Armasını satanlar değil, armasına sahip çıkanlar kazandı…

Kocaelispor’un yeniden ayağa kalkması anlamında Göztepe maçı çok önemliydi.
Bu maçta kaybedilecek puanlardan sonra hem yarıştan kopacak, hem de kalan karşılaşmaların bir anlamı kalmayacaktı.
Ama şükür ki, 2-0 geriye düştüğümüz maçı son 8 dakikada çevirdik, 3-2 galip geldik.
Bu tarihimizde per görülmüş bir durum değildi…
… … …
İlk maçta İzmir’de yendiğimiz Göztepe’den farklı bir takım bulduk.
Sanki deplasmanda biz oynuyorduk.
Orta sahayı topla geçmekte zorlandık.
İki pas yapamadık.
Göztepe, ilk yarının hakimiydi, 45.dakikada da 1-0 öne geçtiler.
Böyle maçlarda skoru 60-70 dakika tutup, son bölümlerde atılacak bir golle kazanabileceğimiz bir karşılaşma gibi duruyordu.
Ancak ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamamız planlarımızı alt üst etti…
… … …
Maçın ikinci yarısına orta sahadan Mesut Can’ı çıkarıp, forvete Barış Alıcı’yı alarak başladık.
Üçlü defanstan Emir Ortakaya’yı 6 numara pozisyonuna çekip, önünde de Yusuf Cihat ile Amaral görev yaptı.
Sol kanatta Barış Alıcı, sağ kanatta Candeias, forvetin en ucunda ise Cem Ekinci vardı…
… … …
Maçın ikinci yarısında da orta sahada üstünlük yine Göztepe’deydi.
Göztepe, ikinci golü de bulduktan sonra bizim için kötü bir senaryoda gözüküyordu.
Bir ara 2-0’a razı olduk, mç böyle bitsin diye de düşündük.
Ta ki 82.dakikada Beridze’nin düşürüldüğü pozisyona kadar.
Kazandığımız penaltıyı Candeias gole çevirince, susan tribünleri de hareketlendirdi, coşturdu…
Son 90 ve 90+4 iki penaltı daha kazandık.
Bir futbol mucizesi yaşanıyordu.
82.dakikaya kadar maçta 2-0 gerideydik.
Oradan gelip, önce maça ortak olup, sonra da üçüncü golü bulup kazanmak, futbolda çok görülmüş bir olay değildi.
Kocaelispor, tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Böyle bir galibiyete de çok ihtiyacımız vardı…
… … …
Kalan son 5 haftada artık çok daha uumutluyuz, takıma da bir özgüven geldi.
Bu geri dönüşün takımın moralini de yükseltecekitr.
Çarşamba akşamı stada gelip, bu zaferi yaşayanlar çok şanslıydı.
Maç 2-0 olduktan sonra hem sahada, hem tribünde ezildik.
Bu durum çok onur kırıcı ve üzücüydü.
Bu maçın kazanılması camia adına elbette çok güzeldi, sevindiriciydi.
Ama o stada gelen taraftarlarımız için çok daha güzel bir hediye oldu.
Çarşamba akşamı armasını satanlar değil, amatöre düşse bile armasına sahip çıkanlar kazandı.
Onun için tarih bu maçı yazacak…
Tarih 10 dakikada üç penaltı atan Candeias’ı da yazacak…
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Bir Dost - Yaa bişey diyecem... Arkadaş stadyum giriş rampa bölgesi dış aydınlatmalar aylardır yanmıyor.. Bukadar vurdum duymazlık olmaz karanlılta asayiş sorunu olur diye hiç kimse düşünmüyor mu anlaşılır gibi değil.. Bu stadyum müdürü ne işe yarar birisini rahatsız etmiyor mu
Son Pişman - Her takım üç penaltı vermez, erken havaya girmeyelim.
Bu maçın en güzel tarafı kazanmaya çalışmaları, bize ne dememeleri idi.
Büyükakın’ın ‘İhya ederim’ sözü işe yaramış görünüyor.
Takımımız inşallah süper lige çıkacak
Korfezli Savasci - Nasilmis Mustafa gursel santraforu 2 ye çıkardın hatta 3 üncü 4 üncü girdi maç döndü hep diyorum Kocaelispor top kendindeyken çift santraforken iyi tek santraforla yada santraforsuz olmaz olmaz olmaz
Burak - Beridzeye yapılan penaltı da kart çıkmaması normal miydi? Tribünde ezildik demek biraz ağır olmuş
İzmit Çocuğu - Tarihi bi maç muhteşem bi geri dönüş … ama derslerde çıkarmak lazım . bu geri dönüş santraforlu oyun sistemine geçiş ile oldu … maça santraforsuz başlamak heleki 70. Dakikaya kadar bu oyunu seyredip göztepe üstünlüğünü kabullenip değişkliğe gitmemek hata üzerine hata idi . Umarım neyi yaparsak iyi oluyor hoca görmüş ve anlamıştır . Taraftarın gücüne eşlik edecek oyun sistemini benimsemeliyiz yani son 15 dk daki sistem gibi .
Emir i 6 numaraya çekmek ise olumlu bir hamle idi . Dikine oyunu da oynayabileceğini gösterdi emir .
Erkan - İlk devre ezildik oynamasi gereken barış alıcı ve bredze yedek olur mu ? orta saha ve defans iyi değil özellikle defans kötü her maçta gol yeriz artık ilk 11 netleşmeli her hafta değişik bir 11 olmaz böyle giderse teknik direktörde gider
Yazıcı - Yakındır takımı yerden yere vurmanız.
Körfez - Bu şehirde korkan hocalara yer yok.
Bu takım bu oyuncularla 3 lü oynamaz, oy-na-ya-maazzz!
Sistem yok, oyuncu tercihleri yanlış.
Kosekoylu Fanatik Sone - Belki çıkan kadro yanlış olabilir ama hocanın oyuncu değişiklikleri 10 numaraydi.uzun zaman sonra , ikinci yarıda oynasalar da, müthiş bir Beridze ve Atilla izledim.ramil de iyi işler yaptı.oyunun genelinde de Candeias ve Yusuf Abdioglu . haftalardır kazanamama baskısı altında oynamak kolay değil,ki Göztepe şu anda, Eyüpten bile iyi takım.ikinci golü yemesek bence rahat kazandırdık.cunku Göztepe çok yorulmuştu.bunu tribünden hissettim ama böyle kazanmak çok daha keyifli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.