artık çok daha uumutluyuz, takıma da bir özgüven geldi.

Bu geri dönüşün takımın moralini de yükseltecekitr.

Çarşamba akşamı stada gelip, bu zaferi yaşayanlar çok şanslıydı.

Maç 2-0 olduktan sonra hem sahada, hem tribünde ezildik.

Bu durum çok onur kırıcı ve üzücüydü.

Bu maçın kazanılması camia adına elbette çok güzeldi, sevindiriciydi.

Ama o stada gelen taraftarlarımız için çok daha güzel bir hediye oldu.

Çarşamba akşamı armasını satanlar değil, amatöre düşse bile armasına sahip çıkanlar kazandı.

Onun için tarih bu maçı yazacak…

Tarih 10 dakikada üç penaltı atan Candeias’ı da yazacak…