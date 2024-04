Tarihi ve mucizevi Göztepe galibiyeti

3 Nisan 2002 'de Bursa’da Türkiye Kupası finalinde Bjk’yi 4-0 yendigimiz tarihi maçtan tam 22 yıl sonra, yine bir 3 Nisan’da, bu defa da Göztepe’ye karşı mucizevi ve tarihi bir galibiyet aldik..

Futbola verilen arada Engin Koyun görevi bıraktı. Yeni Başkan Recep Durul’la beyaz bir sayfa açmayı planladik. Göztepe önüne bu duygu ile ümitli ama tedirgin çıktık.

İlkm11 e bakınca tedirginligim biraz daha artti. Gökhan- Burak- Y.Abdioglu- Emir - M.Yılmaz - Duhan-Cihat - Mesut - Amaral - Candeias - Cem 11’i başladık, bu kadronun ofansif olarak ne yapacağı büyük soru işaretiydi. Maç başladıktan sonra endişemde haklı olduğum ortaya çıktı. İlk devre boyunca Amaral 'ın 15.dk da attığı şut dışında net bir pozisyon bulamadik. Göztepe oyun olarak bize üstünlük sağladı. Özellikle Mesut ve Cihat’la tutmaya çalıştığımız 2 inci bölgede çok rahat oyun kurdular. Oyunun hakimi Göztepe’ydi. Devre biterken 3 stoperimizin arasından Nijeryalı Mamah nefis bir topuk vuruşu ile golü attı. 3 stoperle oynayıp böyle bir gol yememiz ilginçti. M.Yılmaz ilerde yakalanmıştı, golün ortası o kanattan geldi..

İkinci devreye sarı kartlı Mesut’u çıkarıp Barış’ı alarak başladık. Bu bölümde oyunu biraz daha rakip sahaya yıkmış gibi gözüksek de gol pozisyonu üretemedik

Biz beraberliği düşünürken Göztepe Antrenörü Stoilov 3 oyuncu birden değiştirdi. Oyuna giren 3 oyuncudan hem Cezayirli Bilal hem de Kubilay üst üste iki gol buldular.Bilal 'in golü VAR dan ofsayt nedeniyle iptal oldu. Ona sevinirken gelişen atakta, yine Bilal 'in Duhan i nefis geçerek yaptığı ortada Kubilay golü attı ve 0-2 mağlûp duruma düşunce iyice moralimiz bozuldu ..

Oyunun son bölümünde Beridze ve Seydayev de oyuna girerken, bir futbol mucizesi yaşanacağını kimse tahmin etmiyordu..

82 inci dakikada Şeydayev 'ın sağdan ceza sahasına girip yaptığı ortada Ogun Beridze’yı arkadan düşürünce hakem Sarper Barış Saka penaltıyı verdi. Candeias penaltıyı gol yapınca 1-2 bizi umutlandırdı ama yine zor diyorduk. 90 artıda Candeias 'ın ortasında Göztepe li Taha anlamsız şekilde elle oynadı. Önce dışarda gibi görse de VAR 'ın uyarısıyla hakem penaltıyı verince çok sevindik. İlk penaltı gibi ikinciyi de gole ceviren Candeias çok güzel vuruşlar yaptı. Skor 2-2 olmuştu. Göztepeli oyuncular demoralize oldular. O moralle bir 3 uncu golü hayal etmeye başladık. Gelişen atakta Şeydayev 'ın altıpasta kafa vuruşu direkten dönerken dönen topta bu kez de Göztepeli Ümit bariz elle oynadı. Olamazdı. 3 uncu penaltıyla öne mi geçecektik?Yine Candeias geldi ve yine 3 penaltıda da yaptığını yapıp iyi bir kaleci olan Lisz i kımıldatmadan 3 uncu golü attı. Stad yıkılıyordu. Bizim tribünler yıkılırken 1700 Göztepe seyircisi de olanlara inanamıyordu. 82 inci dakikaya kadar hem oyun hem de skor olarak üstün götürdükleri bir maçı 0-2 den 3-2 kaybediyorlardı. Bu bir futbol mucizesiydi..

Tarihi ve mucizevi , ihtiyacimiz olan bir galibiyet oldu. Ama bu galibiyet Mustafa Gürsel 'in oyuncu tercihlerindeki yanlışlıkları örtmesin. Bu kadro ile hücum yapılamayacağını , Beridze ve Şeydayev 'ın oyuna girmesinden sonra hücumdaki üretkenliğimizi insallah Mustafa Gürsel de görmüştür. Bu maçı mucizevi bir şekilde çevirdik . Ama futbolda böyle mucizeler her zaman olmuyor. Bu galibiyet 3 unculuk için ne kadar iddialı olduğumuzu herkese gösterdi..Artık tek hedefimiz 3 unculuk olmalidir.